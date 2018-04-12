Газ

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Жизнь без газа

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 7 апреля составляли 7,437 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 30 марта сократились на 272 млн кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» примерно 9,676 млрд кубов топлива, т. е. почти 57% от накопленного.

Украинцы в прошлом году переплатили компании «Укргаздобыча» 58 млрд грн, по крайней мере так утверждает член наблюдательного совета Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Согласно отчету «Укргаздобычи», в 2017 году компания добыла 15 млрд куб. м газа на сумму (по себестоимости) 22 млрд грн. Средняя себестоимость добычи газа — 1466 грн. Согласно ренте, налогам и другим платежам, марже «Нафтогаза», цена продажи газа для населения должна была составлять максимум 3100 грн. Соответственно переплата за тысячу кубометров составила 3900 грн. То есть за 15 млрд кубометров в 2017-м потребители переплатили 58 млрд грн», — рассуждает эксперт.

И ладно бы средства шли на расширение добычи, в правительстве ведь постоянно похваляются планами не только полностью перевести Украину на газ собственной добычи, но и экспортировать его в Европу. Однако на развитие добычи компания в прошлом году смогла освоить только 9 млрд грн. В итоге более 30 млрд грн. осталось на счетах «Нафтогаза», улучшая отчётность компании. Улучшение же отчётности необходимо в т.ч. для того, чтобы руководство компании могло продолжить выписывать себе миллионные премии и бонусы за выполнение и перевыполнение плановых показателей. Напомним, в финансовом плане «Нафтогаза» на текущий год в ФОП и премиальный фонд для высшего руководства компании было заложено 2,1 млрд грн., т. е. в три раза больше, чем в 2017-м.

Тем временем в правительстве Гройсмана уже включили «предвыборный режим», заговорив фактически теми же тезисами, которые не устают повторять эксперты — оказывается, цена газа должна быть не рыночной, а социальной, тем более что добывается он на Украине.

«На будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет препятствовать необъективным ценам внутри страны… надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире «5 канала».

Тем временем в министерстве экономического развития опубликовали консенсус-прогноз цен на будущий год. Согласно ему, газ в следующем году подорожает на 20% от действующей цены, отопление и горячая вода (тарифы на них всегда корректируются после подорожания газа) прибавят по 10%. Т. е. случится то, что мы и прогнозировали: «косметическое» повышение цены, чтобы успокоить МВФ и потешить население перед выборами. Таким образом, основное подорожание, вероятно, откладывается на 2020 год.

Chto-proishodit.ru Газ

Разрыв соглашений о транзите со стороны «Газпрома» может обернуться для Украины серьезными проблемами, предупреждает директор НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев:

«Украина (после 2020 года) будет вынуждена покупать газ, физически покупать газ на европейских хабах. Во-первых, его может и не быть. Во-вторых, у нас отсутствует физическая возможность транспортировки оттуда тех самых 10 млрд кубометров газа, которые нам нужны. Из Словакии нет такой возможности, только по реверсу, виртуально. Из Польши такой возможности не будет, пока не будет построен тот польский интерконнектор, о котором говорят уже много лет… Тогда действительно возникнет проблема», — отмечает специалист.

«Сейчас все говорят: мы отсоединились, мы не покупаем два года газ у «Газпрома». Как только снизилось давление в трубе, как только «Газпром» отказался от поставки с 1 марта, оказалось, что у нас возник дефицит. Откуда возник дефицит, если мы не покупали газ в России, если мы не зависим от транзита из России? Он возник, потому что меньше было возможностей «покупать» газ у Словакии, которая не добывает его, а просто перепродает газ, который идет по украинской транзитной трубе. Если после 2020 года газ идти не будет, то нам надо физически закупать газ в Европе, а возможностей нет… А европейцам — все равно, что Украина останется без газа, им нужно обеспечить своих потребителей», — предупредил он во время пресс-конференции.

