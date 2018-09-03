С нового учебного года в украинских школах изменится программа преподавания зарубежной литературы. Новый курс, как подчеркивают в министерстве образования, составлен «демократично», с учетом пожеланий самих школьников и их родителей.

Образование на Украине встало на путь прогресса

«Благодаря» этому подходу список пополнился столь «значимыми» для истории литературы фигурами, как Стивен Кинг и Пауло Коэльо. То есть поверхностными банальными литераторами, которые вечерами помогают родителям школьников отвлечься от реальности.

Кроме того, в списке есть и книги, модные нынче среди подростков. Фамилии авторов ничего не скажут никому старше 30 лет и будут заслуженно забыты уже в следующем поколении.

Еще одну часть произведений включили в список явно «по квоте» самих учителей. Вследствие этого в дополнительном перечне появились фамилии тех, кто был в моде 20−30 лет назад, вроде Павича, Кундеры и Маркеса. Попали в список и некоторые лауреаты Нобелевской премии — но, конечно, не Патрик Модиано, а Боб Дилан. В списке, где нет ни Пушкина, ни Лермонтова, есть Светлана Алексиевич.

Цитата из к/ф «Манкурт» реж Ходжакули Нарлиев. 1990. СССР, Турция, Ливия Манкурт

Есть и некоторые потери. В основном — из русской литературы, ведь вся она проходит на нынешней Украине как «зарубежная». С чувством глубокого удовлетворения в министерстве отмечают, что «Анна Каренина» больше не входит в список обязательных для прочтения книг.

Именно борьба с русской литературой была главной целью этой программы. Неделю назад в Киеве вспыхнул громкий скандал, когда выяснилось, что в одной из школ на уроке зарубежной литературы учитель «заставил» детей учить отрывок из «Руслана и Людмилы» «на языке оригинала». Мама несчастного ребенка возмущалась: «И это во времена, когда Россия уже признана страной-агрессором».

Итак, первая часть технического задания к новому курсу зарубежной литературы — выбросить из него произведения той единственной всемирно значимой национальной литературы, чьи произведения украинские школьники могли бы читать на языке оригинала. Пусть глупые англичане и итальянцы учат в университетах русский, чтобы читать Толстого, — майдан обойдется без этого.

Русскую литературу украинские школьники изучают — или, во всяком случае, должны изучать — в переводах. Знаете ли вы произведение под названием «Дав мені юнь ти сутужную»? А ведь это Анна Ахматова. А как насчет знаменитого романа «Золоте теля»? В 2016 году он еще фигурировал в списках дополнительной литературы.

Но этой добровольной кастрацией дело не заканчивается. Следующая часть технического задания — «демократизация». Чтобы, мол, школьникам было интересно, пусть они сами вместе с родителями и составляют свой список. Ну и что, что Пауло Коэльо или Ричард Бах — это вторичный напыщенный псевдофилософский бред, изложенный банальнейшим языком? Зато родители обсудят его с детьми и, таким образом, «включатся» в процесс.

Модные и современные

Может казаться, что литература — это необязательный и не столь важный предмет, который и существует-то для того, чтобы «что-нибудь почитать». В министерстве образования, по-видимому, именно так многим и кажется. На самом же деле именно на этих уроках ученики в значительной мере и вырабатывают свое чувство гармонии, истины и красоты. Теперь гармонии вместо Пушкина их будут учить Коэльо и Алексиевич. Поиски истины и смысла заменены на отвлечение от реальности «по просьбам читателей».

Этот подход — замена содержания курса «по требованию общественности» — уже был ранее применен к школьному курсу истории. Захватившее Украину меньшинство заставило всех переписать учебники. Теперь то же происходит и с литературой. Когда будет сделан следующий шаг и по требованиям общественности изменят курсы физики и математики?

Это кажется анекдотом, но это уже происходит. Все естественные науки уже «слили» в один предмет, потому что «зачем детям эта физика». Следующим шагом должно стать исключение из программы этого предмета политически неправильных законов и формул, открытых русскими учеными.

Сожжение книг в нацистской Германии на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933 г

Есть и еще одна тенденция, носящая уже интернациональный характер. Учителя, которые больше не уверены в собственной правоте, начинают заигрывать с учениками и их родителями, деля ответственность за составления курса.

Качество образования, несомненно, страдает, но в том-то и дело, что это неважно. У министерства образования нет задачи подготовить образованных людей. У них есть задача освоить гранты и соблюсти внешнюю «демократичность», а что будут знать эти будущие гастарбайтеры — никому не интересно. Более того, чем меньше они знают и понимают — тем лучше.

А те, кого предназначали в гастарбайтеры, получат еще один повод считать, что эти взрослые, это общество и это государство не стоят того, чтобы их слушать. Уже в 15 лет, ничего не зная, ты можешь рассказывать о своем мнении, и тебя слушают. Какими бывают политические последствия такого подхода, мы уже видели.

Теперь для министерства образования самое главное — не забыть убрать из списка литературы Джорджа Оруэлла. Потому что при чтении «Скотного двора» даже у одиннадцатиклассников могут возникнуть правильные, но совершенно ненужные ассоциации.