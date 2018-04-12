Белгород, 23 марта, 2024, 17:11 — ИА Регнум. В Белгородской области в результате террористических атак со стороны ВСУ за почти две недели погибли 24 мирных жителя, включая двух детей. Об этом 23 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

«За почти две недели в регионе от террористических атак со стороны ВСУ пострадали 152 человека, в том числе 11 детей. Погибли 24 мирных жителя, среди них два ребёнка», — написал он.

Гладков принёс искренние соболезнования родителям и близким погибших. Он подчеркнул, что нет слов, которые могли бы помочь восполнить утрату близких и любимых людей.

Это количество пострадавших легло на плечи медиков области, которые в течение последних двух лет работают с самыми тяжёлыми травмами и болезнями, героически спасая жизни людей, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 марта Гладков написал, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ погиб мирный житель. По его словам, в одном из многоквартирных домов при обстреле обрушились три балкона и в одной из квартир в этот момент находилась супружеская пара.

Ранее в этот же день глава Белгородской области сообщил, что при атаке дронов ВСУ на Чернянский район погиб один мирный житель. Гладков добавил, что ещё два человека пострадали.

Гладков 22 марта написал, что в результате обстрела со стороны украинской армии в Белгороде погибла женщина. В связи с этим он принёс соболезнования родным и близким погибшей.