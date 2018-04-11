Ставки и депозиты

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно результатам мониторинга портала «ЛИГА.Новости», средняя доходность по депозитам (3−12 месяцев) на Украине составляет: 11,87−12,34% в гривне (+0,04% за последний месяц), 2,03−2,58% в долларах (-0,06%), 1,28−1,75% (-0,05%) в евро. Таким образом, тенденция сохраняется: гривневые вклады незначительно растут, валютные — становятся менее и менее доходными.

«Основным фактором, который влиял на снижение процентных ставок, стало укрепление курса национальной валюты. Кроме того, влияние оказало отсутствие активного кредитования и переизбыток ликвидности в банках в январе — феврале», — пояснил для корреспондента «ЛИГА» директор департамента развития банковских продуктов «Идея Банка» Сергей Мищенко.

Собственно, это отразилось на динамике роста депозитного портфеля банков: в январе — феврале он увеличился до 239,32 млрд грн. (+1,8% к началу года) и до 8,53 млрд долл. (+0,9%).

«Во втором квартале ожидаем уменьшение доходности валютных депозитных продуктов в среднем по рынку от — 0,25% до — 0,5% годовых в зависимости от срочности продукта», — прогнозирует Мищенко.

Впрочем, он ожидает, что валютный портфель всё равно будет расти, просто ещё менее активно.

По состоянию на 1 марта кредитный портфель украинских банков превысил 1 трлн грн. Но порадоваться этому, как отмечает экономист и директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, мешают подробности кредитного портфеля.

«…Доля проблемных кредитов в объеме кредитов, выданных юрлицам, — 58%, а в объеме кредитов, выданных физлицам, — 55%. Как несложно догадаться, больше всего проблемных кредитов в госбанках — около 72%. Даже без учета «Приватбанка» в госбанках 58% проблемных кредитов», — пишет он в своём материале для «112. Украина».

Selfhacker.ru Кредит

Более того, в ипотечных кредитах, выданных до 2012 года, доля проблемной задолженности и вовсе составляет 92%. Что и неудивительно: с того времени курс упал в 3,25 раза.

В этой ситуации банки спасаются кредитованием физлиц, отмечает эксперт. Так, если за февраль 2018 года кредитный портфель юридических лиц сократился на 13 млрд грн., то у физлиц — вырос почти на 1 млрд грн. Или даже на 14 млрд, если сравнивать с февралём 2017 года. Правда, и этот инструмент заработка по мировым стандартам может быть отнесён к высокорисковым (доля проблемной задолженности по гривневым потребительским кредитам сегодня — 26,7%), поэтому для их выдачи следует хорошо знать специфику рынка. Скажем, банки с иностранным капиталом предпочитают кредитовать в первую очередь украинцев с подтверждённым доходом, а среди них тех, чьи зарплатные проекты сам банк и обслуживает.

Управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Чёрный на круглом столе «Бум потребкредитования: не станет ли он новой проблемой для системы» рассказал, что потребительское кредитование в 2017 году выросло на 40%, а председатель правления банка «Форвард» Андрей Киселёв ожидает, что в 2018 году оно вырастет ещё на 50% от уровня 2017 года.

«Второе полугодие, и особенно IV квартал, отметилось резким ростом кредитования. В сентябре — декабре банки выдали в два раза больше кредитов, чем за все предыдущие месяцы с начала года. Фактически поведение клиентов вернулось к докризисному уровню», — сказал он.

Директор департамента по развитию розничных продуктов «Альфа-Банк» Украина Алексей Пузняк рассчитывает даже на 70%-ный рост. Впрочем, такими темпами растёт только сегмент кредитования. Могло бы быть и больше, но самый нижний сегмент потребкредитования забирают финансовые компании. Речь идёт о ссудах до 5 тыс. грн., с высоким риском невозврата, без возможности подтвердить свои доходы и без положительной кредитной истории — банки, как правило, сами не хотят работать с такими клиентами.

