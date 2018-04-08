Фильм «Каникулы президента» режиссера Ильи Шерстобитова — неординарное явление для нашего кинематографа, так как целиком посвящен первому лицу государства. Фамилия «Путин» при этом с экрана не звучит, зато есть псевдоним «Утин» и актер Дмитрий Грачев, который постоянно изображает главу России в телепередачах. Согласно сюжету кинокартины, президент решает отправиться на неделю в отпуск инкогнито, а чтобы его никто не опознал, меняет внешность. Следя за руководителем страны, служба безопасности принимает за него внешне похожего случайного прохожего Валеру, который бежит в Крым от коллекторов. Туда же, но на автомобиле с попутчицей, едет президент. Он погружается в будни российской жизни с хитрыми гаишниками, местными коррупционерами и много чем еще. Комизм ситуаций обычно достигается тем, что президент пытается подходить к возникающим проблемам в «рамках закона», что вызывает дикий смех у тех, с кем он общается. Валера, в свою очередь, правит страной из пансионата, сам того не понимая, ведь каждое его слово становится законом для сопровождающих.

Иван Шилов ИА REGNUM Актёр фильма «Каникулы президента» Дмитрий Грачёв

Съёмки фильма Ильи Шерстобитова «Каникулы президента»

Кто же посмел взялся за такую «скользкую» тему для сценария? «Каникулы президента» создавались не отечественной кинокомпанией-мейджором, но силами продюсера Ольги Андриановой, имевшей за плечами ранее лишь один кинопроект. Андрианова — предприниматель, к которой обратился с идеей фильма Илья Шерстобитов. Прокатывать будущую картину согласилась небольшая компания, ранее работавшая с продюсером. А дальше начался съемочный период, который мог пройти совершенно непредсказуемо, учитывая специфичность проекта. Например, в одном месте у кинематографистов попросили письменное разрешение на использование подобного креатива, не уточнив орган, выдающий такой документ. В другом месте поначалу согласились на съемки, но потом отказались и даже отключили телефон. Где-то пришлось снимать чуть ли не скрытой камерой. В общем, в итоге получился формально независимый продукт, в котором почти все известные актеры согласились играть, прочитав нетривиальный сценарий. Продюсер просила денег у Министерства культуры, но ей отказали на основании того, что были неверно заполнены бумаги, в чём сама Андрианова сомневается. При этом студия надеялась на получение 10 миллионов рублей, что является сравнительно небольшой суммой. В любом случае, сам факт появления такого фильма от независимых производителей — положительный знак, так как раньше образ главы государства в комедийном ключе использовался теми, кто попутно занимал руководящие посты в прокремлевских молодежных движениях (Федор Бондарчук и «Духless»).

Цитата из к/ф «Каникулы президента». Реж. Илья Шерстобитов. 2018. Россия Дмитрий Грачёв

«Каникулы президента» — не агрессивная комедия, как большинство современных российских лент подобного жанра. Здесь нет вульгарностей, и даже вместо Галкина присутствует Дибров. Режиссер, по собственным словам, снимал французский, а не американский вариант комедии. Актерские работы на хорошем уровне, прежде всего у Олега Василькова, сыгравшего две роли. Ранее он изображал на экране бандитов и сотрудников ФСБ, а также был капитаном в «Битве за Севастополь». В общем, смотреть можно, и много шуток действительно забавные, но результаты первого уик-энда оказались очень низкими. Фильм собрал всего 23 миллиона рублей, что мало для проекта лишь с рекламным бюджетом около 50 миллионов рублей. Если «Каникулы президента» не смогут заработать на продажах за рубеж и телевидении с интернетом, то проект окажется финансово убыточным, к чему уже всё идет, с большой степенью вероятности. Вообще для таких целей, как поддержка российского кинопроизводителя, и существует Фонд кино, но не срослось. Из-за таких ситуаций (высокие риски без надежды на помощь государства) приход предпринимателей в киноотрасль будет в дальнейшем затруднен. Не до конца проясненной является история с выдачей прокатного удостоверения — этого нездорового регулятора отрасли в руках Минкульта. Первоначально «Каникулы президента» планировались к выходу в прокат в январе — перед выборами главы государства. Но затем продюсеры объявили о переносе релиза из-за обвинений в политической ангажированности проекта в преддверии 18 марта. Прокатное удостоверение в итоге картине дали за несколько часов до первого публичного показа, хотя по закону должны были раньше. Создатели фильма объясняют задержку стечением обстоятельств, но ощущение недосказанности остается, равно как и по другой ленте — «Смерть Сталина», где госорганы больше месяца не могут дать внятных комментариев, будет ли она в прокате или нет.

Ivi.ru Съёмки фильма Ильи Шерстобитова «Каникулы президента»

Самый главный вопрос в отношении комедии про президента — это политическая направленность фильма. Если ответить кратко, то лента снята с умеренной критикой российских порядков и окружения главы государства, но избегает высмеивания самого правителя и верховного главнокомандующего. Есть и смелые ходы, когда один из персонажей либеральных взглядов называет Крым «ворованным», но эту тему дальше не развивают. Обычно в сценарии кинокартины происходит изменение мировоззрения главного героя или значимых персонажей. В отношении президента в фильме можно сказать, что он не претерпел каких-либо трансформаций. Разве что изменил жизнь каких-то далеких гаишников, которые переехали на Север. Ближе к концу фильма начинается неприкрытая конъюнктурщина в стиле солнечных сталинских комедий. Девушка, с которой президент проехал от Москвы до Крыма, сидя в романтичной обстановке на берегу Черного моря, заводит разговор о налогах. Она выражает желание пожертвовать часть зарплаты в социальный фонд на проведение чемпионата мира по футболу. В этот момент жалеешь, что кинокартина снята не Никитой Михалковым или Кареном Шахназаровым, — так было бы более органично. Возможно, фильму не хватает смелости, — видимо, рассчитывали на массового зрителя, который выход ленты проигнорировал. Есть в «Каникулах президента» и странные комедийные приемы, такие как разговаривающие на автозаправке по-армянски про Канта жители глубинки. Или автослесарь Гурген, чинящий машину под звуки Вагнера. По всей видимости, появлению этих эпизодов зритель обязан приглашенному в проект кавээнщику и резиденту «Камеди Клаб» Оганесу Григоряну.

Цитата из к/ф «Каникулы президента». Реж. Илья Шерстобитов. 2018. Россия Аэропорт

Закончить про фильм можно задействованной в фильме мифологемой, когда правитель, переодевшись, тайком выходит на улицы, чтобы узнать про жизнь простого люда. Сюжет, известный еще по «Тысяче и одной ночи», имеет особенность, что может развиваться только в тоталитарном строе. Чтобы шах узнал что-либо о несправедливости, он должен быть гарантом порядка, из которого она произрастает. В современном мире, где демократическая власть ориентируется на общественное мнение, такой сюжет в принципе невоспроизводим. Возможно, поэтому к создателям «Каникул президента» обращаются с пожеланиями снять аналогичное кино про правителей центральноазиатских государств. Но, как обмолвился продюсер, если продолжение и будет, то про путешествие условного Утина на Запад, и, увы, это будет совсем несмешная комедия