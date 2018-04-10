«Единая Россия»: праймериз, «ПолитСтартап» и социальные лифты
Проведение предварительного голосования традиционно дает дополнительное конкурентное преимущество «Единой России» накануне региональных избирательных кампаний. В этом году важными факторами праймериз становятся последовательная ставка на наиболее открытую модель предварительного голосования в абсолютном большинстве территорий, а также привлечение молодых политиков. Заметную роль в этом должен сыграть пилотный проект «ПолитСтартап».
Еще осенью 2017 года Андрей Турчак выдвинул серию инициатив по обновлению партии. Был обозначен курс на формирование «вертикали обратной связи» в широком смысле: акцентированного внимания к регионам, создания дополнительных социальных лифтов, привлечения в партию перспективных, в том числе молодых, кадров. Эти инициативы не остались на бумаге — сегодня они активно реализуются и уже в ближайшей в перспективе могут принести партии новые политические и имиджевые очки.
Курс на обновление затрагивает не только партию в целом, но и сам институт предварительного голосования. На выборах депутатов региональных заксобраний и местных представительных органов в населенных пунктах с численностью более 1000 жителей праймериз пройдут по максимально открытой модели. Проголосовать на них сможет любой избиратель. Раньше вопрос о модели праймериз решался региональными отделениями партии, которые могли сделать выбор в пользу более закрытых форматов. Сегодня только на отдельных территориях будет использоваться третья модель, когда в роли выборщиков выступают члены партии и активисты общественных организаций. И такой выбор прямо обусловлен труднодоступностью, логистическими и иными вполне конкретными проблемами.
Ставка на открытую модель праймериз накануне выборов депутатов различных уровней дает партии очевидные преимущества. Этот шаг соответствует как логике развития процедур внутрипартийного голосования «Единой России», так и политическим целям праймериз.
Во-первых, выбор открытой модели усиливает один из ключевых электоральных аспектов предварительного голосования — работу на узнаваемость кандидата, привлечение новых сторонников еще до официального старта предвыборной гонки.
Во-вторых, партия приобретает дополнительные имиджевые преимущества: у ее ключевых партий-оппонентов процедуры отбора кандидатов на таких выборах носят куда более закрытый характер. Более того, «Единая Россия» в данном случае работает на опережение. Ведь даже привлечение к отбору кандидатов на выборах такого уровня беспартийных сторонников (а не просто максимально широкой общественности) является в российской политической культуре исключением, а не правилом.
В-третьих, открытые праймериз помогают сформировать вокруг партии на местах более широкую общественную и внутриэлитную коалицию. Привлечь к «Единой России» и тех перспективных политиков, которые при иных обстоятельствах выдвигались бы от оппозиционных партий.
Взят курс на кадровое омоложение партии — и важным инструментом омоложения становится проект «ПолитСтартап». Он будет протестирован в пилотном режиме в 25 регионах, где пройдут выборы депутатов Законодательных собраний и парламентов административных центров. Принять участие в проекте смогут все кандидаты, зарегистрировавшиеся на праймериз, и представители их команд поддержки в возрасте до 35 лет. Участники проекта могут объединяться в команды. В рамках «ПолитСтартапа» будет проводиться онлайн-обучение молодых кандидатов и начинающих политтехнологов, им будут выделены наставники (федеральные и региональные политики, а также специалисты в сфере проведения избирательных кампаний). Среди федеральных наставников проекта — и автор этих строк.
Благодаря «ПолитСтартапу» усиливается значение праймериз как социального лифта. Ведь дополнительную технологическую поддержку для участия в этой гонке получат молодые люди, у которых может не быть опыта или серьезных ресурсов на ведение кампании, зато есть лидерские качества и амбиции — например, общественные активисты. Нередко такие люди примыкают к оппозиции. Показательно, что «Единая Россия» продолжает системно работать с активной молодежью в регионах, когда тема противодействия радикализации этой среды вновь почти перестала интересовать прессу. Это еще раз подчеркивает, что партия — серьезный политический институт, решающий стратегические задачи.
«ПолитСтартап» нацелен не только на поддержку потенциальных кандидатов, но и на отбор способных молодых технологов и партийных организаторов, с которыми будет работать «Единая Россия». Это позволяет партии привлечь к сотрудничеству достаточно широкий круг политически активной молодежи на местах.
Сегодня партийная система страны стоит перед вызовами, связанными со сменой поколений — как избирателей, так и политиков. Президентские выборы продемонстрировали серьезное расширение путинского большинства, в том числе за счет молодежи. Начиная прймериз-2018, «Единая Россия» делает серьезную заявку на охват этих групп избирателей и создание новых возможностей для самореализации наиболее активных из них.
Дмитрий Орлов, генеральный директор АПЭК, к.и.н.