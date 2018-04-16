Покупка квартиры у застройщика обернулась для жителей рабочего посёлка Кольцово борьбой за жизнь ребёнка и подняла на поверхность другие проблемы строительной отрасли Новосибирской области.

Детская игрушка

Трёхкомнатную квартиру, расположенную в цокольном этаже многоэтажного дома на улице Вознесенская, 3 в р.п. Кольцово, семья Данькиных приобрела в сентябре 2013 года. Примечательно, что квартира эта изначально была частью нежилого помещения и только перед продажей была переведена в разряд жилых.

«По трагической случайности, а именно после госпитализации моего ребёнка в Новосибирскую районную больницу №1 по причине удушья, был выявлен в легких ребёнка грибок, который согласно отчёту ООО «Инвитро Сибирь» содержится в исключительно высоком уровне и опасен для жизни и здоровья. По результатам проверки Исследовательского центра испытательной лабораторией биотехнологического контроля составлен протокол, из которого следует, что в квартире обнаружены грибы Alternaria alternate. Появление гриба связано с повышенной влажностью в помещении. Данные условия вызваны тем, что квартира находится в цокольном этаже и устранение данных явлений невозможно по техническим причинам. Нахождение и проживание в данной квартире противопоказано врачами. Выявленный факт считаем существенным недостатком квартиры, квартира не соотвествует по качеству условиям договора купли-продажи», — утверждает Вадим Данькин.

Данькины обратились к застройщику — в строительную фирму «Проспект» — ещё в октябре 2017 году с просьбой заменить квартиру на соответствующую нормам и правилам.

Однако застройщик, осмотрев помещения квартиры и подвала, пришёл к своим выводам: что плесень в квартире образовалась в результате того, что «была нарушена технология отделочных работ собственником квартиры» перед и при оклейке обоями («во время проведения отделочных работ слой штукатурки на стенах перед оклейкой обоями не был «просушен»), а также из-за того, что на кухне собственник установил вытяжку.

«А так как собственником квартиры во время её эксплуатации не обеспечивалось соблюдение параметров микроклимата в квартире, то это со временем привело к образованию под обоями тёмных пятен, предположительно плесени. Таким образом, указанные Данькиным В. Ю. в претензии недостатки относятся к результатам выполненных им самим или привлечёнными им третьими лицами работ по отделке квартиры и необоснованно предъявлены к продавцу квартиры ООО «Строительная фирма Проспект», — сказано в ответе застройщика, который заменить квартиру отказался.

В последующей переписке строительная фирма аргументировала свой отказ заменить квартиру тем, что «с момента передачи квартиры покупателю и заключения договора купли-продажи (с 30 сентября 2013 года) и до поступления претензии покупателя (6 октября 2017 года) прошло более четырёх лет», а потому «не представляется возможным удовлетворить претензии покупателя в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ».

Инструмент

Стоит отметить, что, согласно выводам Сибирского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ после исследования квартиры: «Причиной образования повреждений квартиры 57Б дома 3 по ул. Вознесенская в р.п. Кольцово, Новосибирской области могут являться неплотности (негерметичность) сопряжений плит перекрытия и наружных стен, проникновение влаги внутрь помещений из толщи рельефа из насыщенных влагой (от сезонных осадков) грунтов обратной отсыпки пазух фундаментов через стены из кирпича и бетона. Наличие повреждений в помещениях квартиры противоречит требованиям СП 71.13 330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», месторасположение квартиры противоречит требованиям п.3.1 СанПин 2.1.2.2645−10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» «п. 3.1 Размещение жилых помещений квартир в цокольных и подвальных этажах не допускается».

"Жилое помещение должно соответствовать определённым и достаточно жёстким нормам по инсоляции, влажности и т. п. Судя по экспертному заключению, эти требования не соблюдены. В связи с чем возникает множество вопросов. Например, каким образом помещение в цокольном этаже было переведено в жилое. Почему все эти нарушения не увидели те, кто подписывал документы. На мой взгляд, решение вопроса лежит в судебной плоскости. Собственникам продали помещение, которое не может быть использовано под жилое, и они имеют право потребовать компенсировать все возникшие в связи с этим издержки, в том числе и вред здоровью», — сказал ИА REGNUM руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, отметив, что ранее «Проспект» всегда был на хорошем счету».

Архитектор Дмитрий Поповский также подчеркнул, что «размещение жилых квартир в цокольных и подвальных этажах запрещено».

