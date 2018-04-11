Эр-Рияд намерен стать активным участником планируемой войны против Ирана
Очередная провокация «неизвестных сил» в Сирии в поселке Дума в Восточной Гуте вокруг «химатаки правительственной армии» и развернувшиеся ожидания очередной волны агрессии США, Великобритании и Франции против сирийского народа оттенили то, что западные державы возглавили новый антииранский поход совсем в других регионах. В акватории Персидского залива Запад выдвинул в качестве агрессивного оппонента Ирану привычного игрока — Саудовскую Аравию. Когда-нибудь все то, что происходит в этой части Ближнего Востока, будет разоблачено, и мир узнает, что выдвижение на первый план неуравновешенного кронпринца (бывшего главы минобороны СА) Мухаммеда бин-Сальман ас-Сауда — суть разработка спецслужб США и Израиля. Впрочем, ситуация крайне ускоренными темпами ухудшается и на севере Афганистана, в том числе и вдоль афгано-иранской границы. Сюда «усилиями» западных стран переброшены уже порядка 8 тысяч лиц, выдавленных из Сирии.
США и Великобритания не без содействия Израиля готовят серьезную почву для нападения на Иран. Как-то очень «внезапно» 5 апреля Великобритания отрыла свою первую постоянную военную базу на Ближнем Востоке за последние 40 с лишним лет. Впервые с 1971 г. в Бахрейне появилась база британских ВМС. База может принять около 500 солдат и офицеров ВМС Великобритании. В Бахрейне находится штаб 5-го оперативного флота ВМС США. Иными словами, англосаксонские союзники явно подначивают самые оголтелые силы в СА — мол, мы рядом, поддержим.
Шумиха вокруг якобы имевшей место «химатаки» в Думе и нагнетание напряженности в Персидском заливе — это все направлено на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от Палестины. Там с 30 марта в виде массовой общественной акции «Великий марш возвращения» проходят ежедневные протестные выступления в пограничной с Израилем полосе, и в результате несоразмерного применения оружия израильтяне убили не менее 30 человек, свыше тысячи протестующих получили различные ранения или получили отравление слезоточивым газом.
МИД России потребовал срочной деэскалации обстановки вокруг сектора Газа: «Считая абсолютно неприемлемым неизбирательное применение силы против гражданского населения, мы в очередной раз призываем палестинцев и израильтян воздержаться от шагов, которые спровоцируют дальнейший рост опасной напряженности. В Москве поддерживают требования о проведении независимого и транспарентного расследования данных инцидентов, к чему призывал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш».
Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что 10 апреля началась двухдневная крупная международная конференция по «святому Аль-Кудсу» (т.е. Иерусалиму) с участием 250 ученых из 15 стран в Дамаске, организованная министерством по делам вакфов Сирии и иранскими организациями. На наш взгляд, пропагандистская шумиха США и европейцев вокруг «химатаки» в Думе — это превентивный ответ именно на то, что Сирия и Иран вновь напомнили миру о нерешенном статусе Иерусалима, и что Иран и Россия пытаются привлечь внимание мира к убийствам палестинцев в Газе.
Действительно, израильская резня палестинцев вызвала осуждение во всем мире, а генсек ООН призвал к «независимому и прозрачному расследованию этого инцидента». В этом же контексте следует рассматривать авиаракетный удар Израиля по сирийской авиабазе «Ат-Тияс» (Т-4) в провинции Хомс. Даже при освещении количества погибших иранских военных на этой базе идет какая-то малопонятная «конкуренция». Запад и Израиль сообщают о гибели семи иранских военнослужащих. А иранские источники — 4 военных советников. И иранские источники, в отличие от западных и израильских, публикуют фотографии погибших…
Ситуация настолько сложна, что с позиций первой декады апреля 2018 г. не представляется возможным просчитать хотя бы приблизительные «финалы» войн в Сирии, Палестине и Афганистане. Но создалось впечатление, что Запад и Израиль готовят вторжение в Иран. И его особенно усиливает то обстоятельство, что и сам Иран знает, что его потенциальные военные противники реально готовятся к войне, а не акциям устрашения.
