Очередная провокация «неизвестных сил» в Сирии в поселке Дума в Восточной Гуте вокруг «химатаки правительственной армии» и развернувшиеся ожидания очередной волны агрессии США, Великобритании и Франции против сирийского народа оттенили то, что западные державы возглавили новый антииранский поход совсем в других регионах. В акватории Персидского залива Запад выдвинул в качестве агрессивного оппонента Ирану привычного игрока — Саудовскую Аравию. Когда-нибудь все то, что происходит в этой части Ближнего Востока, будет разоблачено, и мир узнает, что выдвижение на первый план неуравновешенного кронпринца (бывшего главы минобороны СА) Мухаммеда бин-Сальман ас-Сауда — суть разработка спецслужб США и Израиля. Впрочем, ситуация крайне ускоренными темпами ухудшается и на севере Афганистана, в том числе и вдоль афгано-иранской границы. Сюда «усилиями» западных стран переброшены уже порядка 8 тысяч лиц, выдавленных из Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

США и Великобритания не без содействия Израиля готовят серьезную почву для нападения на Иран. Как-то очень «внезапно» 5 апреля Великобритания отрыла свою первую постоянную военную базу на Ближнем Востоке за последние 40 с лишним лет. Впервые с 1971 г. в Бахрейне появилась база британских ВМС. База может принять около 500 солдат и офицеров ВМС Великобритании. В Бахрейне находится штаб 5-го оперативного флота ВМС США. Иными словами, англосаксонские союзники явно подначивают самые оголтелые силы в СА — мол, мы рядом, поддержим.

Шумиха вокруг якобы имевшей место «химатаки» в Думе и нагнетание напряженности в Персидском заливе — это все направлено на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от Палестины. Там с 30 марта в виде массовой общественной акции «Великий марш возвращения» проходят ежедневные протестные выступления в пограничной с Израилем полосе, и в результате несоразмерного применения оружия израильтяне убили не менее 30 человек, свыше тысячи протестующих получили различные ранения или получили отравление слезоточивым газом.

Взрыв. Сирия

МИД России потребовал срочной деэскалации обстановки вокруг сектора Газа: «Считая абсолютно неприемлемым неизбирательное применение силы против гражданского населения, мы в очередной раз призываем палестинцев и израильтян воздержаться от шагов, которые спровоцируют дальнейший рост опасной напряженности. В Москве поддерживают требования о проведении независимого и транспарентного расследования данных инцидентов, к чему призывал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш».

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что 10 апреля началась двухдневная крупная международная конференция по «святому Аль-Кудсу» (т.е. Иерусалиму) с участием 250 ученых из 15 стран в Дамаске, организованная министерством по делам вакфов Сирии и иранскими организациями. На наш взгляд, пропагандистская шумиха США и европейцев вокруг «химатаки» в Думе — это превентивный ответ именно на то, что Сирия и Иран вновь напомнили миру о нерешенном статусе Иерусалима, и что Иран и Россия пытаются привлечь внимание мира к убийствам палестинцев в Газе.

Действительно, израильская резня палестинцев вызвала осуждение во всем мире, а генсек ООН призвал к «независимому и прозрачному расследованию этого инцидента». В этом же контексте следует рассматривать авиаракетный удар Израиля по сирийской авиабазе «Ат-Тияс» (Т-4) в провинции Хомс. Даже при освещении количества погибших иранских военных на этой базе идет какая-то малопонятная «конкуренция». Запад и Израиль сообщают о гибели семи иранских военнослужащих. А иранские источники — 4 военных советников. И иранские источники, в отличие от западных и израильских, публикуют фотографии погибших…

Ситуация настолько сложна, что с позиций первой декады апреля 2018 г. не представляется возможным просчитать хотя бы приблизительные «финалы» войн в Сирии, Палестине и Афганистане. Но создалось впечатление, что Запад и Израиль готовят вторжение в Иран. И его особенно усиливает то обстоятельство, что и сам Иран знает, что его потенциальные военные противники реально готовятся к войне, а не акциям устрашения.

