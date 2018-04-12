Граждане стран — членов ЕС, в том числе пожилые люди, дети и жертвы домашнего насилия, которые проживают в Великобритании, находятся в группе риска, объединяющей тех, кто может быть лишен права находиться на территории Соединенного Королевства после выхода страны из состава ЕС, сообщает британское издание the Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Так, несмотря на то что власти страны разрабатывают систему, в рамках которой гражданам ЕС, проживающим на территории островного государства, будет предоставлен соответствующий статус для проживания, «значительное» число людей может не знать о том, что нужно подать заявление на его получение. Такие данные приводит организация Migration Observatory. Ее сотрудники утверждают, что правительству необходимо гарантировать, чтобы те, кто вправе получить этот статус, были должным образом проинформированы.

По данным организации, хотя проживающие на территории Великобритании граждане стран — членов ЕС и обладают в среднем высоким уровнем образования, благодаря чему они не должны испытывать сложности с обращением за статусом, все же ряд из них может столкнуться с определенными сложностями, в том числе около 60 тыс. пожилых людей, до 50 тыс. женщин, ставших жертвами домашнего насилия, а также 250 тыс. человек, не говорящих на английском языке свободно.

По словам директора организации Мадлен Сампшн, несмотря на стремление властей создать систему, которая будет проста в использовании, некоторые могут столкнуться с проблемами.

«Многие из них уже находятся в категории наиболее уязвимых — либо из-за своей социальной изоляции, либо ввиду того, что они стали жертвами эксплуатации, либо из-за того, что они сталкиваются с личными барьерами, таким как нарушения психики или бедность», — отметила она.

В свою очередь, в МВД страны подчеркнули, что им известно о существовании проблемы, в связи с чем ведомство запустило общегосударственную кампанию оповещения. Также проводятся ежемесячные встречи с представителями ЕС, чтобы определить их нужды и выявить наиболее уязвимые группы населения.