12 апреля 1606 года король Англии и Шотландии Джеймс I (он же Яков в русской традиции) утвердил единый флаг этих государств. Британский флаг появился на свет еще тогда, когда никакой великой Британии еще не существовало, а Англия и Шотландия находились в номинальном союзе. Но Яков не прогадал. Флаг получил собственное имя — Union Jack. Возможно, Джеком его прозвали из-за сокращения латинской версии имени Jacobus. Впоследствии он еще многократно изменялся в зависимости от того, в каких отношениях Англия находилась со своими соседями.

Иван Шилов ИА REGNUM Джеймс I (Яков)

История не стоит на месте: в последние годы разговоры о выходе Шотландии из Соединенного Королевства только усилились, особенно в связи с Brexit: последний референдум 2014 года завершился поражением борцов за независимость с минимальным перевесом — 55% против 45%. В 2017 году шотландский парламент проголосовал за новый референдум, так как Эдинбург не горит желанием покидать Евросоюз вслед за Лондоном. Есть вероятность, что флаг, само название которого говорит о союзе и единстве («union»), на этот раз потеряет несколько из своих полос.

Один из предложенных флагов Великобритании в случае шотландской независимости

Современный британский флаг — это синий прямоугольник с красным прямым крестом в белой окантовке посередине. Он наложен поверх белого и красного косых крестов. Официально отношение ширины и длины флага не устанавливали, но, как правило, органы власти прибегают к пропорциям 1:2. Уменьшенные изображения Юнион Джека можно увидеть на флагах некоторых британских колоний и заморских территорий — Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, Бермуд и прочих Каймановых островов. Американский флаг избавился от Юнион Джека в составе своего изображения — на месте нынешнего «звездного» прямоугольника — после войны за независимость.

Первым человеком, который смог задуматься о таком союзном символе, был уже упомянутый король Яков: впервые в истории он одновременно занимал не только английский, но и шотландский престол. В Эдинбурге он был известен под именем Яков VI.

Он был сыном Марии Стюарт, королевы Шотландии, и Генриха Стюарта, лорда Дарнли. История жизни его и его семьи по уровню драматизма не уступает иным трагедиям. Мария Стюарт была родом из дома Тюдоров, так что это давало Якову право наследования английского трона, в то время как по отцу Яков был потомком шотландских королей.

Когда Якову было всего несколько месяцев, его отца убили при крайне загадочных обстоятельствах. Считалось, что злодеяние совершили сама Мария Стюарт и ее любовник, граф Ботвелл. В Шотландии вспыхнуло восстание, и уже в конце июля 1567 года Мария отреклась от шотландского престола в пользу сына. Якову был год от роду. 29 июля его короновали в Стерлинге.

Детство Якова было крайне неспокойным, правлением его регента графа Морея были недовольны, Мария Стюарт пыталась вернуть трон, Яков долгие годы был марионеткой в руках аристократов. Сам он был чрезвычайно слабым ребенком и вырос в не менее хилого мужчину. Тем не менее он был крайне умен, а возможность получить английский престол стала определяющей в его политике. В 1586 году с Англией удалось подписать договор о союзе и взаимопомощи. Тогда страной правила Елизавета I — прославленная королева-девственница. Не сложно догадаться, что детей у нее не было. По условиям союза она установила ежегодную субсидию шотландскому королю в размере 4 тыс. фунтов стерлингов и фактически согласилась с его правом наследования.

Шотландский вариант флага. Ограниченно использовался в 1606—1707 годах

После смерти Елизаветы I линия Генриха VIII Тюдора прервалась, право на корону перешло к потомкам Маргариты Тюдор, дочери Генриха VII. Якову он приходился прапрадедушкой. Коронация была назначена на 26 июля 1603 года: Яков VI Шотландский стал Яковом I Английским.

Он решил покинуть Эдинбург ради Лондона — ведь Англия по площади превышала Шотландию. Шотландцам он обещал возвращаться каждые три года, но сразу же забыл об этом, побывав на родине всего раз.

Под властью Якова I два государства оставались независимыми, но объединенными личной унией. Яков страстно желал реализовать свой план по фактическому и юридическому объединения обоих стран на британских островах. Оба парламента, впрочем, сопротивлялись так усердно, что Яков умер, не дождавшись исполнения мечты.

Но кое-что ему всё же удалось. И создание единого флага наверняка казалось королю важным жестом, обещанием единства, которого при жизни ему не удалось увидеть.

Флаг был утвержден 12 апреля 1606 года: на шотландский белый крест святого Андрея на синем фоне наложили английский красный крест святого Георгия.

Шотландский флаг не случайно кажется таким знакомым: это тот же Андреевский флаг — флаг военно-морского флота — но будто в негативе. Старый национальный флаг Шотландии до сих пор применяется в этой стране, пусть она и входит в Соединенное Королевство.

Существует легенда, согласно которой христианского апостола и мученика Андрея Первозванного распяли именно на косом кресте. Есть легенда, согласно которой белый крест в синем небе появился во время битвы в IX века, когда король Ангус II вел войска пиктов и скоттов на бой против англов под предводительством короля Этельстана. Белый крест предки современных шотландцев тогда восприняли якобы как предзнаменование своей победы.

