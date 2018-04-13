После того как в 2014 году НАТО передало контроль над территориями Афганистана национальным силам обороны, ситуация в сфере безопасности начала ухудшаться. Серьезный экономический кризис, политическая фрагментация элиты и этническая поляризация способствовали росту пессимизма как внутри страны, так и за ее пределами, пишет Харун Мир в статье для издательства Asia Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американцы в Афганистане

Более того, достигнутый региональный консенсус по Афганистану, который считался важным достижением за последние 16 лет, находится на грани краха, поскольку ключевые игроки, такие как Россия, Иран и Пакистан, приняли согласованные усилия по подрыву американской миссии в стране.

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Между тем, несмотря на близкие интересы США и Китая в Афганистане, стратегическое партнерство Пекина с Исламабадом и ориентирование КНР на общую региональную стратегию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не позволяют выстроить конструктивное сотрудничество между КНР и США.

Похоже, что ключевые члены ШОС находятся в процессе выработки общей стратегии в отношении Афганистана, которая должна выступить в качестве противовеса военному присутствию США и НАТО в Афганистане. Страны — члены ШОС выстроили глубокие отношения с различными афганскими политическими и вооруженными группами и могут легко оказать влияние на внутриполитические процессы в то время, когда Вашингтон проводит решительную конфронтационную политику в отношении Москвы и Пекина.

CIA Этническая карта Афганистанга

Например, Россия и Иран проводят более настойчивую политику в Афганистане, поддерживая различные вооруженные группы, некоторые из которых откололись от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, Москва предприняла ряд дипломатических усилий, организовав в Москве и союзных столицах серию региональных встреч по ситуации в Афганистане. Российская дипломатия выступает в качестве противовеса дипломатическим усилиям США и НАТО в рамках поиска политического урегулирования противостояния между Кабулом и боевиками.

Между тем Китай задействовал свои растущие экономические рычаги, полученные в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), выступив в качестве посредника между Пакистаном и Афганистаном, пытаясь уменьшить эффект давления США на Пакистан.

Внутренняя политическая фрагментация афганского правительства национального единства, происходящая на фоне растущей двусмысленности политики США в Афганистане, еще больше способствовала деградации ситуации в области безопасности и росту неопределенности в отношении политической стабильности в стране.

Однако, учитывая все вышесказанное, Вашингтон и его союзники по НАТО все же считают, что национальные силы безопасности Афганистана могут стать фактором, который изменит правила игры. Все, чего США удалось добиться за 16 лет своего пребывания в стране, — это научить силы обороны и безопасности Афганистана защищать свои города от боевиков, и все. Кроме того, плохое управление и эндемический характер коррупции серьезно повлияли на боевой потенциал афганских сил.

U.S. Army Афганская армия

Между тем мы, граждане Афганистана, вынуждены признать, что новая стратегия США, предусматривающая незначительное увеличение американского военного контингента, не сможет изменить ход событий, однако окажет поддержку национальным силам безопасности и направит боевикам и их региональным сторонникам четкий сигнал о том, что для них лучших решением стало бы урегулирование путем переговоров.

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У Вашингтона и его союзников по НАТО достаточно ресурсов в Афганистане, они по-прежнему пользуются широкой общественной поддержкой в стране. Основные проблемы будут исходить со стороны некоторых соседей Афганистана и региональных держав, которые имеют в стране своих доверенных лиц.

Тем не менее отсутствие ясности и решимости со стороны США, а также колебания со стороны союзников по НАТО в отношении долгосрочной приверженности Афганистану еще больше ослабили рычаги влияния США в Афганистане и укрепили позиции ШОС в регионе.

В контексте нынешней геополитической конкуренции между крупными державами в Азии будет очень трудно достичь регионального консенсуса относительно будущего Афганистана. Мы рискуем столкнуться с ситуацией, подобной ситуации в Сирии, при которой позиции США и НАТО будут оспариваться новой коалицией во главе с Россией.