Несмотря на то, что поставки российского газа в Европу бьют рекорды, по украинскому направлению в I квартале прокачка упала до 20,1 млрд кубометров (-3,1 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Похоже, на Украине осознали риски прекращения транзита. А также, что самое главное, осознали, что до этого боролись с «Северным потоком — 2» совершенно неправильно.

«…У газопровода нет экономически оправданной основы, а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и может быть легко и выгодно модернизирован», — заявил президент Украины Пётр Порошенко, обращаясь к бизнесу ФРГ.

Похоже украинский лидер, наконец-то, догадался, что, повышая стоимость транзита через Украину в пику «Газпрому», Украина на самом деле делает хуже не «Газпрому», а европейским потребителям.

Впрочем, украинские политики и эксперты, обсуждая итоги состоявшихся в Берлине переговоров Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые касались и проекта «СП-2», настроены пессимистично: «Путин пьет шампанское», «цель России перевести украинскую газотранспортную систему в металлолом будет выполнима». Также выяснилось, что Украину категорически не устраивает предложение России о транзите через территорию страны 10−15 млрд кубометров газа в год с 2020 года.

Согласно оперативным данным «Укртрансгаза» за I квартал, добыча собственного газа на Украине упала до 5,1 млрд кубометров (-0,7% к аппг). При этом государственная «Укргаздобыча» сработала в плюс, а падение произошло за счёт «Укрнафты» и прочих компаний, на которые приходится примерно 23,5% добычи газа.

А вот потребление газа Украина наращивает — до 13,044 млрд кубометров (+0,823 млрд кубометров). И похоже, что причиной этого были мартовские холода и энергокризис, поскольку всплеск потребления наблюдался именно в марте — 4,343 млрд кубометров (3,014 млрд кубометров в марте 2017 года).

Электроэнергия

Согласно данным украинского минэнерго, по состоянию на 10 апреля запасы угля составляют 1,664 млн тонн (-92 тыс. тонн со 2 апреля). Высокие темпы расхода угля по-прежнему объясняются падением производства на АЭС Украины из-за плановых ремонтов. Скажем, по состоянию на 9 апреля в работе находилось всего 8 из 15 энергоблоков. Этим же объясняются и высокие темпы импорта угля (см. ниже).

В I квартале 2018 года на Украине прибавилось сразу 159,4 МВт мощностей альтернативной энергетики. В Госагентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины отмечают, что это больше, чем за весь 2016 год (121 МВт,) и 61% от мощностей, введённых в строй за весь 2017 год (257 МВт). Большая часть новых мощностей — это солнечная энергетика (99,6 МВт). На втором месте ветроэлектростанции (47 МВт), затем — электростанции на биогазе и биомассе (6,2 и 5,1 МВт), а также 1,5 МВт малых ГЭС.

Введение новых мощностей увеличивает производство. Так, в январе — феврале 2018 года ветроэлектростанции произвели 199 млн кВт•ч электроэнергии (примерно столько же, сколько производят 9 энергоблоков АЭС Украины за сутки). Это на 13% больше, чем запланировано годовым планом по отрасли, и на 25% больше, чем за аппг.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС

Солнечные электростанции за этот же период произвели 52 млн кВт•ч (+12% к аппг). Электростанции, производящие энергию из биомассы, выдали за январь — февраль 43 млн кВт•ч. Причём этот сегмент пока растёт наиболее активно (+43% к аппг).

Романтика возобновляемой энергетики ударяет в голову даже крупным бизнесменам, которые вроде бы должны уметь считать деньги. Так, глава правления Мироновского хлебопродукта (крупнейший производитель яиц и курятины на Украине) Юрий Косюк на своей странице в Facebook пишет, что Украина должна полностью отказаться от вложений в тепловую энергетику и добычу угля, сосредоточившись на строительстве ветровых и солнечных станций. Тут следует отметить, что Юрий Косюк — не чужой человек для действующей власти. Скажем, в прошлом году его структуры смогли стать получателями половины дотаций на с/х. Т. е. его интерес к возобновляемой энергетике вряд ли случаен, возможно, бизнесмен планирует вложения в этот бизнес.

