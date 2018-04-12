Вокруг татарского ООО «Кама Кристалл Технолоджи», которое реализует амбициозный проект по выпуску синтетического сапфира, планируя выбиться в мировые лидеры, развивается скандал. Набережночелнинский депутат Сергей Яковлев обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить деятельность руководства компании. Депутат настаивает на проверке признаков возможного преднамеренного банкротства, а также просит проверить пожары, произошедшие «при загадочных обстоятельствах», в которых, по мнению заявителя, сгорела существенная часть закупленных на средства госсубсидии станков для выращивания сапфиров. В свою очередь, руководство компании опровергает сведения депутата и заявляет, что они недостоверны. В том, как на самом деле обстоят дела у ООО «Кама Кристалл Технолоджи» разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Kama-crystal.com ООО «Кама Кристалл Технолоджи»

Набережночелнинский депутат Сергей Яковлев, известный своей попыткой отменить «президентство» в Татарии, обратился к генпрокурору Юрию Чайке. В заявлении он просил проверить пожары, произошедшие на заводе «при загадочных обстоятельствах». В них, по его данным, сгорели 20 из 50 просубсидированных государством станков по выращиванию сапфиров. Он выразил опасения, что заявленные показатели инвестпроекта в такой ситуации не смогут быть достигнуты, а, значит, многомиллиардные субсидии придётся вернуть. Именно на последнем акцентировал внимание депутат, заявив, что, а позволит ли финансовое состояние завода вернуть эти деньги в бюджет, и попросил Чайку провести упреждающую проверку.

Это обращение подхватили казанские СМИ. Между тем руководство ООО «Кама Кристалл Технолоджи», отреагировав на публикации, назвало информацию депутата «недостоверной и не соответствующей действительности», добавив, что сведения выглядят «двусмысленно, вызывают двоякое толкование среди читателей, направлены на формирование негативного фона о деятельности предприятия».

Kremlin.ru Юрий Чайка

Сапфиры по-татарски

В первый раз о сапфировом проекте заявили в 2009 году, сообщив, что он будет реализован в три очереди в рамках целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Набережные Челны». Кроме того, завод является участником программы развития Камского инновационного территориально-производственного кластера, рассчитанной до 2020 года, пользуется льготами как резидент ТОСЭР и стал победителем конкурса Минпромторга РФ на субсидии, предназначенные на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам 2014−2016 года. Известно также, что в 2016 году ООО по федеральной программе получило средства в размере 102 млн рублей на проект по выпуску особо чистого оксида алюминия для производства синтетического сапфира. Общий объём всей государственной поддержки предприятия нигде не приводится, но проект был признан для республики приоритетным, и в 2011 году на него было выделено 60 млн рублей дотаций на сбалансированность и 70 млн рублей бюджетного кредита. На сайте Фонда развития промышленности, созданного в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ, указано, что под данный проект была запланирована субсидия. Её в размере 5 млрд рублей планировала выделить госкорпорация Внешэкономбанк. В ЕГРЮЛ на момент подготовки материала также указано, что доли всех собственников заложены до полного исполнения обязательств ООО по кредитному соглашению от 9 июля 2014 года. Второй стороной по этому кредиту, сумма которого в выписке не уточнена, выступает также ВЭБ. Из СМИ известно, что Внешэкономбанк предоставил кредит на строительство третьей очереди завода в размере 4,55 млрд рублей, общий объём необходимых инвестиций на которую составлял свыше 6 млрд рублей.

По информации с официального сайта компании «Кама Кристалл Технолоджи», продукция завода используется для производства сверхярких светодиодов, в области оптики, в медицине, часовой промышленности. Количество рабочих мест на предприятии — 550, размер налоговых поступлений, заявленный на этапе проектирования, — 1,1 млрд рублей. Общий объём инвестиций — 7,8 млрд рублей.

Из одного судебного дела следует, что в октябре 2012 года ООО приобрело право собственности на пять земельных участков в Набережных Челнах, предназначенных под производственную базу.

«На указанных земельных участках расположены объекты недвижимости, построенные и введённые в эксплуатацию в период с 1976 по 1996 годы», — отмечалось в определении суда с уточнением, что один из существующих объектов был реконструирован со строительством пристроя под производство синтетического сапфира для оптоэлектроники.

Kama-crystal.com Синтетический сапфир производства ООО «Кама Кристалл Технолоджи», представленный на IV Международном Казанском инновационном форуме «НАНОТЕХ’2012»

Кто владеет «сапфирами»?