Нацбанк Украины

У Нацбанка теперь есть новый глава — Яков Смолий, но это не значит, что проблем у банка стало меньше. Против него ополчились сразу две влиятельнейшие фигуры украинской политики: президент Украины Пётр Порошенко и совладелец условной группы «Приват» Игорь Коломойский. Драматизма добавляет то обстоятельство, что оба они после увольнения Коломойского с поста главы Днепропетровской ОГА на дух друг друга не переносят.

Оба они подали в суд на НБУ. Порошенко (вернее его представители, ведь Порошенко на время президентства, конечно же, устранился от управления бизнесом, как мы можем в это не верить?) подал в суд на НБУ из-за штрафа, наложенного на Международный инвестиционный банк (25-е место в стране по величине активов, 60% акций банка принадлежат Порошенко). О причине наложения штрафа и его сумме не сообщается.

Коломойский не стал мелочиться и подал сразу два иска: к НБУ и минфину Украины. Бизнесмен просит о защите чести, достоинства и деловой репутации: после того как ранее принадлежавший ему «Приватбанк» был национализирован, Коломойского периодически обвиняют в выводе средств из банка через механизм связанных кредитов.

Nick Grapsy Национальный Банк Украины

Эксперты жестко критикуют стратегию Национального банка — документ, обнародованный сразу после назначения нового главы ведомства.

«Содержание документа… насыщено тенденциозностью, манипуляциями и неадекватностью отражения текущей финансовой и экономической ситуации — об очищении от проблем прошлого, о здоровье банковской системы, о диверсификации внешней торговли и т. д. «В-третьих, ничего нового Нацбанк в этом документе не сказал и просто зафиксировал перечень благих намерений — низкая инфляция, возобновление кредитования, эффективная банковская система, независимый Нацбанк и т. п.», — комментирует экономист Виктор Скаршевский.

Специалист предлагает смотреть за фактическими действиями ведомства.

«Что называется, внимательно следить за руками… Привлечение в Украину краткосрочного спекулятивного капитала, — безрезультатная борьба с инфляцией в ущерб потенциальному экономическому росту, — печатание денег (через ОВГЗ) для государственных банков, — не решение проблем с невозвратными кредитами и т.д.», — подчеркивает Скаршевский.

Хроники банкопада

По состоянию на начало марта нынешнего года на Украине работало 82 банка (38 — с участием иностранного капитала). Их суммарные активы составляли примерно 1,3 трлн грн. (-2,6% с начала года).

В государственном «Ощадбанке», ставшем банком-лидером по количеству закрытых отделений (443 из 827 отделений банков Украины, закрытых на протяжении 2017 года), поспешили успокоить клиентов. Мол, ликвидации банка не предполагается, а идёт оптимизация филиальной сети.

«Абсолютно вся сеть филиалов, которая подпадает под сокращение, является экономически неэффективной. Львиная доля отделений «Ощада» находится в сельской местности. В дальнейшем будет происходить не просто механическое сокращение, а оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга, которые определяют оптимальное местонахождение отделения с точки зрения бизнеса», — приводит слова председателя правления банка Андрея Пышного «Экономическая правда».

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

К слову, закрытие отделений в сельской местности может быть вызвано также планами «Укрпочты», которая ещё в прошлом году анонсировала планы по расширению функций сельских почтамтов. Они даже начнут принимать депозитные вклады.

Фонд гарантирования вкладов

Ещё один удар по Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку нанёс в марте Верховный суд Украины. Рассматривая иск о незаконности вывода с рынка банка «Хрещатик» в апреле 2016 года, ВСУ оставил без изменения приговор Киевского апелляционного суда, который в мае прошлого года уже выносил решение в пользу бывших собственников банка.

«В удовлетворении заявления НБУ о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года отказать. Определение Высшего административного суда Украины оставить в силе», — говорится в решении.

