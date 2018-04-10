Передвижной «конвой стыда» достиг Эльблонга, передает Dziennik Elblaski (Эльблонг). Речь идет вот о чём. Правительство правящей партии «Права и Справедливости» PiS выплатило премии своим чиновникам и политикам. Это стало известно журналистам. В прессе подняли шум, выдачу бонусов осудило польское общество. Промашкой PiS воспользовались оппоненты «Права и Справедливости». Крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа» (РО) организовала передвижной «конвой позора», который отправился по польским городам стыдить политиков PiS. В Эльблонге таким оказался заместитель министра сельского хозяйства Збигнев Бабальский, который получил 51 тысячу злотых (около 875 тысяч рублей). А всего из бюджета на премии было потрачено 1,53 миллиона злотых. «В течение двух лет министерство сельского хозяйства притворялось, что в Польше нет проблем с африканской чумой свиней, которая перебралась через Вислу и достигла Эльблонга, — заявляет сенатор от РО Ежи Вчисла. — Около 220 тысяч домашних хозяйств под угрозой, а что делает правительство? Через пять лет за 235 миллионов злотых они хотят построить забор на восточной границе. Должна работать ветеринарная инспекция в таких случаях, но ее сотрудники организовали протест 26 марта, потому что люди не хотят работать за 2 тысячи злотых. Мы являемся серьезным экспортером свиней, но сейчас под угрозой 11 миллионов свиней — это огромная проблема». Сенатор говорит, что Бабальский должен уйти в отставку и вернуть премию. В свою очередь депутат сейма Польши от «Гражданской платформы» Петр Чешлиньский атакует главу Варминьско-Мазурского воеводства. «Воевода Артур Хойецкий получил 15 тысяч в качестве бонуса, — гремит депутат. — А что он такого экстраординарного сделал для воеводства, для Эльблонга? Министру обороны Мариушу Блащаку заплатили 82 тысячи. Когда он был главой МВД, то вынес решение о ликвидации режима МПП с Калининградской областью, что вызвало огромные экономические потери для нашего региона. Мы говорим: извинитесь и отдайте деньги полякам, потому что иначе вам придется уступить власть».

Иван Шилов ИА REGNUM

После того, как председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский напомнил своим однопартийцам, что в политику идут не ради денег, министры стали возвращать премии, констатирует Nowa Trybuna Opolska (Ополе). Так, отказаться от нее и передать на благотворительные цели решил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, правда, он не сообщил, на что конкретно пойдут средства. А вот заместитель министра юстиции Патрик Яки, которому выплатили в качестве бонуса за 2017 год 32 тысячи злотых, определился. Он оповестил общественность, что уже потратил 15 тысяч на «двух мужественных детей». Яки внес злотые в фонд Siepomaga, они будет потрачена на лечение 13-летнего Бартека и 9-летней Вероники из Бяла-Ныски, которые страдают от мышечной дистрофии. По мнению многих публицистов, выплата премий чиновникам и политикам PiS стала самым главным их проколом на сегодня и может стать ключевым фактором проигрыша партии на будущих выборах. Поэтому вмешался Качиньский. Он сделал специальное заявление. «Ранее я сказал, что в политику не идут за деньгами, и общество это запомнило, отсюда реакция на выплату бонусов, такое ожидание далеко идущей скромности в публичной жизни, — сказал лидер PiS. — Мы знаем, что служим обществу и не идем в политику ради денег, а цель политики не есть обогащение политиков, поэтому приняли некоторые решения». Во-первых, в ближайшее время в сейм будет подан законопроект, который сократит на 20% зарплаты депутатов, министров и их заместителей, президентов государственных компаний, а также будут сокращены выплаты местному самоуправлению. Во-вторых, подчеркнул Качиньский, министры в порядке дисциплины переведут свои премии на благотворительные цели.

jamajkamusic Польша в изоляции

Лучше поздно, чем никогда, комментирует решение руководства «Права и Справедливости» главный редактор Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье) Мариуш Шмидка. Однако невооруженным глазом видно, что такое решение главы PiS связано с падением рейтингов партии на целых 12%. На взгляд главного редактора, это «побег на фронт», то есть попытка преодолеть кризис имиджа правительства и «Права и Справедливости» после шока простых граждан, узнавших о выплате премий. Своим шагом PiS поставило в затруднительное положение оппозицию. Как обычно, впрочем. Ей нечего сказать, она критикует правящую партию, но не говорит четко, поддержит ли инициативу о сокращении зарплат. Однако есть сомнения в том, что «Право и Справедливость» сможет вернуть поддержку избирателей. Хотя заявление, что выплаченные бонусы будут переданы католической благотворительной организации Caritas, звучит красиво. Потому что она помогает нуждающимся, и прекрасно. Жаль только, что решение PiS выглядит вынужденным и сделанным под давлением. Вряд ли избиратели забудут, что члены правящей партии не так давно предлагали повысить зарплаты министрам и депутатам, что бывший премьер-министр Беата Шидло объясняла вручение премий хорошей работой сотрудников кабинета министров. То есть старое повествование рухнуло, сейчас появилось новое, что надо «вести себя более скромно», что «в политику не идут из-за денег», что «глас народа — глас Божий». Конечно, политиков интересует эффективность и высокие рейтинги. В этом смысле Качиньский поддел оппозицию. Но одновременно ударил по местному самоуправлении и в год выборов. В голове среднего поляка может возникнуть беспорядок. Да, за выдающиеся усилия нужно награждать, но не всех и не автоматически. И нельзя наказывать других, то же местное самоуправление, за собственные ошибки. Честнее было бы отменить дорогостоящее турне вокруг мира в честь столетия польской независимости и отдать эти средства Caritas, которая в сто раз лучше потратит их.