По данным госреестра юрлиц, ООО «Кама Кристалл Технолоджи» создано 9 апреля 2010 года, уставный капитал — 406 307 201,44 рубля. И. о. гендиректора с 23 сентября 2015 года — Родион Заворотченко, в списке участников общества с 1 августа 2014 года — Равшан Сагитов (доля — 31,1%), микропредприятие ООО «ККТ-Сервис» с долей 49% (учредитель — Азат Сагитов, создано 28 июля 2011 года) и ЗАО «МЭКТ» с долей 19,9%. ЗАО создано 17 сентября 2001 года и имеет юридическую прописку в Заинске. Уставный капитал — 55,1 млн рублей, директор — Светлана Барсукова. Интересен состав соучредителей ЗАО. С 15 декабря 2002 года 50% доли числятся за Дилярой Гизатуллиной, а с 3 сентября 2010 года в числе учредителей с равными долями в 25% появились Ильдар Галеев и Булат Сабиров. По данным ЦБ РФ, данные всех троих совпадают с данными конечных собственников акционера набережночелнинского «Акибанка» — ООО «Страховая группа «АСКО», доля которого в банке 4,3%. Страховая группа интересна ещё и тем, что 7,7% в ней принадлежит Гульсине Миннихановой.

Цепочка взаимосвязей, изложенная на сайте ЦБ РФ (на август 2017 года), выглядит следующим образом: ЗАО «МЭКТ» владеет 66,16% в ООО «Челны-Бройлер», которому принадлежат 15,23% в страховой группе, и является единственным участником ОАО «Земельная корпорация «Энергия». Последняя владеет 3,49% в страховой группе и 6,05% в компании «Челны-Бройлер», которой на 24,9% также владеет ООО «Мегаполис», интересное тем, что 99,98% доли в нём под контролем Анисы Хайруллиной. Она в разное время числилась руководителем 18 юридических лиц, 15 из которых на сегодня уже ликвидированы, а ещё в шести компаниях имелся соучредитель с такими же данными. В числе действующих компаний с долей Хайруллиной — крупный сельхозхолдинг, прописанный в Тукаевском районе, ООО «Агросила групп» (доля — 50%) и ООО «Керамзит-НК» (Нижнекамский керамзитовый завод) — доля 100%.

Отметились в числе конечных владельцев страховой группы — ООО «Камский Бекон», крупный бизнесмен Ильшат Фардиев, сам «Акибанк» с долей 17,9%, ПАО «АК Барс» и минземимущество РТ. Два последних через цепочку учреждённых компаний.

Финансовые претензии

Возвращаясь к сапфировому заводу стоит добавить, что «Кама Кристалл Технолоджи» в конце октября 2013 года учредило ООО «ККТ-Синтез», основной вид деятельности которого — производство алюминия. Его гендиректор тот же Родион Заворотченко, руководящий и компанией-соучредителем завода (ООО «ККТ-Сервис»). Уставный капитал «дочки» — 10 тыс. рублей.

Депутат Яковлев в своём письме генпрокурору пишет о необходимости проверки финансового состояния сапфирового предприятия. На официальном сайте компании каких-либо данных о финансовых показателях нет, поэтому оценить финсостояние затруднительно. Между тем в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 15 мая 2018 года должен быть рассмотрен иск к ООО «Кама Кристалл Технолоджи». В суд обратилось ООО «Апекс», предъявившее претензии на 320,322 млн рублей. Подробности иска неизвестны, истец является соучредителем предприятия-производителя искусственного корунда из Ярославской области — ООО «Рыбинские кристаллы».

В базе суда с теми же истцами и ответчиками в 2016 году было ещё три иска, речь шла о задолженности за поставленную продукцию. По всем им требования ООО «Апекс» были удовлетворены — с завода в Татарии взыскано более 80 млн рублей. Интересен один из этих исков. Он стал следствием невыполнения обязательств по контракту от 2015 года на поставку оборудования, общая стоимость договора — 825 млн рублей. Задолженность превысила 78,56 млн рублей, а пени — 1,6 млн рублей.

Kama-crystal.com ООО «Кама Кристалл Технолоджи»

И несколько слов о пожарах…

Что касается пожаров, о которых упоминается в обращении к генпрокурору, то 20 апреля 2016 года в сводках ГУ МЧС по РТ прошла информация, что около 17:43 местного времени 19 апреля в производственном корпусе завода «Кама Кристалл Технолоджи» произошёл пожар. Его площадь в одноэтажном производственном корпусе составила 2,8 кв.м. В МЧС отметили, что произошло «горение уплотнителей под крышками и токоввода шланга подачи дистиллированной воды на двух металлических установках роста искусственных сапфиров» и, по предварительной версии, причиной стало «нарушение технологического регламента процесса производства».

