Ужасные снимки задыхающихся сирийских детей заполонили основные новостные каналы Соединенных Штатов. Сообщения СМИ США объединились в один пронзительный крик, все чаще звучат самодовольные заявления экспертов, призывающих к началу новой войны в Сирии, конечной целью которой должно стать свержение президента Сирии Башара Асада, пишет Федерик Куо в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад и Дональд Трамп

В понедельник, 9 апреля, спустя несколько дней после объявления о желании США вывести свои войска из Сирии, глава Белого дома Дональд Трамп подверг критике «сирийский режим» Асада. Трамп также добавил, что Вашингтон готовит быстрый и мощный военный ответ на предполагаемую «химатаку» в Думе. Призывы к военным действиям прозвучали во Франции и Великобритании.

Именно сейчас, когда медиа-силы подымают градус истерии, чтобы заручиться общественной поддержкой, необходимо сделать шаг назад и проанализировать новостную картину, которую США пытаются всем навязать.

Pixabay.com Рупор пропаганды

Сразу же возникает дежавю. США предпринимают точно такие же действия, как и во время предыдущих «нападений», приписываемых Асаду. После каждого из подобных инцидентов вину незамедлительно возлагали на сирийское правительство без предоставления каких-либо доказательств. На фоне этих обвинений всегда раздавался громкий призыв к массовому военному вмешательству, чтобы свергнуть правительство Асада.

Утверждалось, что Асад якобы совершил химатаки в Гуте в 2013 году и в Хан-Шейхуне в 2017 году. В обоих случаях прошло несколько месяцев, прежде чем инспекционные группы ООН пришли к выводу, что у них нет доказательств того, что Асад применил химическое оружие. Результаты, полученные инспекторами ООН, подтвердили утверждение о том, что боевики специально использовали эти нападения для того, чтобы получить военную поддержку со стороны Запада.

За последние несколько лет сирийское правительство совместно с Россией постепенно продвигалось к победе в гражданской войне. Боевики, окруженные в Думе, отчаянно сопротивляются, поскольку они — это одно из последних препятствий на пути к предстоящей победе сирийского правительства. Химическая атака — это единственная лазейка, которой могут воспользоваться западные государства для нанесения военного удара по Сирии. У Асада не было мотива. Для сирийского правительства использование химического оружия равнозначно политическому самоубийству.

Kevin Единственная лазейка

Сторонники военного удара по Сирии полностью игнорируют эту простую логику и продолжают кампанию по демонизации Асада. Однако даже демоны не отказались бы от победы, а химатака — это непосредственная угроза для предстоящей победы. Нужно еще раз подчеркнуть: у Асада не было мотива.

В настоящий момент каждому гражданину США стоило бы задаться вопросом: какие интересы США защищают в Сирии? Может ли военная эскалация в Сирии улучшить ситуацию в сфере безопасности США и западного мира в целом?

Все знают очевидный факт: беспорядки в Сирии вызвали миграционные волны, направившиеся в ЕС. Данный факт говорит о том, что эскалация конфликта приведет к еще большему хаосу и радикализации, а, следовательно, и к увеличению потока беженцев. Все это не способствует снижению террористической угрозы.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Приведет ли свержение Асада к миру в регионе? Опять же история говорит об обратном. Несмотря на все его недостатки, он олицетворяет силу, которая сдерживает религиозный экстремизм в регионе.

Эскалация конфликта в Сирии не отвечает интересам США. Сирия без Асада превратится в место, где царит хаос. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие экстремистские группировки быстро заполнят политический вакуум, который образуется после свержения Асада. Сирия превратится в плацдарм для подготовки будущих террористов, которые могут представлять серьезную угрозу для западных государств. Подобная ситуация ранее имела место в Ливии, Ираке и Афганистане. Не стоит в очередной раз повторять одну и ту же ошибку.

Возможно, американское вторжение в Сирию приведет к процветанию США? Здесь стоит напомнить, что американское фиаско в Ираке обошлось США в $6 трлн. Для сравнения нужно вспомнить, что в 2017 году из федерального бюджета США на здравоохранение было выделено $1,17 трлн, на развитие транспортной системы — $109 млрд, на образование — $85 млрд, а на науку — $32 млрд. Колоссальные суммы, потраченные на войну, могли быть направлены на создание национальной системы высокоскоростных железных дорог, модернизацию системы образования и увеличение поддержи научных исследований.

У разбитого корыта. Иллюстрация к «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина

Еще одна война на Ближнем Востоке лишь нанесет ущерб благосостоянию США, значительно увеличит государственный долг и отвлечет финансовые ресурсы от важных инфраструктурных проектов, необходимых для поддержания экономической конкурентоспособности. Еще одна война на Ближнем Востоке поставит США на грань войны с Россией — крупной ядерной державой. Зачем это нужно?

Военный сценарий в отношении Сирии не отвечает интересам США. Крупная военная эскалация может привести к катастрофическим последствиям.