В прошлом американские конгрессмены уже указывали на низкий уровень готовности вооруженных сил Соединенных Штатов, пишет Дэн Грэйзер (Dan Grazier) в статье для издательства The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Неудивительно, что решение данной «проблемы» каким было, таким и осталось: увеличение военного бюджета, особо не затрудняя себя вопросами или дебатами. Комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США даже не постеснялся выпустить пресс-релиз, в котором утверждалось, что 42 военнослужащих США, погибших летом 2017 года, погибли именно из-за недостаточного военного финансирования. Это яркий пример политической спекуляции на гибели военных.

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Конгресс, в частности члены комитетов по вооруженным силам, ухватились за возможность получения новых ассигнований, чтобы увеличить военные расходы на оборону в рамках законопроекта о всеобъемлющем финансировании на 2018 год. Более пристальный взгляд на события позволяет раскрыть истинные мотивы конгрессменов. Увеличение военных расходов никак не скажется на улучшении ситуации с уровнем боеготовности американских солдат. Деньги пойдут на приобретение новых блестящих «игрушек», производство которых приносит огромные прибыли оборонной промышленности.

The U.S. Army ВС США

Понятие боеготовность включает в себя огромное множество элементов, например приобретение топлива и боеприпасов, финансирование обучения военнослужащих, приобретение запасных частей и оплату капитального ремонта военного оборудования. Все вместе это называется «операции и техническое обслуживание» (O&M). Если конгресс озабочен проблемой «кризиса боеготовности» не только на словах, то именно увеличение финансирования O&M — это решение проблемы неудовлетворительного уровня боеготовности американских войск.

Конгресс выделил $230 млрд на операции и техническое обслуживание, согласно резюме законопроекта о расходах, которое было опубликовано сенатским комитетом по бюджетным ассигнованиям. В законопроекте бюджета говорится, что $67,8 млрд будет направлено на приобретение новых самолетов и судов. На первый взгляд может показаться, что конгресс уделяет особое внимание финансированию O&M. Однако при более детальном рассмотрении данного вопроса перед нами открывается совсем другая картина.

Во-первых, конгресс одобрил выделение $230 млрд — это на $2,43 млрд больше, чем требовал Пентагон. На «улучшение боеготовности, включая повышение квалификации военнослужащих, финансирование технического обслуживания и базовую операционную поддержку» дополнительно выделили $550 млн. Помимо этого, на покупку новых кораблей и самолетов конгресс выделил на $12,9 млрд больше, чем требовал Пентагон. Что получаем на выходе: конгресс на 19% увеличил финансирование, предназначенное для покупки новой военной техники, и всего на 1% увеличил объем средств, предназначенных для борьбы с «кризисом боеготовности».

Так, сводный документ сенатского комитета по бюджетным ассигнованиям гласит, что запланирована покупка 14 новых кораблей для военно-морского флота на сумму $23,8 млрд. Хотя детально не было указано, на покупку каких именно кораблей пойдут средства, известно, что конгресс профинансировал покупку трех прибрежных боевых кораблей (LCS) — это на два корабля больше, чем требовал ВМФ. Каждый из трех кораблей обойдется в $522 млн. И это при том, что в ВМФ ранее уже заявили, что предпочли бы отказаться от LCS в пользу других кораблей. Можно привести и другие аналогичные примеры.

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The U.S. Army ВС США

Получается, что конгресс выделил средства на покупку ненужных кораблей, вместо того, чтобы направить дополнительные средства на финансирование служб, необходимых для поддержания боевых операций. Данный факт также свидетельствует о том, что конгресс использует «кризис боеготовности» в качестве уловки для получения дополнительного финансирования, не предназначенного для повышения уровня боеготовности.

Нет никаких сомнений в том, что американские военные остро нуждаются в финансировании технического обслуживания уже имеющейся техники и оборудования. Соединенные Штаты находятся в состоянии постоянной войны на протяжении почти 17 лет. В данных условиях перенаправление финансовых средств на избранные проекты, которые не представляют первостепенной важности, является отвратительным. Конгресс необходимо призвать к ответу за его контрпродуктивную деятельность.