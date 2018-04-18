В Орле — очередной конфликт, который грозит выйти за пределы региона. Жаркие дискуссии разгорелись вокруг строительства завода по производству напольных ПВХ-покрытий. Предприятие планируется запустить уже в конце 2018 года, стоимость первой очереди инвестиционного проекта заявлена в сумме 2,4 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Завод

Рабочие места, как и налоги для региона — совсем не лишние, тем более что в последние годы в Орле предприятия чаще закрывали, чем строили. Однако неожиданно против выступили сами жители Орла, опасающиеся экологических последствий соседства с таким предприятием. Власти пытаются успокоить людей и обещают «не допустить» вредных выбросов, а в случае чего — тут же закрыть завод.

История вопроса

О том, что в Орле планируется построить завод по производству ПВХ-покрытий, стало известно в 2017 году. Соглашение о сотрудничестве при реализации, как тогда сообщалось, инвестиционного проекта более чем на два миллиарда рублей подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Орловской области Вадим Потомский и генеральный директор ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» Стефаан Мориц Ноэль Дебюсшер.

Позже, в сентябре 2017-го, стало известно, что предприятие будет создано на базе имущественного комплекса ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» (производство в Орле на улице Итальянской было закрыто в 2016 году). Сумма инвестиций оценивалась в 2,4 млрд рублей.

В январе 2018 года пресс-служба уже нового главы региона, врио губернатора Андрея Клычкова сообщила, что первая очередь нового завода в областном центре будет запущена в конце этого года — начале 2019-го. На следующий же год запланировано строительство второй очереди предприятия.

Клычков также пообещал всемерную поддержку проекта со стороны облправительства.

«Областная власть окажет содействие в запуске предприятия. Для нашей области этот завод очень важен. Запланировано два этапа его строительства. Первая очередь будет запущена уже в конце 2018 года. Появятся новые рабочие места для жителей региона, увеличатся налоговые поступления в бюджет», — сказал тогда, на встрече с инвесторами, глава региона.

Kremlin.ru Андрей Клычков

Кому выгодно

В правительстве не раз подчеркивали, что проект выгоден региону со всех сторон: для строительства предприятия привлекаются орловские компании, а город получит 200 новых рабочих мест. Для Орловской области, которая стабильно оказывается в числе регионов с высоким уровнем безработицы, это весомый аргумент. Наконец, в бюджет до 2026 года, по последним данным, предприятие принесет 1,5 млрд рублей.

Однако все эти аргументы, как и заверения компании «АйВиСи Рус», которая занимается строительством нового завода, в том, что производство будет безопасным, успокоили далеко не всех.

Вокруг планов по строительству предприятия развернулась самая настоящая битва. Против жители выступили уже на публичных слушаниях, а противники строительства завода в марте провели несколько одиночных пикетов с требованием не допустить запуска производства.

В конце марта горсовет Орла рассматривал вопрос о внесении изменений в генплан и ПЗЗ — в части установления санитарно-защитной зоны: для того, чтобы строительство предприятия по производству напольных ПВХ-покрытий стало возможным, необходимо перевести земли из четвертой зоны опасности в третью. Причем тогда в горсовете подчеркнули — пока речь идет не о разрешении на строительство завода.

О том, насколько важен этот инвестпроект для правительства Орловской области, можно судить по тому, что на заседании горсовета его представлял руководитель департамента промышленности и торговли региона Геннадий Парахин. Он заверил, что завод по производству напольных ПВХ-покрытий получил экспертное заключение, на основе которого выдано санитарно-эпидемиологическое заключение, а также — что проект расчета санитарно-защитной зоны выполнен при самых жестких условиях.

«Без принятия сегодняшнего решения невозможно приступить к проектированию завода. Только после проектирования есть процедура прохождения всех экологических, строительных экспертиз, получение разрешения на строительство. Повторюсь, если решение сегодня не будет принято, то мы перекроем путь к началу проектирования и прохождения всех экспертиз, включая экологическую», — заявлял тогда Парахин.

Необходимость же перевода земли из категории четвертого класса опасности в третью Парахин объяснил мощностями завода, а также планами по строительству второй очереди предприятия. Чиновник заверил: планируется не химическое производство, а перерабатывающее.

Но тогда депутаты решили, что получили не все сведения о проекте, и отправили вопрос на доработку.

Пресс-служба правительства Орловской области Будущий завод ПВХ-покрытий: работы не ведутся, но к январю инвестор уже успел вложить 750 млн рублей

Почему против?

Наиболее активными противниками строительства предприятия стали региональное общественное движение «Граждане Орла», депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, их поддержал целый ряд общественных организаций.

9 апреля, по итогам очередной пресс-конференции, посвященной строительству завода, была принята резолюция. В ней активисты, выступающие против столь важного для орловских властей инвестпроекта, по пунктам разъясняют свою позицию.

В частности, по убеждению общественников, возведение производства, «связанного с переработкой и хранением больших объёмов сыпучего и жидкого полимерного сырья, а также других химических материалов — более 43 тыс. тонн в год (только ПВХ и пластификатора), с несколькими стадиями термической переработки, а также сыпучей транспортировки», имеет целый спектр рисков — для окружающей среды и для жителей.

Серьезные опасения у общественников и жителей вызывает выбор места под строительство предприятия — в черте города — и необходимость изменения типа промышленной зоны. Противники строительства обращают внимание, что, как следует из официального экспертного заключения на проект санитарно-защитной зоны, размещение предприятия именно на этой площадке связано с целым рядом затрудняющих факторов: пространственные ограничения, соседство с фармацевтическим предприятием «Санофи-Авентис Восток», попадание склада жидких пластификаторов в водоохранную зону водозабора «Санофи-Авентис Восток».

Авторы резолюции также считают, что «проект и экспертное заключение на СЗЗ показывают, что планируемое производство связано с большим количеством выбросов химических веществ, часть из которых относятся к веществам 1-го и 2-го класса опасности» — и это при том, что данных по фоновым концентрациям определенных химических соединений для Орла пока нет. В резолюции также указывается и на возможность «негативных сценариев реализации проекта».

Вопросы у противников строительства есть и к схеме участия юридических лиц в этом инвестпроекте. Так, основным актором инвестпроекта общественники называют ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток», зарегистрированное во Всеволжском районе Ленинградской области. Этот адрес вызывает подозрения — в связи с «кругами» уже бывшего губернатора Вадима Потомского.

Региональные власти же активисты обвиняют в «пассивной, реактивной» логике в отношении инвестиционного проекта. Размещение предприятия по переработке полимеров, уверены авторы резолюции — ошибочно ещё и стратегически, так как притягивает «в регион неперспективные и экологически вредные типы производств». А строительство этого конкретного предприятия, уверены общественники, приведет к обесцениванию земли в этом районе и станет «долгосрочным стратегически негативным фактором для развития города».

Пресс-служба правительства Орловской области Общий объем вложений в первую очередь завода — 2,4 млрд рублей

Постой, паровоз!

Противники строительства завода обращают внимание на ускоренный темп событий: 28 февраля состоялись слушания по изменению категории земли, на 29 марта была назначена сессия горсовета по этому вопросу, на которой, правда, депутаты не поддержали его, а повторное рассмотрение было назначено на 12 апреля.

Общественники призывали отменить сессию горсовета «и взять паузу как минимум на 45—60 дней для полного изучения вопроса». 10 апреля депутат Евгений Косогов направил врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову письмо с просьбой не допустить перевод земель и создать комиссию по изучению инвестиционного проекта — под ним подписались более 600 жителей.

Кстати, 5 апреля было объявлено, что при региональном департаменте промышленности будет создан общественный совет по экологии — с инициативой выступил мэр Орла Василий Новиков, именно в связи с проектом по строительству завода. Геннадий Парахин тогда идею вроде бы поддержал.

Однако сессия горсовета, как и было объявлено, состоялась 12 апреля. И в этот раз депутаты, несмотря на протесты общественников, согласовали изменения в генплан и ПЗЗ, разрешив таким образом перевод земли на улице Итальянской из 4 в 3 зону опасности.