Следует отметить, что Верховный суд — последняя инстанция, обжаловать его решения не может уже никто. Т. е. НБУ и ФГВФЛ придётся смириться с тем, что активы банка необходимо будет вернуть его прежним собственникам.

Не исключено, что это не последний судебный процесс между собственниками и государством. Дело в том, что на момент ликвидации балансовая стоимость активов банка превышала 8 млрд грн., тогда как Фонд гарантирования при ликвидации оценил его втрое дешевле (2,65 млрд). Причём вкладчикам Фонд собирался вернуть 2,8 млрд. Т. е. собственникам вполне могут заявить, что их деньги были розданы вкладчикам, ничего не осталось, наоборот, доплатите-ка ещё 150 млн грн.

Следует отметить также, что о решении Верховного суда СМИ сообщили ещё в середине марта. Принято оно было и того раньше — 28 февраля. Тем не менее ФГВФЛ продолжает торговать активами банка как ни в чём не бывало: 24 апреляв системе «ProZorro.Продажи» состоятся два голландских аукциона (торги на понижение), на которые будут вставлены два нежилых помещения и земельный участок, находящиеся в собственности банка.

Огорчает Фонд гарантирования не только Верховный суд, но и Национальное антикоррупционное бюро. В конце марта они вломились в банк «Финансовая инициатива» (в состоянии ликвидации, активы переданы Фонду) и провели там обыск.

«Представители НАБУ взломали входную дверь в помещение банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей. При этом было категорически отказано в допуске уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска», — говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.

При этом в качестве объяснения детективы НАБУ сослались на уголовное дело, которое они расследуют.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Фонд гарантирования намерен применить новый механизм возвращения долгов вкладчиков. Теперь это будет делаться не только за счёт привлечения средств минфина и НБУ, но и с помощью частных исполнителей. Прибегнуть к их помощи заставили обстоятельства: в органах Государственной исполнительной службы находится более 113 тысяч производств, связанных с банками, находящимися в процессе ликвидации. Всего по этим производствам ответчики должны вернуть банкам весьма крупную сумму — более 132 млрд грн., однако Государственная исполнительная служба не может обеспечить возврат этих средств.

«Часть из них [исков — Ред.,] без преувеличения, годами остается без рассмотрения. Мы надеемся, что привлечение к работе частных исполнителей, возможно, более мотивированных и заряженных «на результат», от которого зависит их вознаграждение, — поможет сдвинуть этот процесс с места», — говорит в комментарии для «БизнесЦензор» директор департамента управления активами Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

К слову, именно эти средства могут оказаться для Фонда даже более перспективной «заначкой» для возмещения вкладов и расчёта по кредитам с НБУ и минфином, чем те активы ликвидируемых банков, которые находятся в управлении Фонда.

«Балансовая стоимость активов этих 94 банков — порядка 500 млрд гривен, а их оценочная стоимость — 100 млрд, и это очень оптимистичная оценка. Рыночная стоимость активов намного меньше», — утверждает в интервью «Вести-Украина» замглавы Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут.

По состоянию на начало марта на счетах ФГВФЛ находится 14,816 млрд грн. К настоящему моменту он обеспечил выплаты вкладчикам ликвидируемых банков в размере 88 млрд грн. Также в Фонде отмечают, что с начала года вернули Нацбанку 2,7 млрд грн. из средств, взятых для возмещения депозитов вкладчикам лопнувших или ликвидируемых банков.

Российские дочерние банки

С продажей украинской «дочки» Сбербанка хронически не складывается. Сначала покупателям отказывал НБУ, потом некоторые в процессе отказались от сделки сами. А продаже Сбербанка белорусскому «Паритетбанку», вероятно, помешала фигура одного из акционеров — Виктора Шеймана. В отношении него действуют санкции США, что наверняка помешает НБУ одобрить сделку. Так это или нет — мы вряд ли узнаем: в конце марта НБУ отказался одобрить сделку с туманной официальной формулировкой «…в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины».

