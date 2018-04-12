Правительство Сирии предположительно применило химическое оружие в городе Дума, расположенном в пригороде Дамаска, чем вызвало привычные призывы американских политиков нанести удар по руководству арабской республики. При этом многие забывают, что такой шаг едва ли изменит курс сирийского лидера Башара Асада, тогда как риск эскалации отношений с Россией, гибели граждан США и огромных издержек для страны огромен.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

На этом фоне особенно очевидным стало то, что президент США Дональд Трамп во все большей степени сдает свои позиции перед наступлением так называемого «пузыря» — внешнеполитического истеблишмента и его обширной сети аналитиков, так называемых экспертов и официальных лиц. Иными словами, чем дальше, тем разницы между Трампом и его основным соперником Хиллари Клинтон все меньше, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The American Conservative.

Автор отмечает, что вообще непонятно, есть ли в окружении президента кто-то, кто бы не принадлежал к этому скопищу. Это означает, что советники президента по вопросам внешней политики прилагают все усилия, чтобы отговорить его от наиболее разумных идей. Поэтому Трампу нужно определяться, сможет ли он показать себя таким президентом, которого в Белом доме хотели видеть многие граждане США, или же он поддастся на оказываемое на него громадное давление «пузыря» и нанесет удар по Сирии за предполагаемое использование химического оружия.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Так, еще будучи кандидатом, Трамп поразил всех своим заявлением, что он с радостью поговорит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Тогда такая мысль казалась радикальной с учетом большой вероятности громкого провала. Тем не менее именно благодаря заявлению Трампа появилась возможность добиться дипломатического прорыва с Пхеньяном. Безусловно, на фоне новых назначений в администрации Трампа не ясно, сможет ли запланированный саммит состояться, но во всяком случае пока он не отменен. Поэтому Трамп заслуживает похвалы за то, что, еще не будучи главой Белого дома, выступал за то, что все другие считали невозможным.

Тем не менее по всем же другим вопросам он полностью капитулировал перед «пузырем». В частности, были назначены «ястребы» Герберт Макмастер, Майкл Помпео и Джон Болтон. При этом раньше Трамп решительным образом отвергал всех тех, кто, как Болтон, поддерживал войну в Ираке и считает военный вариант решения проблемы первоочередным. Более того, во время выборов осуждал «агрессии», называя своего основного соперника, бывшую первую леди Хиллари Клинтон милитаристом.

Такую же ситуацию можно наблюдать и в случае с критикой Трампа в отношении различных союзников США, которые высасывают все соки из страны, а Пентагон считают международной благотворительной организацией. Среди государств, ставших объектами критики Трампа, были страны ЕС, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия — и все они, подчеркивает автор, заслуживают такой критики.

В частности, Южная Корея и Япония намного превосходят КНДР по демографическому и экономическому потенциалу, но не делают достаточно для обеспечения собственной безопасности. То же самое можно сказать и о странах Европы, тратящих меньше обговоренных объемов на оборону. В свою очередь, Эр-Рияд принуждает США остаться в Сирии, выступать с угрозами в адрес Ирана и защищать королевскую семью. И во всех этих случаях члены администрации Трампа постоянно не дают Трампу проводить такой курс, который тот считает правильным.

Еще одним примером, где президент понимает вопрос лучше членов «пузыря», был Афганистан. Там попытки построить либеральное, демократические и централизованное государство ничем не увенчались, что и понял Трамп без каких-либо академических степеней. За это на него обрушилась волна яростной критики со стороны «пузыря», в результате чего главе Белого дома пришлось согласиться на минимальное повышение численности американского контингента в этой центральноазиатской стране. При этом его хватит для того, чтобы избежать поражения на время правления Трампа, однако кардинально исход войны в стране оно не изменит. В конечном счете это означает, что граждане США будут погибать понапрасну.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

Наконец, развитие события по такому же сценарию можно наблюдать и в Сирии, где, по данным Пентагона, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы на 98%. В связи с этим глава Белого дома указывал на насущную необходимость вывести войска из Сирии, поскольку Вашингтону незачем пытаться свергнуть Асада, расчленить Сирию, оказываться между Турцией и курдами, противостоять России и Ирану или заниматься чем-то еще.

Несмотря на это, помощники президента будут убеждать его в том, что правительство Асада, Турция, Россия и другие неспособны уничтожить остатки сил боевиков. Более того, теперь целый хор голосов требует удара по правительству арабской республики в ответ на предположительное использование химического оружия. Такой шаг приведет лишь к дальнейшему увязанию США в этом конфликте.

Иными словами, по какой-то причине оказалось так, что между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон в конечном счете нет никакой разницы. Раньше в немалом числе людей теплилась надежда, что Трамп пойдет против «пузыря» и начнет переориентацию внешней политики США. Теперь же очевидно, что этому не суждено случиться.