«Мы в силах развивать город, строительство завода поможет улучшить благосостояние жителей, социальное развитие Орла», — цитируют депутата от коммунистов Ивана Дынковича «Орловские новости».

Взаимные обвинения

За период дискуссии прозвучало уже немало взаимных обвинений. Так, у общественников вызывает недоумение позиция правительства региона, а также «спешка» с утверждением проекта — что, по их мнению, «даёт основания предполагать наличие сговора между инвестором и сегментами региональных и муниципальных властей и присутствие личной заинтересованности в действиях последних».

Руководитель департамента промышленности и торговли региона Геннадий Парахин, похоже, и вовсе перешел на личности, обвинив депутата Косогова в продажности — на всё той же пресс-конференции 9 апреля.

Депутат в ответ сообщил, что направил прокурору области депутатский запрос по факту строительства завода, а также намерен отправить письма мэру, главе администрации и врио губернатора области с подписями более 1000 жителей, добавив, что копии документов отправятся и в федеральный центр.

«Вы рвёте свою глотку, а она у вас большая. Вы сегодня показали свою личную заинтересованность», — цитируют Косогова «Орловские новости».

«Я заинтересован в строительстве данного завода. Я гражданин этого города. У меня дети, семья, родители здесь живут. Я заинтересован в экономическом развитии региона», — парировал чиновник, который несколькими днями раньше обещал сложить полномочия, если с заводом «что-то пойдет не так».

Пресс-служба правительства Орловской области Врио губернатора Андрей Клычков на площадке инвестора

Позиция губернатора — и ее последствия

Врио губернатора Андрей Клычков, к которому апеллируют и противники, и сторонники строительства завода, ещё в январе пообещал инвесторам полную поддержку со стороны региональной власти и, судя по активности чиновников, свои обязательства выполняет.

В конце марта, в эфире Первого областного телеканала врио губернатора и вовсе обвинил противников строительства во лжи.

«Я могу сказать, что планируется одно из крупнейших предприятий в ЦФО по производству линолеума, ПВХ-покрытий. Объем инвестиций — около четырех миллиардов рублей. Количество создаваемых рабочих мест около 400. Высокотехнологичное предприятие. Рядом находится «Санофи-Авентис-Восток», это предприятие с самой высокой степенью обеспечения экологической безопасности и санитарной безопасности. И когда я слышу о том, что данное предприятие будет наносить ущерб, вы покажите хоть один документ. И когда я увидел, что есть запрос на проверку и даже появилась информация, что другие регионы не согласовали якобы размещение этого завода — это чистой воды ложь. К сожалению, приходится весьма жестко реагировать», — сказал Андрей Клычков, заверив, что вся необходимая документация со стороны инвестора предоставляется.

При этом губернатор заявил, что «если какие-то события могут произойти, какой-то выброс, теоретически, то это предприятие берет на себя обязательство по недопущению, ну, а мы, со своей стороны, можем закрыть его в любой момент».

Между тем в сентябре Андрею Клычкову предстоит пройти через процедуру прямых выборов губернатора — он, напомним, пока лишь исполняющий обязанности. И вряд ли скандал со строительством завода, против которого так активно выступают жители, добавит кандидату на пост главы региона баллов в глазах избирателей.

Строительство идет. Строительство не идет

Тем временем, несмотря на то, что никакого разрешения на строительство инвестор не получал, по свидетельству противников стройки, на улице Итальянской уже вовсю идут работы — это видно из кадров фото‑ и видеосъемки, которые 10 апреля опубликовал Евгений Косогов.

Чиновники всё отрицают: по их заявлению, это вовсе не строительство, а расчистка территории.

А между тем еще в январе 2018 года в официальном пресс-релизе пресс-служба правительства региона сообщала:

«Сегодня, 18 января, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков посетил промышленную площадку ООО «АйВиСи Рус», где ведется строительство завода по производству напольных покрытий».

В том же сообщении говорилось, что «в настоящее время производятся строительно-монтажные работы по реконструкции производственных помещений и уже инвестировано более 750 миллионов рублей».