Однако, судя по ответу администрации р.п. Кольцово Данькиным, заявление о выдаче разрешения о переводе нежилого помещения в жилое поступило от «Проспекта» 10 июня 2013 года.

«По итогам рассмотрения предоставленных документов было выдано уведомление о переводе нежилого помещения в жилое помещение, по форме, утверждённой постановлением правительства РФ от 10.08.2005 №502», — уточнил в письме глава рабочего посёлка Кольцово Николай Красников.

«Согласно п. 5.5 свода правил СП 54.13 330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (сейчас он отменен в части, но на момент перевода действовал скорее всего он), а также СП 54.13 330.2016 (актуальный свод правил по жилым многоквартирным зданиям) «размещение квартир и жилых комнат в подвальных и цокольных этажах жилых зданий не допускается». В этих же сводах правил даётся определение цокольного и подвального этажей. Цокольный этаж — этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. Подвальный этаж — этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж. Соответственно надо смотреть, насколько соответствует переведённое помещение этим определениям», — пояснил архитектор Дмитрий Поповский.

Он подчёркивает, стоит учесть, что может быть ещё ряд документов, которыми могут руководствоваться, например, БТИ, где формулировки могут разниться, а соответственно, создавать некоторую неопределённость. В любом случае при проектировании зданий руководствуются указанным сводом правил.

«По поводу стен — они в любом случае должны быть сухие, если они влажные, значит, скорее всего существует какая-то проблема, например, с гидроизоляцией. Вероятно, возможно доказать через суд неправомочность перевода нежилого помещения в жилое, если оно действительно расположено в цокольном этаже. Но обязательно надо понять, к кому предъявлять иск, то есть кто ответственен за сам перевод. Судя по тому ответу из администрации р.п. Кольцово, который был дан собственникам, застройщик подготовил необходимый пакет документов и предоставил их в администрацию (судя из текста письма), а они, соответственно, согласовали такой перевод. В этом случае, видимо, ответственен тот, кто согласовывал этот перевод, хотя я не юрист, могу и ошибаться. Опять же многое зависит от того, что было в документах, предоставленных в администрацию, и насколько они соответствовали действительности, в том числе насколько они соответствуют современной ситуации. Может быть, в документах содержались мероприятия, которые позволяли сделать перевод законным (например, понижение уровня земли), но по факту эти мероприятия выполнены не были», — отмечает Поповский.

ИА REGNUM в ближайшее время подготовит запросы в администрацию р.п. Кольцово и строительную фирму «Проспект» с просьбой пояснить, каким образом нежилое помещение в цокольном этаже было переведено в жилое, и с просьбой прокомментировать результаты проведённых экспертиз.

Семья Данькиных в свою очередь готовит заявление в суд, надеясь хотя бы таким образом принудить застройщика поменять опасную квартиру на соответствующую нормам.

«Экспертиза судебно-медицинская тоже в нашу пользу. Доказано именно медиками, что действительно заболевание у ребёнка приобретено в связи с проживанием в данной квартире, так как с рождения не отмечалось такого диагноза нигде. Доказано, что вызвана аллергия на плесень именно тесным контактом, что впоследствии привело к астме, и установлен вред здоровью средней тяжести», — отметила ИА REGNUM Анастасия Данькина.

Ростислав Антонов Газета «Гражданский патруль»

Стоит отметить, что с застройщиками сейчас «борется» и Ростислав Антонов. 2 апреля в свет вышел номер газеты «Гражданский патруль» со статьёй «Подводные камни Джулая» и подзаголовком «Почему деньги жильцов за тепло и воду «оседают в кармане» застройщика».

Через несколько дней, 6 апреля, на пожилых женщин-волонтеров, раздававших эти газеты, напали неизвестные. А ранее в квартиру юриста «Гражданского патруля», который консультировал граждан, обеспокоенных ситуацией с долгами группы компаний «Дискус» и отзывом лицензии УК «Достойный сервис» (входящей в группу компаний «Дискус»), проникли двое неизвестных и вынесли такие же газеты.

«Как может человек, имеющий колоссальные долги перед городом, решать, как нам в этом городе жить? Или, быть может, он считает себя выше действующего в России законодательства? Я не знаю, лично ли депутат городского совета отдавал распоряжение на совершение противоправных действий либо это была чья-то самодеятельность, но я абсолютно уверен, что никого кроме узкокорпоративных интересов его бизнес-империи работа нашего юриста обеспокоить не могла. А раз так, значит, мы попали в самый нерв — сказав неприятную правду», — написал Антонов на своей странице в Facebook.