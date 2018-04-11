Особый путь России — тема не кабинетная, она имеет к политической ситуации самое прямое отношение. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин, говоря о важности русской идентичности, не конкретизировал, что это такое, и в результате мы получаем самые причудливые трактовки. И если, например, утверждение, что Россия — это и не Запад, и не Восток, само по себе довольно банально, то вывести из него можно многое. Вплоть до пренебрежительного отношения к самому главному — истории русского народа и ее пониманию.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Этот подход приводит к тому, что в попытке прославить пробуждение России последних нескольких лет, ее отход от перестроечного морока, начинает создаваться конструкция, в которой горестный опыт последних десятилетий экстраполируется на предшествующие периоды существования страны, и выходит довольно неприглядная картина.

В этой картине предстает тип страны, эпохами шляющейся по историческим просторам, как неприкаянный бомж, тырящий всякие блестящие предметы у зазевавшихся оседлых соседей и нацепляющий их на себя в попытке хоть чем-то украсить свою ничтожную натуру, не способную к осмысленной деятельности. В современности, вероятно, в связи с развитием и общей доступностью средств связи, соседи этой странной страны договорились следить за своим имуществом и больше никаких блестящих предметов этому шаромыжнику не предоставлять. И вот он грустно сидит на пригорке и сетует на несчастную судьбину, предрекая себе триста лет одиночества.

Врубель Михаил Александрович. Демон сидящий. 1890

Этот сюжет выстроен по законам русского городского романса, как его называют интеллигентные исследователи. Герой данного жанра циклично проходит повторяющиеся коллизии, доля его представляет череду ярких достижений, когда удалось обвести фраеров и мусоров вокруг пальца, и падений, возвращающих героя «в дом родной», сиречь за решетку. Посередине между двумя этими эпизодами случаются «любовь» и «дружба». В зависимости от того, какой из перечисленных периодов наиболее актуален для исполнителя, можно предугадать и нехитрые вариации сюжета. Так какое отношение эта специфическая романтика имеет к современной России?

Разговоры о том, что России необходим собственный путь, в котором она перестала бы пытаться стать частью Запада или даже Востока, а шла бы своим путем третьего типа цивилизации, вызывают недоумение явным нежеланием части адептов никуда идти. Вообще. А смириться с тем, что «железная пята» будет вечной. В этой парадигме вопросы проектности востребованы, возможно, и будут, проблема в том, что если считать Россию страной, которой веками занималась исключительно попытками стать похожей то на Орду, то на Европу, придется признать: государство, так и не сформировавшее твердого представления о самом себе, ни к какой выработке никаких проектов не способно. В лучшем случае оно может стать «третьим миром», но уж никак не «третьим Римом». Если государство не знает, чем и для чего оно вообще до сих пор живо, то о каком своем пути может идти речь? Радует одно: к реальной России такое шансонное представление отношения не имеет.

Кремль. Москва

Главные приобретения России на ее историческом пути — это ее народ и территория, объединенные душой страны. Западные партнеры ловко убедили ее на первых порах, что родительское наследство — это пустяки по сравнению с теми горами золотыми, которые они могут предоставить взамен, не считая респекта. К сожалению, за недолгий срок Россия успела довольно далеко продвинуться по той тропе, которую, например, североамериканские индейцы прошли до конца. Что же дает надежду на возвращение в нормальное состояние?

Нет толку пересчитывать цивилизации, в которые Россия не вписалась, когда у нее есть собственная культурно-историческая традиция, которую достаточно восстановить и следовать ей в дальнейшем. Только на такой основе, кстати, возможен здоровый культурный и материальный обмен с окружающим миром, и на этой же основе нет необходимости замыкаться в виде обиженного всеми горемыки.

Цивилизаций сложилось ровно столько, сколько основных исторических мировоззрений, создавших жизнеспособные центры силы, длящие свое историческое существование во имя собственных смыслов. Забудешь смысл — станешь предателем и надежд своих предков, и судьбы своих потомков. Что же до особенного и невиданного пути, над концепцией которого бьются сейчас «лучшие умы», то им Россия уже шла, достигнув во времена СССР вершины своего геополитического статуса, став лидером, в младших партнерах которого считала для себя предметом гордости ходить половина стран планеты. Конечно, в социалистическом содружестве было значительно меньше блестящих предметов, которыми могли бы себя украсить их любители, зато там имелись более важные вещи, включая столь искомую сейчас историческую перспективу. Причины, по которым истинные ценности рухнули под грузом побрякушек, — вот что жизненно необходимо осознать сейчас России. Ведь и коммунистический Китай, рвущийся в планетарные лидеры, исключительное внимание уделяет истории позднего СССР, дабы не повторить его катастрофических ошибок.

Будет у тебя смысл существования и историческая перспектива — к тебе потянутся народы, которым она нужна как воздух. А она нужна всем, и тупик, в который нынешний Запад завел человечество, или разразится смертоубийственной войной, или будет преодолен. России на этом пути важно прежде всего перестать плевать в колодец, изображать себя в виде героя блатной песни, расстаться с навязанным комплексом исторической неполноценности, воспринять свою историю как источник ценного знания о себе и мире, вновь стать образцом для остальных, к роли которого она предназначена. У нее есть для этого все ресурсы, и не отдельно взятые нефть и газ, а живая душа ее народа и ее земля, которые так не дает покоя «цивилизаторам».

Добыча нефти. Россия

В попытках мимикрировать под Европу «допартнерились» до преддверия горячей войны, тем важнее именно сейчас не делать ни шагу назад, а напротив, вернуть здравомыслие, столь легко отброшенное в перестроечные годы. Понятно, что выгодоприобретателям перестройки тяжело будет расстаться со своими иллюзиями, но в этом им уже помогает и продолжит помогать «партнер», который дал им подержаться за погремушки и теперь начинает их жестоко отбирать. Пока одни мыслили себя его друзьями, он мыслил их своими питомцами, которым надо когда-то подсыпать корму, а когда-то травить и вешать, используя в нужных инцидентах. Тех, кого устраивает такая роль, Запад и сейчас с удовольствием встретит, как того же Родченкова. А тех, кто начал просыпаться, ждет серьезный выбор.

Что же касается ждущей Россию покинутости и непонятости — то их не будет, если Россия определится по отношению сама к себе. А если не определится — вот тогда будет такое падение, от которого не спасут никакие геополитические уступки.