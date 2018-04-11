



Дарья Антонова ИА REGNUM Делегация Фронта ПОЛИСАРИО. В центре – Эмхамед Хаддад, слева – представитель САДР Али Салем

Редакция ИА REGNUM провела встречу с делегацией Фронта ПОЛИСАРИО (Сахарская Арабская Демократическая Республика — Западная Сахара) во главе с членом постоянного бюро Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО, координатором с Миссией ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНЗС) Эмхамедом Хаддадом.

В своем заявлении Хаддад сообщил, что сегодня созданную в 1976 году Сахарскую Арабскую Демократическую Республику признали 84 государства мира. Однако большая часть этого государства, бывшей испанской колонии, остается еще под контролем Марокко (Мавритания вывела свои силы с территории Западной Сахары). По его словам, ситуация продолжает оставаться сложной. На подконтрольных Марокко землях проходят массовые акции протеста сахарцев, более половины народа Западной Сахары находятся в изгнании. Они живут в лагерях беженцев около алжирского города Тиндуф.

Марокканская стена, контролируемая территория САДР (жёлтый цвет) и поэтапно отрезанные от САДР окуппированные территории (прочие цвета)

Напомним, что 6 сентября 1991 года был прекращен огонь между двумя сторонами, согласно резолюции Совета Безопасности ООН № 690. С того же времени миротворцы находятся фактически на всей территории Западной Сахары. Между войсками Фронта ПОЛИСАРИО и марокканскими войсками действует перемирие. Западная Сахара подписала с Марокко два договора — в 1991 и в 1997 годах. Но Марокко не желает проводить референдум, чтобы люди могли определиться. Более того, это государство пытается изменить демографическую ситуацию в свою пользу.

По словам Хаддада, существует два-три варианта дальнейшего развития событий: независимость, аннексия или автономия. Марокко предпринимают маневры, предлагая только какую-то «широкую автономию», не идет на референдум и не хочет выполнять решения ООН, переходит к политике репрессий. Западная Сахара готова сотрудничать с Марокко в международной политике, рассматривать проблемы экономического сотрудничества. Но Марокко держится за проект «широкой автономии», хотя никто не понимает, что это такое. «Мы не хотим торговаться», — заявил Хаддад.

Проблема Западной Сахары — это еще и вопрос деколонизации. Испания решила предоставить независимость колонии еще в 1975 году. «Все резолюции ООН каждый год подтверждают, что наш народ должен определить свою судьбу, — говорит представитель Фронта ПОЛИСАРИО. — Сейчас в мире есть 16 территорий, которые должны решить свою судьбу через референдум. Единственная такая территория в Африке — это Западная Сахара. Если Марокко считает себя демократическим режимом, пусть пройдет плебисцит. Но наша проблема — все же не Марокко, наша проблема — это французский режим, который постоянно поддерживает Марокко».

По его словам, Франция готова даже использовать право вето в ООН против любого решения, которое позволит завершить процесс деколонизации. Что же касается позиции Испании, то и она обязана исторически, юридически и морально решить проблему Западной Сахары, как решила Португалия вопрос Восточного Тимора. Мадрид должен был провести референдум еще в 1974 или в 1975 году, но не пожелал это сделать. Более того, Марокко одно время пыталось включить Фронт ПОЛИСАРИО в список террористических организаций, хотя «мы сами ведет борьбу с терроризмом».

jaysen naidoo Празднование 30-го дня независимости освобожденных территорий Западной Сахары в Тифарити

Но проблески надежды есть. Фронт ПОЛИСАРИО с удовлетворением принял к сведению ежегодный доклад генерального секретаря ООН по Западной Сахаре, представленный 29 марта Совету Безопасности ООН. Как отмечается в заявлении Фронта ПОЛИСАРИО, представленный отчет «четко опровергает все ложные утверждения и необоснованные обвинения со стороны Марокко относительно предполагаемых нарушений режима прекращения огня с сахарской стороны». Указывается также, что «доклад служит свидетельством нарушений Марокко прав коренного населения на оккупированных территориях, включая судебный процесс над Группой Гдейм-Изика».

В докладе также признается, что нарушения прав человека связаны с отказом в реализации права на самоопределение, подчеркивается необходимость и важность независимого, беспристрастного и устойчивого мониторинга прав человека в Западной Сахаре. Руководство Фронта ПОЛИСАРИО поддержало предложение ООН направить техническую миссию для изучения ситуации в регионе, подтверждает свою приверженность поддержанию режима прекращения огня с Марокко и мирному процессу под эгидой ООН, а также проявляет готовность сотрудничать с генеральным секретарем ООН и его личным посланником по Западной Сахаре, бывшим немецким президентом Хорстом Кёлером в усилиях по достижению мирного, справедливого и прочного решения, предусматривающего самоопределение народа Западной Сахары.

Одним словом, борьба продолжается.