Существует опасение, что карательные удары военных Соединенных Штатов по Сирии в ответ на предполагаемое использование химического оружия не приведут к изменению поведения сирийского правительства, пишет Фирас Максад в статье для американского издательства The Hill.

Флаг Сирии

Президент США Дональд Трамп не должен ограничиваться одним ударом. Военные действия должны выйти за рамки «булавочного укола», когда США запустили 59 ракет «Томагавк» в направлении единственной сирийской военной базы. Очевидно, что данный «укол» не оставил и вмятины на военной машине президента Сирии Башара Асада, не говоря уже об изменении траектории ее движения.

En.kremlin.ru Башар Асад

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Ответные действия США должны включать в себя всеобъемлющую кампанию, поддерживаемую в течение нескольких дней. Удары должны быть нанесены по командным и контрольным центрам ВС САР, а также по элитным воинским частям и ВВС.

Подобная кампания вряд ли приведет к свержению Асада, однако она вынудит Россию и Иран направить больше ресурсов для поддержки сирийского правительства. Это должно послужить сдерживающим фактором для будущих «химических атак». Иран, в частности, становится более уязвимым на фоне ухудшения его экономики и продолжающихся общественных беспорядков.

Гораздо важнее то, что военные действия Соединенных Штатов должны стать частью более всеобъемлющего и устойчивого подхода в отношении Сирии. В начале 2018 года Трампу представили новую стратегию в отношении Сирии, согласно которой необходимо разместить около 2 тыс. американских солдат в северо-восточной Сирии, чтобы предотвратить возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако Трамп публично заявил о необходимости вывода американских солдат из Сирии, жалуясь на то, что союзники Соединенных Штатов не хотят справедливо распределить бремя военных расходов. Трамп запросил у Саудовской Аравии миллиарды долларов, заявив, что европейские союзники не хотят вносить значительные военные взносы.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Такие заявления содержат в себе некоторую неточность. Франция направила сотни солдат в регион, они неоднократно участвовали в операциях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии наряду с военными Соединенных Штатов. Соединенное Королевство направило в регион 1 тыс. 400 солдат в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), некоторые из них были замечены в Сирии. В этом месяце британский солдат погиб вместе со своим американским коллегой в результате взрыва самодельной бомбы. Между тем в сражениях также участвовали Сирийские демократические силы, численность которых доходит до 30 тыс. человек.

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Президент Соединенных Штатов, вероятно, прав в том, что европейские страны могли бы сделать больше с точки зрения финансирования военных операций. ЕС также мог бы предпринять дополнительные усилия по стабилизации и реконструкции тех регионов, которые находятся под контролем западной коалиции. Может пройти немалый срок, прежде чем Саудовская Аравия все же выделит сотни миллионов долларов, чтобы ликвидировать возникший финансовый дефицит.

U.S. Army Американские солдаты

Самый главный момент заключается в том, что предполагаемая «химическая атака» вызвала широкое возмущение европейской и арабской общественности, что побудило правительства этих стран к готовности предпринять более решительные действия, в том числе и в военном отношении. «Химическая атака» дает Трампу возможность продолжить заявленную ранее стратегию в отношении Сирии и навсегда отказаться от идеи о выводе войск из Сирии — геополитического центра Ближнего Востока. Вывести американские войска — это значит отдать страну в руки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), России и Ирана. Глава Белого дома должен воспользоваться открывшимися перед ним возможностями.