Konfrontasi.com Войска Саудовской Аравии перед вторжением в Йемен

Как говорится, все по сценарию — США, Европа и Израиль обвиняют «по привычке» Сирию и Иран, заодно и шантажируют не просто Россию, а даже лично президента РФ Владимира Путина. Власти РФ, не считая постпреда России в ООН Василия Небензи, соблюдают «режим молчания» и сверхсдержанности, а Иран открывает «ответный огонь». Если сопоставлять заявления из Тегерана в хронологической последовательности со сведениями из сектора Газа, Сирии и даже Йемена, где идут и гражданская война, и иностранная оккупация, то станет понятно, почему потеря Восточной Гуты оказалась такой раздражающей для США и Израиля. Утрачен прекрасный плацдарм и форпост для внезапной атаки на Дамаск, которую Запад и Израиль планировали организовать со своих баз в Эт-Танфе на юге Сирии. Теперь базы американцев, англичан и израильтян в Эт-Танфе — практически безнадежны в плане их обороны и сохранения, потому что для западных «специалистов» и их подопечных-террористов открыта одна дорога — в Иорданию, а не на Дамаск.

Подключая Саудовскую Аравию

В этих условиях приобретает особую важность услужливость СА и ее фактического правителя — кронпринца Мухаммеда бин-Сальман ас-Сауда. Не вдаваясь в подробности того, как этого откровенного марионетку США и Израиля «поставили» выше всех иных претендентов на саудовский престол, проследим, как Запад и Израиль только лишь в марте — апреле науськивали саудитов на войну с Ираном. Не нужен теперь и надуманный тезис о солидарности с ОАЭ по «проблеме островов» в Персидском заливе. Сейчас главный камень преткновения между СА и Ираном — нищий и тонущий в гуманитарной катастрофе, раздираемый на части Йемен. А также, если слушать произраильскую риторику кронпринца Мухаммеда, — ядерные амбиции СА, у которых, надо полагать, происхождение то же самое, что и у создания террористических групп типа «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), т. е. из США и Израиля.

Пресс-служба Белого дома Мухаммед бин-Сальман ас-Сауд и Дональд Трамп

И уже 18 марта официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми отметил: «Иран сталкивается с серьезной проблемой в регионе, а именно с Саудовской Аравией. Мы прилагаем огромные усилия для нормализации связей и распространения атмосферы баланса и мудрости, чтобы поговорить с Саудовской Аравией и решить проблемы за столом, но, к сожалению, продолжающиеся иллюзии Саудовской Аравии после ядерной сделки не показали уровня готовности, необходимого для проведения переговоров и развития понимания. Саудовская Аравия продолжает иранофобию и пытается оказать влияние на небольшие арабские государства, чтобы отделить их от Тегерана».

После этого саудиты возобновили варварские налеты и ракетные удары по гражданским целям в Йемене. В ответ йеменцы наносили свои ракетные удары — если верить Западу и саудитам, то якобы — баллистическими ракетами, которые силы ПВО СА успешно перехватывали и уничтожали. Но глупо стрелять из пушек по воробьям — зачем нужны баллистические ракеты, если от позиций йеменских повстанцев-хуситов (зейдитов) до территории СА, что называется, «рукой подать»? Так или иначе, но какие-то ответные ракетные обстрелы по СА велись.

29 марта глава МИД Джавад Зариф раскритиковал и осудил США за то, что они были соучастниками жестоких авиаударов СА по Йемену: «Это официально: поставлять бомбы, определять цели и заправлять саудовские боевые самолеты, по-видимому, недостаточно. В настоящее время США заявляют, что также «осуществляют планирование» в войне с Йеменом. Причастность США к крупнейшей гуманитарной катастрофе в мире является непостижимой».

ВВС США

Вот после чего кронпринц Мухаммад буквально бросился с визитом в США. Видимо, ситуация была неоднозначной, коль скоро после визита его отец, король Сальман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд позвонил Трампу и поблагодарил его за «теплый прием» наследного принца. Все подробности о переговорах Трампа с принцем Мухаммадом, конечно, неизвестны. Но кое-что можно сложить в четкую мозаику. Во-первых, Трамп «исправился» — точнее, его «подправили» американские генералы: никуда США из Сирии уходить не собираются. И саудовский принц признался: «Мы считаем, что американские войска должны остаться, по крайней мере, на среднесрочную, если не долгосрочную перспективу». То есть дал согласие на раздербанивание Сирии — ведь одновременно ас-Сауд признал: «Башар Асад останется. Но я верю, что в интересы Башара не входит дать иранцам делать все, что они хотят». То есть будет продолжена «игра» на отрыв Сирии и лично Асада от Ирана. Во-вторых кронпринц призвал международное сообщество оказать большее давление на Иран, чтобы попытаться избежать прямого военного конфликта с ним, выдав «заочное» объявление войны Тегерану: «Мы должны преуспеть, чтобы избежать военного конфликта. Если мы не преуспеем, мы, вероятно, получим войну с Ираном через 10−15 лет».