Судя по делу, рассмотренному Арбитражным судом Татарии в 2016 году, этот пожар был не единственным и отнюдь не первым. АО «Многопрофильное объединение Иншаат» из Набережных Челнов обратилось с иском к ООО страховая компания «ВТБ Страхование» (Москва) о взыскании 44 033 393 рублей 58 копеек страхового возмещения.

«22.01.2015 между ответчиком (страховщик) и истцом (страхователь) заключён договор страхования строительно-монтажных работ № V 50 616−0000015», — отмечается в определении суда.

Страховщик должен по нему выплатить страховую премию при страховом случае, которым является пожар и взрыв, а объектом страхования являются объекты строительно-монтажных работ (и другое имущество, используемое при выполнении строительно-монтажных работ), проводимых в соответствии с договором генерального подряда от 25.12.2014 года №47/14.

«В состав указанных работ входит строительство пристроя к существующему производственному корпусу, строительство насосных станций внешнего и внутреннего контура, отделочные работы, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж системы оборотного водоснабжения, автоматизация системы оборотного водоснабжения, пусконаладочные работы, благоустройство на объекте: «Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники» (2 и 3 этапы)», — указывается в определении суда с уточнением, что АО является выгодоприобретателем.

Территория страхования — строительная площадка, расположенная по адресу: Набережные Челны, Производственный проезд, 38. Во время действия страховки произошёл пожар в производственном цехе «Участок роста II» ООО «Кама Кристалл Технолоджи», о чём был составлен акт от 30 сентября 2015 года. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, которое спустя два месяца было прекращено «в связи с отсутствием события преступления». Технической причиной данного пожара стало «возгорание, находящихся в очаговой зоне сгораемых веществ и материалов в результате тепловых процессов, сопровождающих аварийный режим работы электрооборудования (электроприспособлений) таких как электромуфта, применяемых для сварки (спайки) полимерных труб». Пожар случился по вине работников привлечённого подрядчика ООО «Кольцо», которые при проведении строительно-монтажных работ по прокладке сантехнических коммуникаций в цехе «участок роста II» оставили включённую в электросеть посредством сварочного аппарата «Friamat» электромуфту без присмотра. Инструкцией делать это запрещено, а значит имело место нарушение правил пожарной безопасности.

АО «Многопрофильное объединение Иншаат» обратилось в страховую компанию за возмещением, но требование было удовлетворено лишь частично — на 21 213 928 рублей 05 копеек, а в выплате остальной запрошенной суммы страховая компания отказала.

«Считая, что в размер страхового возмещения не включён ущерб, причинённый в результате пожара имуществу, относящемуся к первому этапу строительства (ущерб оценён в размере 14 016 720 рублей 55 копеек), и ущерб, причинённый имуществу (оборудование для выращивания кристаллов искусственного сапфиров) третьего лица (общества с ограниченной ответственностью «Кама Кристалл Технолоджи») (ущерб оценён в размере 30 016 673 рублей 03 копеек), истец предъявил настоящее исковое заявление», — отмечает судья в своём определении от 2016 года.

Судья отклонил притязания АО и отметил, что в этой ситуации потерпевшим является ООО «Кама Кристалл Технолоджи». Последнее попыталось вступить в дело в качестве соистца, но ему в этом отказали, порекомендовав подать отдельный иск. В базе суда подобного отдельного иска не обнаружено. Решение суда от 2016 года устоялось в вышестоящей инстанции в марте 2017 года. А в апреле 2017 года страховая компания при участии завода и АО «Многопрофильное объединение Иншаат» попыталась взыскать с ООО «Кольцо» 21 213 928 руб. 05 коп. страхового возмещения, но к тому моменту общество было признано банкротом и иск оставили без рассмотрения.

Возникает логичный вопрос, что же это за АО, которое получает страховую премию при пожаре на сапфировом заводе, коим владеет совершенно другое юрлицо?

Учредителями АО «Многопрофильное объединение Иншаат», созданного 4 сентября 2000 года, являются Фанис и Азат Закиевы. Основной вид деятельности общества — строительство зданий, и в Набережных Челнах этим подрядчиком возведено немало объектов разного назначения. У компании помимо этого была своя производственная база, растворо-бетонный завод, стройтехника и помещения. Но с конца июня 2017 года юрлицо находится в стадии ликвидации, которую начали уже после признания компании банкротом и установлении конкурсного производства.

А сапфировый завод в ближайшее время ждёт проверка. Прокуратура РТ проверит сведения о сокращении штатов на заводе, изложенные в ряде региональных СМИ. Издание Chelny-biz.ru сообщило, что работники предприятия 9 апреля получили уведомления о сокращении в связи с уменьшением штата с 13 июня 2018 года.