Короткая, но интересная передача LXXV, в которой мы отправляемся в путешествие по Танзании, где нас встретят добрые и счастливые люди, цветы и песни, грозы и зной, выкупы невест кулерами, шаманы, которые делают зелья из человечины, нетронутая природа, сотни племенных языков и танцев… А нашим гидом будет очаровательная Анастасия Киселёва, которая живёт между двумя мирами.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда