В ходе состоявшейся 10 апреля встречи с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на состояние пропагандистского аппарата, предупредив в духе Станислава Говорухина: «Дальше работать по-старому нельзя». Критике подверглось всё то, что оставили после себя Павел Якубович, Геннадий Давыдько и другие пропагандисты высшего ранга. На месте авгиевых конюшен Лукашенко пожелал видеть самое современное и суперэффективное производство, продукция которого сможет заместить российский медийный контент.

Белоруссия

Примерно такую же задачу ставили в 2014 году перед своими медийщиками новые власти Украины. С явным торможением, но те же вопросы стали решаться и в Белоруссии, причём украинские методы банально и не всегда удачно копировались. Закономерно встал вопрос о кадровых чистках в пропагандистском аппарате, ибо научившиеся хорошо надувать щёки и жестикулировать не могли продемонстрировать ожидаемого от них результата.

В ходе встречи с представителями государственных СМИ, больше напоминавшей чтение установочной лекции заочникам с последующим семинаром на вольную тему, Лукашенко сравнил журналистику со своей хрустальной мечтой: «Профессия сродни идеологии». Немалые бюджетные деньги на создание государственной идеологии были успешно «распилены», конечный продукт до сих пор не появился, однако «идеологической работой» было велено продолжать заниматься, и свелась она к банальной пропаганде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Смысл и значение состоявшегося 10 апреля мероприятия можно понять из контекста, предшествовавших событий и решений — в том числе кадровых. Находясь под впечатлением украинского кризиса, в Белоруссии особое внимание к повышению эффективности госагитпропа сопровождалось не только преследованием инакомыслящих, но и перестановкой кадров в «вертикали власти». Ещё в 2017 году лишились своих постов помощник президента по идеологии Всеволод Янчевский (занял кресло Валерия Цепкало в «Парке высоких технологий»), глава телеканала «ОНТ» Григорий Кисель (до этого был зампредом государственной Белтелерадиокомпании, а ещё ранее — работал в Администрации президента). Своей должности лишилась министр информации Лилия Ананич. Её кресло занял главред правительственной белорусскоязычной газеты «Звязда» Александр Карлюкевич — по образованию военный, как и возглавивший телеканал «ОНТ» Марат Марков. Бывший зам Ананич и помощник по политическим репрессиям Владимир Матусевич был трудоустроен гендиректором РУП «Белпочта».

В 2018 году омоложение кадров продолжилось: 6 февраля Александр Лукашенко назначил руководителей ведущих государственных СМИ: новое начальство появилось в Белтелерадиокомпании — её возглавил Иван Эйсмонт (муж президентского пресс-секретаря Натальи Эйсмонт), а Геннадий Давыдько получил место «сенатора» в верхней палате Нацсобрания — Совете Республики, незадолго до этого получив также должность в номенклатурной организации РОО «Белая Русь». Президентскую газету «Советская Белоруссия» (она же «СБ. Беларусь сегодня», которой подчинён целый холдинг госизданий) возглавил Дмитрий Жук (оставивший пост гендиректора госинформагентства «БелТА»; по образованию учитель белорусского языка и литературы, работал в агентстве «Интерфакс», возглавлял пресс-службу президента РБ). Павел Якубович при этом сохранил влияние «серого кардинала», формально не получив руководящего кресла. Гостелеканал СТВ возглавил Игорь Луцкий, который работал в должности первого заместителя министра информации (до этого — мингосимущества и приватизации, замгендиректора РУП БелТА, в «государственной» Федерации профсоюзов Белоруссии, в должности завотделом президентской канцелярии) и так же, как и Матусевич, формально пошёл на понижение, сменив Юрия Козиятко.

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Тогда, характеризуя Давыдько, Якубовича и Козиятко, руководитель республики сказал перед телекамерой, что они «люди достойные и в связи с этим их нельзя потерять». Его заявление вызвало множество саркастических комментариев в соцсетях, куда с публичного пространства стараниями госпропагандистов ушло обсуждение чувствительных для властей вопросов.

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«Это такой достойный белорус, во многом, так сказать, дошлифовавший себя за 20 лет нашей независимости», — сказал Лукашенко, характеризуя «белорусизатора» и русофоба Давыдько. Говоря о покинувшем «Советскую Белоруссию» Якубовиче, он сообщил, что у человека с необычным отчеством «большой кусок работы», и в дальнейшем он может возглавить орган, контролирующий правоохранительные органы. Вскоре после этого сам Якубович рассказал, что просто отдыхает и поддерживает отношения со своими друзьями-русофобами, продолжающими трудиться на ниве распространения национализма.

Не скрывая своего расположения к отставникам, Лукашенко сообщил, что и бывшего руководителя «СТВ» не забудут: «Тем более, что Козиятко, по-моему, военный человек. Это тоже немаловажно. Потому, что люди, которые когда-то надевали погоны, — это хорошие, достойные люди, крепкие люди, крепкие». Однако и Козиятко, и Якубович, и Ананич после этого никаких высоких должностей не получили.

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Позже, 5 апреля Лукашенко назначилИрину Акулович гендиректором БелТА, усилив клан «могилёвских» и поставив задачу вывести агентство на качественно новый уровень. При этом он обратил внимание на статус своей пресс-секретарши Натальи Эйсмонт, которая настолько усилила свой авторитет, что стала вправе раздавать рекомендации руководству Администрации президента. Александр Лукашенко как минимум дважды обратил на это внимание, судя по сообщению президентской пресс-службы. Из контекста следовало, что новый начальник «идеологической вертикали» — заместитель главы Администрации президента Владимир Жевняк несколько раз подумает, прежде чем проигнорирует Эйсмонт.

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Иван Эйсмонт при этом руководит Белтелерадиокомпанией (НГТРК) — государственным медийным холдингом, в который входят телеканалы «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 4», «Беларусь 5», «Беларусь 24», «НТВ-Беларусь» (с 2006 года), «Первый Национальный канал Белорусского радио», радио «Беларусь», радиостанции «Столица», «Канал «Культура» Белорусского радио» и «Радиус FM», а также пять областных телерадиокомпаний. Формально в этот медийный кулак не входят гостелеканалы СТВ и подчиняющийся ему «РТР-Беларусь», ОНТ и минский филиал учреждённой СНГ межгосударственной телерадиокомпании «Мир», но по факту без их участия не обходилась ни одна инициированная в Минске крупная информационная кампания. Иван Эйсмонт также присутствовал на встрече 10 апреля — вместе с супругой и коллегами по цеху.

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В свете кадровых назначений уместно вспомнить, как в феврале 2018 года Карлюкевич провёл коллегию мининформа, обозначив приоритеты: интернет и электронные СМИ, социальные сети и, в связи с этим, смена приоритетов финпотоков. Особое внимание на провалы в данных сферах обращалось незадолго до кадровых чисток в Оперативно-аналитическом центре (ОАЦ) при президенте, о чём пресс-служба президента сообщила 13 октября 2017 года.

Об этом же шла речь 11 декабря во время совещания с руководством «силовиков», в котором приняли участие, помимо руководителя республики, его старший сын Виктор Лукашенко (куратор «силовиков»), начальник ОАЦ Андрей Павлюченко, начальник Службы безопасности президента Дмитрий Шахраев и госсекретарь Совбеза Станислав Зась. Тогда Лукашенко-старший сказал:

«Есть и очаги напряженности. Поэтому внешняя безопасность для нас весьма актуальный вопрос. Но не менее важен для нас вопрос внутренней безопасности, стабильности развития нашей страны, нашего общества».

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков в конце февраля заявил о формировании специальной роты информационной безопасности.