К концу XIII века крест начали изображать на шотландских печатях, в том числе гвардейских. К концу XIV века, надо думать, из соображений простоты, распространилось изображение самого распятия — уже без тела апостола Андрея. Парламент постановил, чтобы его рисовали на броне всех шотландских воинов, как спереди, так и сзади. В шотландской геральдике белый косой крест называют «салтир». Сегодня салтиром именуют и официальный флаг Шотландии.

Синий фон появился у белого креста несколько позднее: в книге Vienna Book of Hours от 1503 года салтир изображен на красном фоне. В своем окончательном варианте шотландский флаг присутствует уже в Реестре шотландских войск, изданном в середине XVI века.

Национальный флаг Англии тоже достаточно известен в мире и по сей день активно используется независимо от Юнион Джека. Это белое полотнище с красным крестом английского покровителя Святого Георгия.

Впервые флаг Англии с Георгиевским крестом упомянут в источниках от 1545 года, хотя английским символом он стал еще в глубоком средневековье, во времена Крестовых походов. Историки не сходятся во мнении, когда крест стал использоваться в качестве эмблемы или флага, согласно одной из версий, это произошло в ходе Уэльской войны 1275 года. Первоисточником такого решения иногда называют и знаменитого Ричарда Львиное Сердце. Предполагается, что именно он выбрал покровителем Святого Георгия.

Однако для современного глаза такому варианту — красный прямой и белый косой кресты на синем фоне — определенно чего-то не хватает. И не хватает ему красного косого креста Святого Патрика — покровителя Ирландии.

Второй флаг Содружества Англии, Шотландии и Ирландии с 1658 по 1660

Ирландия впервые была насильно включена в состав так называемого Английского содружества в 1649 году, уже после упразднения монархии и превращения Англии в республику. До 1651 года единым флагом двух государств стало полотнище с изображением красного английского креста слева и золотой ирландской арфы справа. Оливер Кромвель сумел присоединить к своему государству и Шотландию, и, казалось бы, вот повод расчехлить Юнион Джека! Но флаг 1606 года настолько прочно ассоциировался со свергнутой монархией, что его вообще запретили для использования на флоте.

После многолетней чехарды с разными комбинациями уже известных крестов Юнион Джек вновь вернул себе официальный статус — буквально перешагнув через труп Кромвеля, скончавшегося в 1658 году. В центр Юнион Джека поместили ирландскую арфу — истинный символ этой страны. Правда, уже через пару лет монархию вновь восстановили, и Юнион Джек вернулся к своему первоначальному виду, без арф и ирландского влияния. Оно вернулось туда в виде косого красного креста лишь в 1801 году: тогда и образовалось Соединенное королевство Великобритании и Ирландии.

Флаг Святого Патрика имеет, пожалуй, самую запутанную историю из всех. Некоторые источники утверждают, что его взяли с герба рода лордов-протекторов Фицджеральдов, однако аналогичный крест чеканили и на ирландских монетах в XV веке. К тому же красный косой крест на белом фоне действительно используется орденом Святого Патрика, основанным в 1783 году королем Георгом III. Однако некоторые считают его «британским изобретением», к тому же святой Патрик не был мучеником, поэтому из-за достаточно запутанной христианской догматики не все признают его право на собственный крест.

Флаг, HMS Spartiate пострадавший в битве при Трафальгаре 21 октября в 1805 года

Как бы там ни было, после прибавления креста Святого Патрика Юнион Джека на время оставили в покое. Даже после того, как Ирландия обрела независимость в 1922 году, он не изменил обличья и в таком виде дошел до наших дней.

Вполне возможно, что его еще ждут трансформации. Например, Уэльс периодически напоминает союзникам, что он до сих пор не стал частью Юнион Джека. Их валлийский дракон — красный ящер на бело-зеленом фоне — вообще никак не отражен на национальном флаге Соединенного Королевства. Куда именно помещать красного дракона, пока не ясно — флаг слишком симметричен, и жертвовать этим качеством не хотелось бы, но предлагаются в том числе и варианты добавления в цветовую гамму Юнион Джека зеленого цвета. У Уэльса есть и другой национальный символ — золотой прямой крест Святого Давида на черном фоне. Сейчас его часто используют футбольные фанаты.

Флаг Уэльса вместе с флагом Великобритании

Уинстон Черчилль не скрывал, что Юнион Джек прочно укрепился в сознании общества как символ британского национализма и империализма. Знаменитое «british invasion» 1960-х хоть и было исключительно культурным явлением, но только укрепило позиции Юнион Джека. В Британии сегодня любой человек может вывесить национальный флаг и использовать его по своему усмотрению, хоть бродить по улицам, закутавшись в полотнище. Это не считается оскорблением символа, лишь бесплатной пропагандой. Если же Шотландия всё же добьется выхода из Соединенного королевства, Андреевский крест и синий цвет могут навсегда покинуть Юнион Джека, один из последних сохранившихся символов Британской империи.