Украинская «дочка» «БМ банка» приняла решение о прекращении банковской деятельности после того, как СНБО Украины продлил действие санкций в отношении российских банков. В скором времени отделения банка будут закрыты, клиентам будет предложено забрать депозиты и погасить кредиты. В НБУ уже согласовали с банком прекращение банковской деятельности.

А вот украинский ВТБ, напротив, сворачиваться пока не собирается. Вернее, банк тоже сократил количество отделений, однако в конце марта стало известно, что банк будет докапитализирован за счёт вливаний со стороны материнской структуры.

«Очередная докапитализация дочернего ВТБ банка будет осуществлена на сумму 2,58 млрд грн. за счет выданных ранее межбанковских кредитов от материнского банка. По завершении этой докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн», — говорится в пресс-релизе «ВТБ-Украина».

Дмитрий Cкляренко Банк ВТБ

Тем более любопытно, что в telegram-канале Mash утверждается прямо противоположное:

«ВТБ решил окончательно попрощаться с Украиной. Банк закроет все дочерние отделения к концу года и сдаст банковскую лицензию… В конце прошлого года в Украине было 32 отделения, к концу этого должно остаться всего одно. Оно превратится в небольшое коллекторское агентство и будет собирать долги с украинских заёмщиков. Самое главное: ноу фани — ноу мани, банк уже давно вообще не отправляет деньги на Украину и крутит там остатки старых кредитов».

Сложно сказать, стоит ли не доверять пресс-релизу «ВТБ-Украина», однако его представители в прошлом году действительно подтверждали намерение сократить филиальную сеть и оставить только центральное отделение. Поэтому и всё остальное также может оказаться справедливым. А докапитализация как раз может оказаться «остатками старых кредитов».

Разное

Верховный суд Украины умеет неприятно удивлять не только государственные органы, но и банки. Так, своим недавним решением ВСУ запретил украинским банкам продолжать насчитывать проценты по кредитам, если кредитор уже выиграл по ним судебный процесс.

«Нередко кредиторы даже включают прогрессивную ставку, если это оговорено в их договоре — насчитывают не стандартный процент, а повышенный, за пропуск платежей. Хотя должник уже давно не сопротивляется, он проиграл суд и смирился, что у него продадут залог. Но банку и этого мало. Он хочет, чтобы даже после продажи заложенного добра оставалась непогашенная часть долга, и он мог претендовать на другое имущество человека. Для этого не прекращают считать свои проценты после выигрыша дел, насчитывая попутно пени и штрафы. В итоге выходит просто гигантская сумма. Ведь Государственная исполнительная служба чрезмерно перегружена и может годами не исполнять уже вынесенные решения судов. Верховный суд своим решением запретил эту пагубную практику и хоть немного помог заемщикам», — прокомментировал это решение для «Страна.ua» старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Украинские банки лишились 5 млрд долл. в Крыму и в Донбассе, заявил президент Пётр Порошенко на совещании с руководством Волынской области в Луцке. Речь о деньгах, хранившихся в казначействах Донецка, Луганска и Симферополя, причём названная сумма, конечно же, эквивалент по курсу на первую половину 2014 года.

«Приватбанк» в конце марта подал иск против PricewaterhouseCoopers (Кипр) и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Украина) в районный суд Никосии (Кипр). В банке считают, что убытки, понесённые государством в процессе национализации банка, возникли из-за ненадлежащего аудита банка в 2013—2015 гг. Сумма иска впечатляет: государство требует от структур PwC 3 млрд долл.

«Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества в течение многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения», — приводит пресс-служба слова председателя правления «Приватбанка» Петра Крумханзла.

Напомним, что одновременно «Приватбанк» судится с бывшими владельцами «Приватбанка» в Высоком суде Лондона.