Однако пока строительством электростанций на ВИЭ занимаются профильные бизнесмены. Энергохолдинг Рината Ахметова «ДТЭК-Энерго» заявил об амбициозных планах — построить 1 ГВт мощностей солнечной и ветровой генерации, вложив в них около 1 млрд евро. Это слишком крупные инвестиции даже для «ДТЭК-Энерго», поэтому соинвестором в этом проекте будет выступать китайская China Machinery Engineering Corporation. Их первым проектом станет солнечная электростанция в Никополе (Днепропетровская область), в которую планируется вложить 230 млн евро. Построить её планируют уже к концу 2018 года, а весной 2019-го начать отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

«Укргидроэнерго» (оператор ГЭС Украины) требует повысить тариф на свою электроэнергию сразу на 38%, до 0,9702 грн/кВт•ч (0,3892 грн/кВт•ч для ГЭС и 4,6747 грн/кВт•ч для ГАЭС). В качестве аргументов в компании ссылаются на недостаток средств для выполнения инвестиционной программы, а также на выплату зарплаты.

Впрочем, наверняка это не единственные причины. Согласно оценке генерального директора компании Игоря Сироты, доля «Укргидроэнерго» в балансе электроэнергии Украины в текущем году вырастет почти вдвое:

«Если в прошлые годы, которые были маловодными, мы по производству «падали» до 6% в общем балансе, то сегодня выходим на более чем 10% — где-то на 10−11%», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Т. е. компания планирует выжать максимум из хорошего паводка этого года.

В январе — марта Украина экспортировала электроэнергии на сумму 80,5 млн долл., говорится в отчёте Государственной фискальной службы (+18,1% к аппг). В Венгрию было продано электроэнергии на 51,4 млн долл., в Польшу — на 19 млн долл., в Молдавию — на 8,15 млн долл.

Электроэнергия для населения Украины в следующем году, согласно консенсус-прогнозу министерства экономического развития, подорожает на 22,5% (до 2,06 грн/кВт•ч., в 2020 и 2021 гг тариф цену также поднимут — на 15% и 12,5% соответственно). Таким образом, после серии подорожаний стоимость кВт•ч для населения достигнет 2,66 грн., т. е. на 0,98 грн. больше, чем сегодня. Напомним, подорожание планировалось министерством на этот год, однако затем было принято решение дождаться полноценного запуска рынка электроэнергии (лето 2019 года), поэтому и рост тарифа, и введение RAB-тарифов отложили до этого времени. Разумеется, дата выбрана неслучайно: повышение состоится после выборов президента.

Наверняка с этими планами связано снятие с приватизации пакетов акций ряда облэнерго, а также нескольких городских ТЭЦ, о чём говорилось в недавнем обзоре экономики. Ведь после того как тарифы для населения поднимут, эти активы станут гораздо более экономически привлекательными.

Следует отметить, что по текущему курсу евро стоимость 1 МВт•ч для населения примерно вдвое выше оптовых цен на электроэнергию, чем у западных соседей Украины (77 и 35−40 евро соответственно). Впрочем, за три года ситуация сильно изменится.

Согласно подсчётам Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), действующий тариф для бытовых потребителей покрывает только 51% экономически обоснованной стоимости электроэнергии (год назад — 62%).

Если доверять расчётам НКРЭКУ, то 2,66 грн./кВт•ч будет достаточно для энергетики лишь в том случае, если курс гривны до 2021 года будет оставаться в текущих значениях (26−27 грн./долл). В противном случае это сразу же отразится на стоимости энергоносителей, сделав тариф снова экономически необоснованным.

Уголь

Министерство энергетики начиная со 2 апреля подняло базовую стоимость угля. Теперь она составляет 2535 грн. за тонну (+110 грн). Напомним, именно от базовой стоимости рассчитывается затраты тепловой энергетики.