В Любуском воеводстве прошла региональная конференция Союза левых демократических сил (SLD), в которой приняло участие руководство партии, сообщает Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). С докладом выступил председатель SLD Влоджимеж Чажастый. Он защищал доброе имя генерала Войцеха Ярузельского: «Именно он привел к мирной трансформации политической системы Польши. Если кто-то этого не понимает, он либо глуп, либо из PiS!». Чажастый заявил, что партию будет бороться с нарушениями конституции и политизацией судей: «Когда мы вернемся в сейм, то отменим эти законы, а все те, кто вызвал это, предстанут перед государственным трибуналом». Он отметил, что если в Польше будут преобладать евроскептические настроения, тогда «Право и Справедливость» выведут «нашу страну из Европейского союза», хотя «Польша очень сильно выиграла от членства в ЕС, глядя на власти США или Китая, я думаю, что Польша не может справиться без Евросоюза». Председатель высоко оценил программу 500+, автором которой выступила PiS, поскольку она помогла, например, в значительной степени ликвидировать проблему голодающих детей. По мнению лидера SLD, важны также и религиозные вопросы. Он предлагает реформировать конкордат Католической церкви с польскими властями или расторгнуть его. «Это не борьба против веры, — заявил Чажастый. — Отделение Церкви от государства окупится для обеих сторон. Костел в настоящее время слишком сильно вмешивается в деятельность государства. В конце концов, тот, кто с кем спит — это личное дело каждого человека». Он отметил, что проигрыш SLD на выборах в сейм Польши в 2015 году показал, насколько важны региональные структуры. Что касается будущего, то Союз заказал специальное социологическое исследование с охватом в 16 тысяч человек, которое должно дать ответ на вопрос, стоит ли создавать третью силу в противовес «Праву и Справедливости» и «Гражданской платформе» с опорой на низовые общины. В любом случае Союз левых демократических сил намерен уделять большее внимание социальным вопросам: правам женщин, праву на аборт, вознаграждение, честный труд, безопасность во всех сферах жизни.

DerHexer Университет Николая Коперника

Слишком много поляков влюбились в турбокапитализм. Об этом в интервью Express Bydgoski (Быдгощ) заявил профессор Анджей Шахай, специализирующий на политической философии в Университете Николая Коперника в Торуни. «Мы поддаемся давлению социал-дарвинизма, убежденности в том, что жизнь — это полет постоянной борьбы, в которой заслуженно выигрывают лучше адаптированные, а проигравшие виноваты сами, — говорит профессор. — Я считаю, что мы имеем дело с социальным процессом, который можно сравнить со скольжением по наклонной плоскости. Неблагоприятные изменения — это моральные стандарты, от которых часто отказываемся. Мы ходим в кино на фиксированную дату сеанса, но показ на самом деле задерживается из-за рекламы, телевизионный фильм никогда не начинается в объявленное время, кабельное телевидение тянет из нас больше, чем ожидаем, контракт с банком скрывает ловушки, прописанные мелким шрифтом и так далее. Мы привыкаем к незначительной лжи и обману, что заставляет нас терпеть потом более серьезные. Эта приверженность лжи и обману присутствует по крайней мере в трех важных сферах нашей жизни — политике, экономике и средствах массовой информации, но она часто окупается. Проблема в турбокапитализме, отказавшемся от всех моральных тормозов. Где прибыль является главным и единственным определяющим фактором успеха. Это капитализм, который забыл о своих этических корнях. Прибыль стала оправданием всех видов несправедливых методов и поведения. Хуже того, мошенничество начало окупаться, помогать экономическому успеху. Честные люди заметили, столкнувшись с недобросовестными конкурентами (которые, например, убегают от налогов), что у них нет никаких шансов, поэтому идут в ногу с ними и принимают их правила игры».

«У нас нет сил блокировать проект «Северный поток — 2», — считают эксперты вечерней программы Radio Szczecin (Щецин). Как отмечает профессор краковской Академии науки и технологий Станислав Нагы, «Польша подчеркивает политический аспект проекта, который будет иметь место, когда мы станем зависимыми от поставок из России». Однако несмотря на польские возражения, на подчеркивание этого «политического аспекта», всё это отрицательно воспринимается во Франции, Германии и Нидерландах. По словам адвоката Михала Лизака, проблема в том, что «немецкие суды руководствуются интересами своей страны больше, чем правом». Дело «Северного потока — 2» показывает, что в ЕС в отдельных странах, имеющих в проекте свои политические или экономические интересы, закон рассматривается инструментально. В настоящее время Польша реализует собственные меры по обеспечению независимости от поставок с востока. Решение — строительство газопровода Baltic Pipe, который позволит получать норвежский газ.