Как говорится, все по сценарию — США, Европа и Израиль обвиняют «по привычке» Сирию и Иран, заодно и шантажируют не просто Россию, а даже лично президента РФ Владимира Путина. Власти РФ, не считая постпреда России в ООН Василия Небензи, соблюдают «режим молчания» и сверхсдержанности, а Иран открывает «ответный огонь». Если сопоставлять заявления из Тегерана в хронологической последовательности со сведениями из сектора Газа, Сирии и даже Йемена, где идут и гражданская война, и иностранная оккупация, то станет понятно, почему потеря Восточной Гуты оказалась такой раздражающей для США и Израиля. Утрачен прекрасный плацдарм и форпост для внезапной атаки на Дамаск, которую Запад и Израиль планировали организовать со своих баз в Эт-Танфе на юге Сирии. Теперь базы американцев, англичан и израильтян в Эт-Танфе — практически безнадежны в плане их обороны и сохранения, потому что для западных «специалистов» и их подопечных-террористов открыта одна дорога — в Иорданию, а не на Дамаск.
Подключая Саудовскую Аравию
В этих условиях приобретает особую важность услужливость СА и ее фактического правителя — кронпринца Мухаммеда бин-Сальман ас-Сауда. Не вдаваясь в подробности того, как этого откровенного марионетку США и Израиля «поставили» выше всех иных претендентов на саудовский престол, проследим, как Запад и Израиль только лишь в марте — апреле науськивали саудитов на войну с Ираном. Не нужен теперь и надуманный тезис о солидарности с ОАЭ по «проблеме островов» в Персидском заливе. Сейчас главный камень преткновения между СА и Ираном — нищий и тонущий в гуманитарной катастрофе, раздираемый на части Йемен. А также, если слушать произраильскую риторику кронпринца Мухаммеда, — ядерные амбиции СА, у которых, надо полагать, происхождение то же самое, что и у создания террористических групп типа «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ),
И уже 18 марта официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми отметил: «Иран сталкивается с серьезной проблемой в регионе, а именно с Саудовской Аравией. Мы прилагаем огромные усилия для нормализации связей и распространения атмосферы баланса и мудрости, чтобы поговорить с Саудовской Аравией и решить проблемы за столом, но, к сожалению, продолжающиеся иллюзии Саудовской Аравии после ядерной сделки не показали уровня готовности, необходимого для проведения переговоров и развития понимания. Саудовская Аравия продолжает иранофобию и пытается оказать влияние на небольшие арабские государства, чтобы отделить их от Тегерана».
После этого саудиты возобновили варварские налеты и ракетные удары по гражданским целям в Йемене. В ответ йеменцы наносили свои ракетные удары — если верить Западу и саудитам, то якобы — баллистическими ракетами, которые силы ПВО СА успешно перехватывали и уничтожали. Но глупо стрелять из пушек по воробьям — зачем нужны баллистические ракеты, если от позиций йеменских повстанцев-хуситов (зейдитов) до территории СА, что называется, «рукой подать»? Так или иначе, но какие-то ответные ракетные обстрелы по СА велись.
29 марта глава МИД Джавад Зариф раскритиковал и осудил США за то, что они были соучастниками жестоких авиаударов СА по Йемену: «Это официально: поставлять бомбы, определять цели и заправлять саудовские боевые самолеты, по-видимому, недостаточно. В настоящее время США заявляют, что также «осуществляют планирование» в войне с Йеменом. Причастность США к крупнейшей гуманитарной катастрофе в мире является непостижимой».
Вот после чего кронпринц Мухаммад буквально бросился с визитом в США. Видимо, ситуация была неоднозначной, коль скоро после визита его отец, король Сальман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд позвонил Трампу и поблагодарил его за «теплый прием» наследного принца. Все подробности о переговорах Трампа с принцем Мухаммадом, конечно, неизвестны. Но кое-что можно сложить в четкую мозаику. Во-первых, Трамп «исправился» — точнее, его «подправили» американские генералы: никуда США из Сирии уходить не собираются. И саудовский принц признался: «Мы считаем, что американские войска должны остаться, по крайней мере, на среднесрочную, если не долгосрочную перспективу». То есть дал согласие на раздербанивание Сирии — ведь одновременно ас-Сауд признал: «Башар Асад останется. Но я верю, что в интересы Башара не входит дать иранцам делать все, что они хотят». То есть будет продолжена «игра» на отрыв Сирии и лично Асада от Ирана. Во-вторых кронпринц призвал международное сообщество оказать большее давление на Иран, чтобы попытаться избежать прямого военного конфликта с ним, выдав «заочное» объявление войны Тегерану: «Мы должны преуспеть, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не преуспеем, мы, вероятно, получим войну с Ираном через 10−15 лет».
