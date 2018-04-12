Всем известно, что президент США Дональд Трамп любит играть с общественностью. Сначала он делает одни политические заявления, а потом кардинально меняет курс. Однако его недавнее заявление просто повергло в шок его советников по национальной безопасности. Трамп заявил, что США «задали жару ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и теперь могут вывести войска из Сирии, «скорее всего, в ближайшее время», пишет Иван Эланд в статье для американского издания The Hill.

Дональд Трамп

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Затем Трамп приостановил выделение $200 млн, предназначенных для стабилизации раздираемой войной страны. Однако американские чиновники, ответственные за национальную безопасность США, воспользовались недавней «химической атакой» в Сирии, чтобы воспрепятствовать немедленному выводу американских войск из САР.

Представители внешнеполитического ведомства США и СМИ проявили обеспокоенность в связи с перспективой того, что военная миссия США в Сирии в самом деле может завершиться. Вывод войск США с территории Сирии ознаменовал бы собой шаг, который выглядел бы достаточно странно на фоне истории внешнеполитической деятельности США. Например, США разместили военный контингент в Японии и Европе после окончания Второй мировой войны в 1945 году. То же самое произошло и с Южной Кореей после завершения Корейской войны в 1953 году. Войска США, введенные в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003 году, так там и остались (в последних двух случаях военные США все-таки на короткое время покинули эти страны, но затем вернулись).

Трамп пытался придерживаться первоначальной цели военной миссии, направленной в Сирию. Цель заключалась в том, чтобы нанести поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее американская администрация настаивает на затягивании военной миссии в Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил: «Мы собираемся создать условия, необходимые для дипломатического урегулирования (ситуации в Сирии)».

U.S. Marine Corps Джеймс Мэттис

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон также поддержал идею сохранения военного присутствия США в Сирии: «Для обеспечения нашей национальной обороны крайне важно сохранить военное и дипломатическое присутствие в Сирии, чтобы помочь положить конец этому конфликту и помочь сирийскому народу… добиться нового политического будущего».

Позднее Пентагон пошел еще дальше, его представители заявили, что американские военные будут сотрудничать с местными дружественными силами «для стабилизации освобожденной территории, пока наши дипломаты работают над разрешением сирийского конфликта». Таким образом, после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникли две новые задачи: охрана освобожденных территорий от правительственных сил Сирии и завоевание позиций для участия в мирных переговорах о будущем Сирии.

Когда США начали борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, ключевой вопрос всегда заключался в том, что будет с территориями, освобожденными от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если американские войска уйдут из Сирии, освобожденные территории, вероятно, перейдут к сирийским силам, которые поддерживают Россия и подконтрольные Ирану вооруженные группировки.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

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На данном этапе, несмотря на похвальное желание Трампа вывести войска из Сирии, существует точка зрения, что его администрация может помешать его усилиям. Об этом могут свидетельствовать так и не исполненные намерения предыдущих американских президентов, стремившихся вывести войска из Южной Кореи, Афганистана и Ирака. Американской администрации уже удалось убедить Трампа отступиться от своего намерения. Недавняя предполагаемая «химическая атака» в Сирии значительно осложнила вывод американских войск с политической точки зрения. Более того, приход команды сторонников жесткой линии в лице советника по национальной безопасности Джона Болтона и нового государственного секретаря Майка Помпео еще больше усложняет ситуацию с выводом американских войск из Сирии.

Gage Skidmore Джон Болтон

Желание Трампа вывести войска из Сирии — это проблеск надежды в надвигающемся мрачном будущем, однако эту надежду может разрушить американская администрация.