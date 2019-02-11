В Свердловской области региональные власти направили больше 300 млн рублей на поддержку молочного животноводства, которому приходится противостоять тревожным трендам на российском рынке молочной продукции, в том числе засилью зарубежного сухого молока, из которого изготавливаются менее качественные молочные продукты, и сливочного масла с добавлением пальмового. При этом свердловские животноводы делают ставку на качество своей продукции, которая выпускается из натурального молока, произведённого фермерами.

Молоко. Коровы

Проблемы

В последние годы в России складывается тренд спада потребления молока населением. И Свердловская область не стала исключением. В 2016 году потребление молочных продуктов составило 95% к уровню 2012 года. Кроме того, проблемы на молочном рынке также обусловлены профицитом завезенного импортного сухого молока и сливочного масла.

Молочный продукт, произведённый из импортного сухого молока, стоит дешевле натурального молока, которое отправляется в розничную сеть с предприятий переработки. При этом качество такого «молока» существенно ниже натурального. То же касается импортного сливочного масла, которое производится с добавлением пальмового масла и, по мнению экспертов не может считаться сливочным. Специалисты уверены, что произведённое из молока сливочное масло будет всегда дороже произведённого с добавлением пальмового масла.

Молоко

По официальным данным регионального минсельхоза на 2016 год, в Свердловской области работают 17 молокозаводов. Регион входит в десятку регионов — лидеров по объемам переработки молока. В последние годы предприятия области активно наращивают выпуск молочной продукции, в том числе сыров и сырных продуктов. Наблюдается и рост производства молока. При этом, по данным издания Dairynews, к 2016 году Свердловская область сократила дефицит молока для конечного потребления на 17,85% и при этом стала профицитным регионом по самообеспеченности молоком — сырьем для промышленного потребления. По данным «Центра изучения молочного рынка» на 14 марта, средняя цена на сырое молоко в регионе составила 20,36 рубля за килограмм.

Свердловская область стала первым и пока единственным регионом России, где удалось полностью ликвидировать такую опасную болезнь животных, как лейкоз. Это значит, что только уральское молоко можно употреблять без предварительного кипячения.

Более того, международная компания на 14 марта производитель кисломолочных продуктов и детского питания Danone второй год подряд признает произведённое в Свердловской области молоко самым качественным и безопасным в России. В конкурсе участвуют более тысячи российских производителей молока. По итогам 2016 года уральские производители также побеждали в номинации «Лучшее качество и безопасность».

Однако в январе на 14 марта феврале 2018 года молокоперерабатывающие предприятия Свердловской области стали ограничивать животноводов в приеме молока сверх установленных договорами объемов, аргументируя свои действия избытком сырья и затоваренностью готовой продукцией по причине уменьшения заказов от торговых сетей. В связи с этим началось снижение закупочных цен на молоко как сырье. И на данный момент закупочная цена упала с 22 рублей до 14−18 рублей за литр.

Молочная фера. Дойка коров

Всё это усугубляется присутствием на полках магазинов молочной продукции длительного хранения из других регионов, а также наличием в том числе фальсифицированной молочной продукции.

Принятые меры

Сложившаяся ситуация неоднократно обсуждалась на уровне правительства Свердловской области. В региональном министерстве агропромышленного комплекса создан оперативный штаб для решения текущих вопросов. Свердловские чиновники ведут прямую работу с представителями Союза животноводов Урала, Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области и торговых сетей.

В начале апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о выделении 157 млн рублей на поддержку молочного животноводства. Данные средства компенсируют производителям молока убытки, связанные с падением закупочной цены. Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, животноводы получат от 3,69 рубля до 4,28 рубля (в северных районах области) за литр молока. Также производителям будет выделено ещё 160 млн рублей на проведение посевной кампании.

Коровы на ферме

Более того, в целях ускорения поступления молока от фермы до магазинов в адрес руководителей торговых сетей региона направлено письмо с просьбой сокращать сроки подписания контрактов на поставку молока с коротким сроком хранения. Помимо этого, принадлежащий правительству Свердловской области Ирбитский молочный завод взял на себя дополнительные обязательства по приему молока от производителей.