Также Украина продолжает наращивать импорт угля и свою зависимость от России. В январе — марте было ввезено 5,745 млн тонн (+3 млн тонн в сравнении с аппг). За этот уголь Украине пришлось заплатить 760,5 млн долл. Однако цены в сравнении с прошлым годом снизились, поэтому затраты выросли только на 33,5%. 472,4 млн долл. было заплачено за уголь из России (доля в импорте — более 62%). Из США ввезли уголь на сумму 220 млн долл., из Канады — на 48,36 млн долл.

Однако в правительстве на это особого внимания не обращают, гораздо важнее, что Украина в прошлом году снизила потребление антрацита на 5 млн тонн, как и планировалось министерством энергетики. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте отчитался глава минэнерго Игорь Насалик.

Alexander G Уголь

В «ДТЭК-Энерго» по этому поводу заявили, что намерены завозить зарубежный уголь по минимуму и загружать те мощности, которые можно топить углём украинской добычи. Впрочем, «по минимуму» — это всё равно немало. Для одной только Криворожской ТЭЦ придётся импортировать около 1 млн тонн антрацита.

Минэнерго, в свою очередь, продолжает переводить на уголь марки «Г» блоки ТЭС, входящих в генерирующую компанию «Центрэнерго». Планируется завершить соответствующие работы на двух энергоблоках Змиевской ТЭС (Харьковская область) суммарной установленной мощностью 360 МВт и на одном блоке Трипольской ТЭС (мощность 300 МВт). К настоящему времени 42% мощностей Трипольской и 32% Змиевской ТЭС уже переведены на газовый уголь.

Игорь Насалик, выступая в парламенте с докладом, посвящённым окончанию отопительного сезона, не смог удержаться от шпильки в адрес всех, кто критиковал министерство:

«Мы подвергались критике: хватит запасов угля для прохождения осенне-зимнего периода. В осенний период мы вошли с запасами 1,4 млн тонн, а вышли из осенне-зимнего периода с запасом 1,7 млн тонн. Мы не только не уменьшили, но и нарастили запасы угля».

Тут уместно напомнить, что министерство никто не заставлял принимать план, который оно само же затем не выполнило.

Формула «Роттердам+» так или иначе существует в украинской энергетике уже два года. Энергетики её критикуют, однако шахтёры сдержанно хвалят — ведь теперь украинские шахты получают за уголь примерно те же деньги, что Украина платит за импортный. Однако вот как это звучит в оценке главы Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца:

«Благодаря формуле «Роттердам плюс» цена выросла, и госшахты с момента принятия формулы получили более 5 млрд грн., что позволило замедлить динамику роста задолженности по зарплате… Мы однозначно ожидаем, что позитивно и дальше отразится. Ведь в последние четыре года государство ни копейки не выделило на госшахты, и эти средства, 5 млрд — они как спасение для отрасли».

Иными словами, даже оплата украинского угля по мировым расценкам не может ликвидировать хроническую задолженность по зарплате в углепроме.

Нефть

Импорт нефти и нефтяного сырья на Украину в I квартале вырос до 225,13 тыс. тонн (+25,8% к аппг). При этом стоимость импорта выросла до 117,04 млн долл. (+42,7% к аппг). Практически вся нефть поступила на Украину из Азербайджана — 107 из 117 млн долл. Незначительные поставки были из Алжира (на 7,17 млн долл) и Ирана (на 1,84 млн долл).

Заправка

Что же касается нефтепродуктов, то их в январе — марте завезли уже 1,6 млн тонн на 990 млн долл. (+14% в стоимостном выражении к аппг). Лидеры поставок — традиционно Белоруссия и Россия, идущие почти вровень: 383,9 и 383,4 млн долл. соответственно. Таким образом, на них приходится 77,5% всего импорта. На третьем месте — Литва с 95 млн долл. Плюс ещё на 127 млн долл. Украина импортирует из других стран.