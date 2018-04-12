В среду, 11 апреля, в Киеве произошло очередное частичное обрушение путепровода. С легкой руки мэра Кличко о подобных происшествиях теперь говорят так: «мост устал». Еще бы ему не устать. Ведь построили его еще при советской власти и с тех пор ни разу толком не ремонтировали.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Впрочем, мэр утверждает, что никакого обрушения не было, а путепровод на Выдубичах просто ремонтируют. Возможно, он прав. Ведь путепроводы, как правило, начинают ремонтировать снизу, вырывая несимметричные куски бетона. Машины же в это время продолжают ездить по путепроводу.

В тот же день в украинских СМИ обсуждали катастрофическую ситуацию с главной дорогой из столицы на юг — трассой Киев — Одесса. Сотни людей жалуются на разбитые машины, пробитые колеса и вырванные задние «мосты». Местами дорога превратилась в конгломерат ям и выглядит не «как после бомбежки», а гораздо страшнее. Так кучно бомбы ни у кого не падают.

И в тот же день на сайте киевской мэрии появилось интересное сообщение. Два разделенных Днепром района города, Подол и Троещину, должна будет связать ультрасовременная транспортная система Sky Way. Планируется перелетать реку с помощью надземной транспортной системы, движение в которой организовано с помощью натянутых между опорами подвесных рельсов. Деньги возьмут в кредит и отдавать будут из бюджета. Сумма не уточнялась, однако ранее в СМИ фигурировала цифра «180». Миллионов евро.

Такие планы возникают у киевских властей не впервые. Ранее они уже заключили предварительное соглашение с китайскими инвесторами о строительстве 17 километров новой ветки метро, тоже на Троещину. Объем средств, которые опять-таки предполагалось взять в кредит, составлял 2 миллиарда долларов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы

Все эти и многие другие подобные новости демонстрируют инновационную политику майданной власти в области инфраструктуры. Вместо реальных мостов и дорог у них — многомиллиардные прорывные суперсовременные проекты, существующие на бумаге.

Отвечая на общественное недовольство по поводу трассы Киев — Одесса, власти подтвердили, что бюджетных средств для Киевской области хватит в этом году на ремонт лишь 11 километров дорог, что составляет 0,12% от их общей протяженности. В других регионах ситуация не лучше. Общая протяженность дорог на Украине — более 160 тысяч километров, и более 90% этих дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Но на большее в бюджете денег нет.

Прискорбное положение бюджетных дел имеет ряд простых объяснений. Находящиеся у власти и выигрывающие госконтракты олигархи уводят деньги в оффшоры. Туда же перенаправляются распиленные кредиты. Учитывая «честность» и «предсказуемость» майданной власти, инвесторы обходят страну десятой дорогой. Граждане отвечают на властный грабеж индивидуальным уходом от налогов.

Подожженная сразу с шести концов «Воронья слободка» не могла не сгореть. То же справедливо в отношении украинского бюджета.

Так вот, майдан решил, что поскольку задача по реальному приведению инфраструктуры в порядок всё равно недостижима, то ее не надо и ставить. Вместо этого нужно жонглировать прорывными мегапроектами. До стадии реализации они не дойдут, но это нестрашно, ведь и при «подготовке» можно «освоить» хорошие суммы.

Политически «правильный» многомиллиардный мегапроект бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, известный как «Стена» (на границе с Россией), в реальности представляет собой неглубокий окоп, надежно прикрытый сеткой-рабицей. Яценюк уволился, отпраздновал свой первый миллиард и уехал в Америку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несуны

Большую известность получило обещание министерства инфраструктуры внедрить на Украине HyperLoop Илона Маска за сумму с таким числом нулей, что конец этой суммы теряется за горизонтом. Наблюдатели шутили, что летающие поезда — логичный способ выйти из ситуации, когда дорог не осталось. Но шутки шутками, а ничто не мешает министерству начать освоение средств в рамках предпроектной подготовки.

Таких примеров сотни. Итог у них один. Дорог, как и прочей инфраструктуры, уже почти нет. Денег на ее восстановление нет. Деньги для распила по дорогим прорывным несуществующим проектам — есть.

Граждане Украины, с одной стороны, не верят в возможность улучшения ситуации, а с другой — не верят в возможность на что-либо повлиять. С 1991 года прошли несколько десятков выборных компаний, случилось два майдана, а стало только хуже. Именно поэтому все прекрасно видят воровство, но никто этому воровству не удивляется и уж тем более никто с ним не борется. Майдан осваивает, граждане — приспосабливаются.

Общественный консенсус гласит, что ничего хорошего на этой территории не получится, а значит, лозунг «моя хата с краю» более чем актуален. Нужно подыскивать за границей работу, а по возможности, и жилье. Это единственный вывод, который одинаково справедлив и для украинских олигархов, и для рядовых граждан.

Но такой подход создает небольшую проблему. 180 миллионов на чудо-дорогу с Подола на Троещину могут и не дать. Существование Украины поддерживается Западом по двум причинам, и вторая из этих причин (желание получить обратно свои деньги с процентами) становится уже почти столь же значимой, как и первая (создавать непрерывный очаг давления на Россию). Пик текущих кредитных выплат начинается уже в 2018 году. А приведенные к власти хуторские мошенники грабят страну с такой скоростью, что скоро изымать из населения будет просто нечего.

Так что придется, по-видимому, обойтись без Sky Way. На недавнем совещании мэр Кличко сказал, что «уставших», то есть предаварийных мостов и путепроводов в городе уже 70%. Жителей столицы ждут интересные времена.