«Учитывая 160 миллионов рублей, которые будут выплачены в апреле в качестве компенсации за производство молока, животноводы должны получить в два раза больше средств, чем обычно, — порядка шести рублей за литр произведенного напитка. Эти средства послужат подушкой безопасности на время непростой ситуации на молочном рынке, которая в настоящий момент складывается во всех регионах России», — заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Что делать?

Помимо уже принятых мер по поддержке животноводов Свердловской области руководство региона предпринимает и другие шаги. Так, губернатор Евгений Куйвашев направил письмо в Минсельхоз России, в котором доложил о сложившейся ситуации. В свою очередь представители Союза фермеров Свердловской области написали письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Специалисты отмечают, что принятые на региональном уровне шаги окажут поддержку животноводам Свердловской области, но ряд стратегических мер, которые позволят отечественному производителю не разориться и «остаться на плаву», необходимо принять на федеральном уровне.

Некоторые эксперты предлагают решать проблемы радикальными мерами, вплоть до полного запрета производства молочного продукта из сухого молока и сливочного масла с добавлением пальмового масла. Другие специалисты предлагают для нормализации рынка осуществлять импорт сухого молока с учётом закупок натурального у отечественных производителей. Это позволит сохранить рост объёмов производства на свердловских фермах и избежать сокращения дойного стада.

Молочная ферма

Так, бывший глава Минсельхоза Свердловской области Михаил Копытов убеждён, что, помимо поддержки на региональном уровне, соответствующие меры для поддержания ликвидности всей товарной цепи и повышения производства молока отечественными производителями необходимо принять на федеральном уровне.

По его мнению, для стабилизации ситуации необходимо принять несколько мер. Сначала отрегулировать квотами объёмы завоза в Россию пальмового масла и сухого молока и ужесточить законодательство за изготовление фальсификата по отношению к производителю и по отношению к розничной торговле. Можно вообще запретить на уровне технических регламентов использовать растительные масла в производстве молочной продукции. В правилах госзакупок продовольствия в социальной сфере должен быть прописан пункт о поставках исключительно натуральной молочной продукции, а не суррогатов, которые дешевле. Также Михаил Копытов считает, что потребление натуральной молочной продукции должно рекламироваться на федеральном уровне.

«Надо рекламировать молоко, а не кока-колу. У нас низкий уровень потребления молочной продукции — всего 200 килограмм на человека в год. Для примера: во Франции это 500 килограммов. Надо довести хотя бы до медицинской нормы, которая в России составляет 300 килограммов на человека в год», — убеждён экс-министр.

Михаил Копытов уверен, что если дети в школах, детсадах, детских лагерях, больницах и иных учреждениях будут потреблять натуральное молоко и сливочное масло, а не дешёвые молочные продукты и спреды, то это в конечном итоге благотворно отразится на здоровье нации.

Ребенок пьет молоко

Также предлагаются дополнительные меры и на региональном уровне. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер убеждён, что выделяемые ежегодно региональным правительством субсидии на молоко в размере свыше двух миллиардов рублей следует сделать «социальными». По мнению депутата, их следует выделять адресно малоимущим семьям и гражданам (например, через социальные карты), которые зачастую не могут позволить себе купить качественные молочные продукты и вынуждены покупать суррогаты. Он считает, что это увеличит спрос на натуральное молоко и молочные продукты. Более того, Вячеслав Вегнер уверен, что субсидии должны выделяться только на покупку молока и молочных продуктов производителей Свердловской области, что приведёт к развитию сельских территорий региона.

Как бы то ни было, проблема стоит остро и требует решения. При этом хотелось бы, чтобы в результате принятых мер растущая молочная промышленность Свердловской области оставалась растущей, а жители региона имели возможность покупать качественную продукцию, которую выпускают местные производители.