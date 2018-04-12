После инцидента с экс-сотрудником ГРУ и его дочерью в британском Солсбери в прошлом месяце, ответственность за который Великобритания и ее союзники возложили на Россию, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил просто промолчать о случившемся. Вскоре после этого в Кремле сообщили, что Трамп пригласил президента РФ Владимира Путина в Вашингтон, пишет Ивлин Фаркас в статье для издания The Foreign Policy.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

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В конце концов, Трамп принял решение о закрытии российского консульства в Сиэтле и высылке из страны 60 российских дипломатов. Однако во время встречи с союзниками из стран Прибалтики, посвященной 100-летию со дня обретения независимости от Российской империи, глава Белого дома выразил уверенность в необходимости сотрудничества с Россией. Между тем Москва решила провести ракетные учения в Балтийском море, для чего потребовалось закрыть воздушное пространство Латвии. Президент США не поддержал опасения союзников по НАТО и выступил против заявления премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, который назвал российские учения «демонстрацией силы».

Правда, администрация США, наконец, ввела значительные санкции против России, которые были предусмотрены конгрессом в прошлом году. Трамп также заявил, что Россия — это соучастник сирийского правительства, ранее обвиненного в предполагаемой «химической атаке» против мирных жителей. Таким образом, можно заключить, что президент Соединенных Штатов занимает неоднозначную позицию в отношении российской угрозы.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

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Когда Трамп хранит молчание в отношении действий Москвы, а его администрация предпринимает согласованные действия против Кремля, он в каком-то смысле отказывается от необходимости ввести санкции против Путина. Трамп поддерживает идею о том, что Соединенные Штаты могут и должны сотрудничать с Россией, т. е. игнорирует угрозу, исходящую со стороны Москвы.

Соединенные Штаты по-прежнему являются страной, обладающей самым крупным экономическим потенциалом, подавляющей военной мощью и широким спектром дипломатических возможностей. США — это единственная страна в мире, которая может противостоять России в одиночку. Одновременно с этим Вашингтон имеет союзников и партнеров по всему миру, которые могут действовать в унисон. Действительно, союзники Соединенных Штатов заинтересованы в сохранении сложившегося международного порядка.

Российское правительство, как известно, по-прежнему использует социальные медиа, деньги и деловые сделки для установления полезных связей с банками, аналитическими центрами, учеными и организациями, такими как Национальная стрелковая ассоциация США. Москва использует эти связи, а также киберпреступников и информационные кампании для распространения фейковых новостных сюжетов, которые настраивают граждан США друг против друга, все это делает демократию США слабой и уязвимой по отношению к российскому влиянию.

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Любой другой президент Соединенных Штатов давно бы уже выступил с осуждающей речью, направленной в адрес российского правительства, пытающегося переписать существующие правила международного порядка. Также любой другой глава Белого дома уже призвал бы Путина к ответственности за его стремление подчинить международные институты и международное право имперской политике 19-го столетия.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Соединенные Штаты должны четко понимать, что они и их союзники должны предпринять. Вашингтон должен позаботиться о своей кибербезопасности, повысить уровень медиаграмотности своих граждан, обеспечить, чтобы социальные сети регулировались правилами, исключающими возможность их использования для давления на граждан США и других демократических стран. США также должны ужесточить законы в отношении иностранных агентов, коррупции и схем по отмыванию денег.

Прежде всего, поскольку Соединенные Штаты не могут предсказать, когда Россия предпримет новую атаку на американскую демократию, граждане США должны сохранять бдительность.