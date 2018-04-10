Подготовка к первому этапу тактико-специальных учений в Мурманске спецподразделений Росгвардии в условиях Арктики подходит к финишной прямой. Впереди этап тренировок вблизи Северного полюса. В состав «арктической» сводной группы входят сотрудники инструкторской группы «Российского университета спецназа», «Летучего отряда» и СОБРа «Терек» Росгвардии по Чеченской Республике, участвовавшие в десантировании на Северный полюс в 2016 году, а также СОБР «Рысь» и ЦСН «Витязь».

Иван Шилов ИА REGNUM Боец Росгвардии

Подготовка и проведение учений осуществляется во взаимодействии со всеми силовыми структурами, расположенными в Арктике: подразделениями внутренних дел, ФСБ, пограничным управлением.

Согласно распоряжению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова, под руководством первого заместителя директора Росгвардии Сергея Меликова в мероприятиях принимает участие сводная группа спецподразделений Росгвардии, в состав которой входят Инструкторская группа «Российского Университета Спецназа», «Летучий отряд» ФСВНГ РФ по ЧР, СОБР «Рысь», ЦСН «Витязь», СОБР Росгвардии по Мурманской Области и морской отряд ФСВНГ РФ. В группу руководства учений входят начальник Главного управления подготовки войск ФСВНГ РФ Юрий Бабкин вместе с помощником главы ЧР по силовому блоку, первым заместителем начальника УФСВНГ РФ по ЧР и заместителем руководителя учений по практической части Даниилом Мартыновым. Подготовкой сотрудников спецподразделений Росгвардии, участвующих в учениях, также занимались инструкторы Российского университета спецназа по многим направлениям, включая такие виды подготовки, как парашютная, тактико-специальная, огневая и другие. Первый этап учений проходит на атомном ледоколе «Советский Союз», входящем в состав единственного в мире атомного ледокольного флота. За участием сотрудников спецподразделений из Чеченской Республики в учениях внимательно следит глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

С осени 2017 года «арктический» отряд Росгвардии проходил подготовку на базе Российского университета спецназа и на полигонах Московской области. Для выполнения поставленной командованием Росгвардии задачи по проведению тактико-специальных учений в районе Северного полюса была создана с учетом опыта прошлых учений оперативно-тактическая модель действий обучаемых в экстремальных условиях Арктики и их действий в соответствии с ней. При отборе личного состава для участия в экспедиции было уделено большое внимание психологической устойчивости, способности длительное время находиться в экстремальных условиях, хорошей физической форме и высокой мотивации службы в специальных подразделениях Войск национальной гвардии РФ. Для отобранной группы были разработаны учебные планы для подготовки к действиям в условиях Арктики по целому ряду специальных дисциплин. Особое внимание уделялось специальной воздушно-десантной подготовке, тактико-специальной, огневой, военно-медицинской, основам выживания и другим.

После первого этапа учений в Мурманске сводная группа будет готова приступить ко второму «арктическому» этапу, который пройдёт на Островах Александры — группы из пяти островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа, Приморского района Архангельской области России, которые расположены в Северном Ледовитом океане, в полутора тысячах километрах от Мурманска. Там уже обеспечена подготовка к проведению учений необходимой техникой, материальной базой и условиями жизнеобеспечения сотрудников в арктических условиях.

Mil.ru Арктический десант

Сотрудниками спецподразделений Чеченской Республики вместе с инструкторами Российского университета спецназа подобные учения проводятся уже второй раз. Весь наработанный чеченскими спецподразделениями опыт работы на Северном полюсе был учтён при планировании нынешних учений. В 2016 году было произведено десантирование группы из 20 человек с ИЛ-76, затем осуществлен 8-километровый марш-бросок при полной боевой выкладке и температуре — 40 градусов с последующим обнаружением и уничтожением командного пункта противника. Возглавлял экспедицию Даниил Мартынов, помощник главы ЧР, первый заместитель начальника управления Росгвардии по ЧР. Учения проходили по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Навыки и методики, полученные чеченскими спецподразделениями в Арктике, сегодня широко используются в самом Северо-Кавказском регионе. Наработанные знания и навыки действий в условиях низких температур закрепляются сейчас в горах Чеченской Республики.

Во время учений в Арктике будет отрабатываться взаимодействие сотрудников сводной группы и управление подразделением, а также овладение навыками перемещения в Арктике на различных видах транспорта, включая снегоходы и багги «Чаборз». Специально для учений конструкторами Российского университета спецназа были созданы арктические версии Багги «Чаборз» М-3 на гусеничном ходу. Во время учений Багги будут испытаны в условиях Арктики, должны продемонстрировать на практике то, что эти машины отечественного производства способны выполнять задачи в любых условиях и на любой местности. Напомним, что колесный «Чаборз» был испытан и уже эксплуатируется в Сирии сотрудниками ССО РФ.

Задачи группы на Северном полюсе будут усложнены выходами с полярниками на холодные ночевки, различными тактическими заданиями с преодолением торошений, трещин и других естественных препятствий. Также будут проводиться занятия по строительству укрытий из снега и льда и инженерной подготовке — подрыву торосов и расчистке участков местности от льда.

Mil.ru Арктический десант

Десантирование в высоких широтах и передвижение в районе полюса предъявляют особые требования к экипировке бойцов, поскольку им длительное время требуется находиться под действием низких температур. Техника, используемая в Арктике, тоже требует особых характеристик, ведь при низких температурах в оптических и электронных приборах могут возникать проблемы с визуализацией. Поэтому в ходе учений буду испытаны самые современные средства связи, навигации и управления, приборы ночного видения, а также прицелы от ведущих российских производителей, которые предоставили свою технику и изделия на апробацию в самих экстремальных условиях.

По итогам учений подразделения специального назначения войск национальной гвардии РФ в районе Северного полюса продемонстрируют способность выполнить задачу любой сложности и в любой точке земного шара.

С начала 2018 года странами НАТО в Арктическом регионе уже был проведен ряд учений, например, Канадой и Норвегией. Прошли также учения подводных лодок США и Великобритании в районе Северного полюса. В ходе тренировок спецподразделений США на Аляске отрабатывались мероприятия по диверсионной и контрдиверсионной работе, захвату передовыми подразделениями командных пунктов с последующим десантированием и развертыванием основных сил. Безусловно, тренировки на американской земле были направлены не против союзников по НАТО, поэтому важно, чтобы навыками ведения боевых действий в арктических условиях владели не только войска, постоянно дислоцирующиеся за полярным кругом, но и достаточно широкий спектр подразделений самых разных силовых структур России.

Российский университет спецназа расположен в Гудермесе, на его базе проходят подготовку специалисты спецназа Росгвардии. Центр оборудован современными стрелковыми галереями, скалодромом, площадкой для отработки антитеррористических действий, тактическим водоемом для дайверов и позволяет бойцам спецподразделений овладеть важными навыками в разных сферах боевой подготовки.