Официальный представитель МИД Ирана Кассеми в жесткой форме посоветовал Мухаммеду бин-Сальману «не играть в кости со смертью». Кассеми также призвал саудовских ветеранов-чиновников напомнить принцу о судьбе бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, после того как он бросил вызов «решимости иранской нации». Как сообщал 1 апреля панарабский телеканал «Аль-Араб Аль-Джазирия» со ссылкой на свои источники в окружении наследника саудовского престола, после этой отповеди из МИД Ирана Мухаммед бин-Сальман отдал приказ о приведении вооруженных сил страны в полную боеготовность. Лучший способ доказать свою слабость и страх перед Ираном, видимо, трудно было бы придумать — ведь в момент этого приказа кронпринц продолжал свое многодневное американское турне…

И как бы в ответ Тегерану принц вновь назвал аятоллу Хаменеи «новым Гитлером на Ближнем Востоке». Тут же потрафил США и Израилю, публично признав право сионистского государства на существование, чего никто от СА в прежние десятилетия не делал. Тонкий нюанс — именно 3 апреля Трамп лично «обрабатывал» эмира Катара Тамима бин-Хамада аль-Тани на предмет участия в антииранском крестовом походе. Согласно сообщению из Белого дома, «лидеры обсудили все более безрассудное поведение Ирана в регионе и угрозу, которую он представляет для региональной стабильности».

Cc Reza Dehshiri Армия Ирана

А в Иране ждали и этого. Старший аналитик и бывший посол Ирана в органах ООН в Вене Али Хорам в статье в газете Arman заявил, что антииранская повестка дня Трампа вышла за рамки прежнего состояния, а близкий круг друзей Трампа, включая Майка Помпео, Джона Болтона и Никки Хейли, помогает ему противостоять Ирану. Указывая на недавние изменения в Белом доме, бывший дипломат сказал, что такие события показывают, что у США большие планы против Ирана, против которого «США начали широкомасштабную пропагандистскую кампанию».

На следующий день резко осудили саудитов многолетние получатели помощи из Эр-Рияда — руководство палестинского движения ХАМАС. ХАМАС подчеркнуло решимость противодействия нормализации связей с Тель-Авивом, призвав Исламский мир поддержать Палестину. Как сообщило AFP, выступил и аятолла Хаменеи: «Движение к переговорам с лживым и угнетающим израильским режимом является большой непростительной ошибкой, которая отсрочит победу народа Палестины».

Саудиты грезят о войне с Ираном, пусть и через 10−15 лет. Великобритания вернула своих военных в Бахрейн. Но подоплека у всей антииранской, да и антисирийской истерии — это, действительно, отвлечь внимание от того, что творится в Палестине, где, по выражению ХАМАС, идет «иудаизация Иерусалима, что противоречит существованию Палестины». Будущее в этом вопросе зависит не от Ирана — а от того, окажутся ли в состоянии ближайшие партнеры Тегерана в той же Сирии (Россия и Китай) сдержать милитаристские амбиции США, ЕС и Израиля. А в очень скором времени — и Турции, поскольку Анкара заявила, что намерена продолжать оккупацию сирийских территорий бесконечно долго. По словам турецкого министра обороны Нуреттина Джаникли от 10 апреля, «Турция сохранит свое военное присутствие в сирийском регионе Африн до тех пор, пока в арабской республике по итогам всеобщих выборов не будут сформированы новые органы власти». Все понимают, что всеобщие выборы в условиях незавершившейся войны и непрекращающейся оккупации — нереальны. И это наглядно доказывает, что Турция в Сирии — это враг интересов Ирана и России и союзник США, Израиля и европейцев.