Проведение предварительного голосования традиционно дает дополнительное конкурентное преимущество «Единой России» накануне региональных избирательных кампаний. В этом году важными факторами праймериз становятся последовательная ставка на наиболее открытую модель предварительного голосования в абсолютном большинстве территорий, а также привлечение молодых политиков. Заметную роль в этом должен сыграть пилотный проект «ПолитСтартап».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов

Еще осенью 2017 года Андрей Турчак выдвинул серию инициатив по обновлению партии. Был обозначен курс на формирование «вертикали обратной связи» в широком смысле: акцентированного внимания к регионам, создания дополнительных социальных лифтов, привлечения в партию перспективных, в том числе молодых, кадров. Эти инициативы не остались на бумаге — сегодня они активно реализуются и уже в ближайшей в перспективе могут принести партии новые политические и имиджевые очки.

Курс на обновление затрагивает не только партию в целом, но и сам институт предварительного голосования. На выборах депутатов региональных заксобраний и местных представительных органов в населенных пунктах с численностью более 1000 жителей праймериз пройдут по максимально открытой модели. Проголосовать на них сможет любой избиратель. Раньше вопрос о модели праймериз решался региональными отделениями партии, которые могли сделать выбор в пользу более закрытых форматов. Сегодня только на отдельных территориях будет использоваться третья модель, когда в роли выборщиков выступают члены партии и активисты общественных организаций. И такой выбор прямо обусловлен труднодоступностью, логистическими и иными вполне конкретными проблемами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Ставка на открытую модель праймериз накануне выборов депутатов различных уровней дает партии очевидные преимущества. Этот шаг соответствует как логике развития процедур внутрипартийного голосования «Единой России», так и политическим целям праймериз.

Во-первых, выбор открытой модели усиливает один из ключевых электоральных аспектов предварительного голосования — работу на узнаваемость кандидата, привлечение новых сторонников еще до официального старта предвыборной гонки.

Во-вторых, партия приобретает дополнительные имиджевые преимущества: у ее ключевых партий-оппонентов процедуры отбора кандидатов на таких выборах носят куда более закрытый характер. Более того, «Единая Россия» в данном случае работает на опережение. Ведь даже привлечение к отбору кандидатов на выборах такого уровня беспартийных сторонников (а не просто максимально широкой общественности) является в российской политической культуре исключением, а не правилом.

В-третьих, открытые праймериз помогают сформировать вокруг партии на местах более широкую общественную и внутриэлитную коалицию. Привлечь к «Единой России» и тех перспективных политиков, которые при иных обстоятельствах выдвигались бы от оппозиционных партий.

Взят курс на кадровое омоложение партии — и важным инструментом омоложения становится проект «ПолитСтартап». Он будет протестирован в пилотном режиме в 25 регионах, где пройдут выборы депутатов Законодательных собраний и парламентов административных центров. Принять участие в проекте смогут все кандидаты, зарегистрировавшиеся на праймериз, и представители их команд поддержки в возрасте до 35 лет. Участники проекта могут объединяться в команды. В рамках «ПолитСтартапа» будет проводиться онлайн-обучение молодых кандидатов и начинающих политтехнологов, им будут выделены наставники (федеральные и региональные политики, а также специалисты в сфере проведения избирательных кампаний). Среди федеральных наставников проекта — и автор этих строк.

Флаг партии «Единая Россия»

Благодаря «ПолитСтартапу» усиливается значение праймериз как социального лифта. Ведь дополнительную технологическую поддержку для участия в этой гонке получат молодые люди, у которых может не быть опыта или серьезных ресурсов на ведение кампании, зато есть лидерские качества и амбиции — например, общественные активисты. Нередко такие люди примыкают к оппозиции. Показательно, что «Единая Россия» продолжает системно работать с активной молодежью в регионах, когда тема противодействия радикализации этой среды вновь почти перестала интересовать прессу. Это еще раз подчеркивает, что партия — серьезный политический институт, решающий стратегические задачи.

«ПолитСтартап» нацелен не только на поддержку потенциальных кандидатов, но и на отбор способных молодых технологов и партийных организаторов, с которыми будет работать «Единая Россия». Это позволяет партии привлечь к сотрудничеству достаточно широкий круг политически активной молодежи на местах.

Сегодня партийная система страны стоит перед вызовами, связанными со сменой поколений — как избирателей, так и политиков. Президентские выборы продемонстрировали серьезное расширение путинского большинства, в том числе за счет молодежи. Начиная прймериз-2018, «Единая Россия» делает серьезную заявку на охват этих групп избирателей и создание новых возможностей для самореализации наиболее активных из них.

Дмитрий Орлов, генеральный директор АПЭК, к.и.н.