Официальный представитель МИД Ирана Кассеми в жесткой форме посоветовал Мухаммеду бин-Сальману «не играть в кости со смертью». Кассеми также призвал саудовских ветеранов-чиновников напомнить принцу о судьбе бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, после того как он бросил вызов «решимости иранской нации». Как сообщал 1 апреля панарабский телеканал «Аль-Араб Аль-Джазирия» со ссылкой на свои источники в окружении наследника саудовского престола, после этой отповеди из МИД Ирана Мухаммед бин-Сальман отдал приказ о приведении вооруженных сил страны в полную боеготовность. Лучший способ доказать свою слабость и страх перед Ираном, видимо, трудно было бы придумать — ведь в момент этого приказа кронпринц продолжал свое многодневное американское турне…
И как бы в ответ Тегерану принц вновь назвал аятоллу Хаменеи «новым Гитлером на Ближнем Востоке». Тут же потрафил США и Израилю, публично признав право сионистского государства на существование, чего никто от СА в прежние десятилетия не делал. Тонкий нюанс — именно 3 апреля Трамп лично «обрабатывал» эмира Катара Тамима бин-Хамада аль-Тани на предмет участия в антииранском крестовом походе. Согласно сообщению из Белого дома, «лидеры обсудили все более безрассудное поведение Ирана в регионе и угрозу, которую он представляет для региональной стабильности».
А в Иране ждали и этого. Старший аналитик и бывший посол Ирана в органах ООН в Вене Али Хорам в статье в газете Arman заявил, что антииранская повестка дня Трампа вышла за рамки прежнего состояния, а близкий круг друзей Трампа, включая Майка Помпео, Джона Болтона и Никки Хейли, помогает ему противостоять Ирану. Указывая на недавние изменения в Белом доме, бывший дипломат сказал, что такие события показывают, что у США большие планы против Ирана, против которого «США начали широкомасштабную пропагандистскую кампанию».
На следующий день резко осудили саудитов многолетние получатели помощи из Эр-Рияда — руководство палестинского движения ХАМАС. ХАМАС подчеркнуло решимость противодействия нормализации связей с Тель-Авивом, призвав Исламский мир поддержать Палестину. Как сообщило AFP, выступил и аятолла Хаменеи: «Движение к переговорам с лживым и угнетающим израильским режимом является большой непростительной ошибкой, которая отсрочит победу народа Палестины».
Саудиты грезят о войне с Ираном, пусть и через 10−15 лет. Великобритания вернула своих военных в Бахрейн. Но подоплека у всей антииранской, да и антисирийской истерии — это, действительно, отвлечь внимание от того, что творится в Палестине, где, по выражению ХАМАС, идет «иудаизация Иерусалима, что противоречит существованию Палестины». Будущее в этом вопросе зависит не от Ирана — а от того, окажутся ли в состоянии ближайшие партнеры Тегерана в той же Сирии (Россия и Китай) сдержать милитаристские амбиции США, ЕС и Израиля. А в очень скором времени — и Турции, поскольку Анкара заявила, что намерена продолжать оккупацию сирийских территорий бесконечно долго. По словам турецкого министра обороны Нуреттина Джаникли от 10 апреля, «Турция сохранит свое военное присутствие в сирийском регионе Африн до тех пор, пока в арабской республике по итогам всеобщих выборов не будут сформированы новые органы власти». Все понимают, что всеобщие выборы в условиях незавершившейся войны и непрекращающейся оккупации — нереальны. И это наглядно доказывает, что Турция в Сирии — это враг интересов Ирана и России и союзник США, Израиля и европейцев.