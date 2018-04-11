Ситуацию, возникшую в последнее время в правящей партии «Грузинская мечта», один из ее формальных лидеров, председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в одном из своих телекомментариев охарактеризовал как «ажиотаж». И, думается, это слово лучше всего отражает суть того противостояния, поводом для которого стало голосование по кандидатуре в члены попечительского совета Общественного телевидения от оппозиции. Журналист Ниния Какабадзе, с ее ярым «антибидзинизмом», за которую, кстати, проголосовала значительная часть депутатов от основанной Бидзиной Иванишвили правящей «Грузинской мечты», была лишь формальным поводом, который, несмотря на свою «малозначительность», выплеснул наружу проблемы и противоречия, существующие внутри правящей команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Повод породил в обществе множественные рассуждения на тему: «Грузинская мечта» распадается. И пошли опасения: Саакашвили вернется, и тогда… многим несдобровать… Эти опасения из-за границы обильно подпитывает сам экс-президент Грузии, который регулярно размещает в соцсетях очередные обращения к своим сторонникам в Грузии и обещает обязательно вернуться.

100 Лари

Гедеван Попхадзе, который формально решил выйти из «Грузинской мечты» из-за той самой Нинии Какабадзе, оказался не единственным «протестантом» в правящей команде. Заявления, сделанные депутатами в последние дни, выявили еще нескольких его «единомышленников». Это в основном члены «старого» состава «Грузинской мечты», которые решили выступить против «засилья» и «произвола» членов «нового» состава. Тех, кто сегодня занимает ключевые позиции в парламенте и партии.

Один из депутатов «старой команды» назвал «новых лидеров» своей партии «портированными» членами. Он имел в виду прежде всего председателя парламента Ираклия Кобахидзе, лидера большинства Арчила Талаквадзе и председателя фракции Мамуку Мдинарадзе. Как утверждают «протестующие», сегодня все дела в команде решает именно эта тройка, спуская свои решения сверху остальным депутатам.

Чуть дальше «копнули» уже бывшие члены коалиции «Грузинская мечта». Так, бывший член политсовета партии «Грузинская мечта» Армаз Ахвледиани прямо заявляет, что «Грузинская мечта» — вовсе не партия, и предсказывает, что она очень скоро распадется.

«То, что там происходит, — это показатель глубокого системного кризиса. С одной стороны, это кризис, а с другой стороны, «Грузинская мечта» не имеет никакого демократического содержимого, в ней нет никаких признаков демократии, нет идеи. А объединяет этих людей только желание продлить свое привилегированное положение», — подчеркнул в одном из своих комментариев Ахвледиани и добавил, что в «Грузинской мечте» последнее слово всегда принадлежит Бидзине Иванишвили.

Эту же «тайну» принятия решений в правящей партии приоткрыла в своем комментарии происходящего еще один бывший член коалиции «Грузинская мечта», представитель «Национального форума» журналист Ани Миротадзе.

Она уверена, что процессы, происходящие внутри фракции «Грузинская мечта», скоро станут предметом обсуждения на расширенном заседании партии, на котором, как предсказала Миротадзе, обязательно будет присутствовать учредитель партии Бидзина Иванишвили.

«Я уверена, что в этом заседании примет участие и Бидзина Иванишвили, и там накажут того, кого «следует наказать», и пригрозят пальцем тому, кому «следует пригрозить», а после этого уже решат, как продолжать сосуществование в будущем», — приоткрыла завесу над процессом принятия решений в правящей команде Ани Миротадзе.

Она также предсказала, что процессы, протекающие в парламенте, скоро перекочуют в Тбилисское сакребуло (городское собрание), где обострится противостояние между старым и новым составом правящей команды.

Такими вот важными для них вопросами заняты сегодня члены правящей партии, захватившие в свои руки все основные бразды правления в Грузии. А страна между тем живет своей жизнью, нелегкой, напряженной и полной проблем.

«Заграничная» валюта, как ни странно, обесценивается, грузинский лари «крепчает». Странно это после того процесса падения курса национальной валюты, который наблюдался на протяжении довольно длительного периода в конце прошлого — начале текущего года. Но никакого облегчения от этого «укрепления» лари население Грузии не увидело. Налоги и коммунальные платежи выросли, и за газ, воду и электроэнергию население платит намного больше, чем еще несколько месяцев назад. Продовольствие и основные предметы первой необходимости, которые резко подорожали в условиях обесценивания лари, не только не подешевели с «укреплением» национальной валюты, но еще больше выросли в цене.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Та система «всеобщего здравоохранения», которой так гордилась «Грузинская мечта» в первые годы своего прихода к власти, больше не существует. А если и существует, то только для очень ограниченного контингента самых малообеспеченных граждан, попасть в ряды которых достаточно сложно.

Если еще три года назад бригада скорой помощи, приезжая к пациенту по вызову, добродушно предлагала перевезти его в больницу для обследования и лечения, сегодня пациента предупреждают, что бесплатной медицины больше не существует, государство программу больше не финансирует, и за услуги в больнице нужно будет платить из своего кармана. И немалую сумму. И пациенты, подумав и подсчитав свои доходы, в большинстве случаев отказываются от больничных услуг.

Народ потихоньку начинает возмущаться. Правда, возвращения Саакашвили здесь пока не жаждут, но вспоминают, что еще несколько лет назад «жить было легче и безопаснее». А правящая верхушка Грузии живет своими внутренними проблемами и противоречиями и, пытаясь их как-то решить, выносит эти внутренние конфликты на суд широкой общественности. Тем самым, отчасти, заглушая более серьезные и насущные проблемы.