Neftegaz.RU Норвежский газ

«Польша для поляков! Убирайте на Украину!» — такие заявления слышат украинцы, работающие в Нижней Силезии. Агрессия к украинцам растет с каждым днем, подчеркивает Express Bydgoski (Быдгощ). Издание рассказывает об инциденте, который случился с 34-летний украинцем, который после работы присел отдохнуть на лавочке в центре города Свидница. Там он познакомился с двумя незнакомыми поляками, начали выпивать. Мужчину сморило, но проснулся он от побоев собутыльников, которые угрожали украинцу смертью, били его по лицу, требуя денег. Потом они затолкали своего «компаньона» в багажник машины, отвезли в лес, раздели и уехали. Мужчине удалось кое-как добраться до ближайшей фермы и попросить о помощи. И это не единичный случай агрессии. По оценкам, в Нижней Силезии проживает более 100 тысяч украинцев, многие из которых работают на законных основаниях. Эксперты предполагают, что их будет больше. В прошлом году спрос польских компаний на работников из Украины увеличился на 36%. К сожалению, одновременно растет и число преступлений на национальной почве. Как говорит социолог из Вроцлава Анна Козловская, «когда мы зарабатываем на них, потому что они покупают в наших магазинах и арендуют квартиры, это хорошо. Как только украинцы якобы забирают работу у поляков или соглашаются работать по низким ставкам, это плохо. Очень жаль, что мы уже забыли, как однажды отправились на работу в Германию или сколько из нас сегодня в Британии. Не думаю, что мы хотели бы, чтобы с нами обращались, как с украинцами».

Ополе навестил президент Федерации европейских нацменьшинств (FUEN) Лорант Винче, рассказывает Wochenblatt (Ополе). Более миллиона граждан стран ЕС подписались под петицией, призывающей Брюссель обеспечить права национальных меньшинств на территории союза. Речь идет о необходимости защитить их права на европейском уровне, а также о запрете языковой и культурной дискриминации. Свои подписи под петицией поставили и представители национальных меньшинств в Польше, например, немцы и цыгане. После проверки подписей вопрос будет рассматривать Европейская комиссия. Однако во время визита в Ополе речь шла не только о инициативе FUEN. Винче также хотел получить представление о положении немцев в Польше. А здесь есть проблемы. Речь идет не только о выборах в местные органы власти в этом году, которые, впрочем, несмотря на опасения не будут проходить по полностью измененной новой системе. В следующем году состоятся выборы в сейм Польши. Сейчас у немецкого меньшинства есть свой депутат, однако они опасаются, что в 2019 году они могут не получить представительства в парламенте. Кроме того, шел разговор о расширении административных границ города Ополе за счет присоединения поселков с преимущественным немецким населением, против чего выступает меньшинство, боясь ухудшения своего положения.

Poland-consult.com Украинцы в Польше

Памятник Революционной борьбы в Жешуве выглядит грязным и неопрятным, пишут Super Nowości (Жешув). Вокруг него разбросано много мусора, помета и дохлых птиц. Горожане, входящие в группу «Битва за Жешувский памятник», готовы прибраться, но не могут, поскольку не могут нарушить частную собственность — монумент расположен на земле, принадлежащей общине монахов-бернардинцев. Ввиду бурных споров о судьбе памятника горожане начинают уделять больше внимания его внешнему виду, отмечает советник по развитию Жешува и член группы Конрад Фийонек. Люди присылают фотографии, на которых видно, что монумент выглядит не очень хорошо. Горожане намерены бороться за него и возмущены тем, что в 2006 году городские депутаты большинством голосов согласились отдать землю под ним монахам, которые о памятнике вообще не заботятся, даже не хотят принимать участие в дискуссии о его возможном сносе. Издание обратилось за комментариями к отцу Марианну Ваховичу, викарию и помощника настоятеля прихода при монастыре монахов-бернардинцев, но он отказался разговаривать с журналистами. В свою очередь Евгений Хлодницкий, пресс-секретарь президента Жешува, обращает внимание на то, что мэрия не может прибраться на земле, где стоит монумент, поскольку это частная собственность. Вместе с тем городская стража напоминает владельцу монумента о необходимости поддержания порядка. Однако, как видно, от этих напоминаний проку мало. Звучат предложения наказать монахов за разведенную грязь. А другие обращают внимание на то, что нечистоты вокруг памятника, расположенного в центре города — это просто позор какой-то. «Мы все должны позаботиться о том, чтобы монумент стал визитной карточкой этой части города, — заявляет Артур, житель Жешува. — Мы не удалим истории, разрушив несколько кирпичей. Давай сделаем всё, чтобы стало красиво».