В статье японского издания Nikkei Asian Review в пересказе ИноТВ сообщается о существовании некоего «запасного плана Японии на случай новой холодной войны». Заметим, что говорить о «новой холодной войне» можно лишь условно, ибо «старая холодная война» никогда не прекращалась, а лишь принимала во время тотального ослабления нашей страны иные формы, когда речь шла о «добивании» СССР/России, лишении страны прежнего военного потенциала и превращении ее в классический сырьевой придаток, руководимый компрадорами. Хорошо помню снисходительный тон японских политиков и политологов, делано «сочувствовавших» в 90-е годы нашим невзгодам и «рекомендовавшим» пройти «японский путь», а именно, отказаться от атомных бомб и ракет, армии и флота и влиться в общий «исторический тренд капитализма» под руководством США. При этом, конечно же, предлагалось отдать Курилы, подвести черту под итогами Второй мировой войны, ориентироваться не на Китай, который-де «не понимает русских и обязательно обманет», а на Японию, любящую русскую литературу и культуру в целом и готовую якобы безвозмездно помогать «новой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

Однако к искреннему удивлению и явному разочарованию токийских политиков и стратегов намеченный ими для России «исторический тренд» вдруг сменил вектор. И вместо капитулянтской политики Ельцина и его прозападного окружения новое руководство страны сначала робко, а затем все отчетливее стало заявлять об историческом праве России и ее народа занимать не подчиненное вассальное положение, а достойное место самостоятельной и независимой державы. Сначала это было воспринято на Западе как «бунт на корабле», рецидив недопустимого для проигравшей страны великодержавия, неуклюжие потуги претендовать на воссоздание былой империи.

Коллективный Запад во главе с США задался целью пресечь подобные устремления России. И вовсе не Крым явился главной причиной возвращения Запада к доктрине «сдерживания» и «отбрасывания». Крым — это удобный аргумент, «резон» для народов западных стран принять «новую холодную войну», облекая ее политикой разнообразных санкций, призванных «задушить» непокорную Россию. Цель — загнать Россию вновь, простите за резкость, в стойло, в котором она оказалась, благодаря ельциным, гайдарам, чубайсам, абрамовичам и другим прозападным «либералам» 90-х годов прошлого столетия.

Не получилось. Вот и пишет Nikkei Asian Review: «…Если санкции звучат как начало новой холодной войны, то это она и есть, и новая холодная война повлечёт за собой весьма «тревожные» последствия для Восточной Азии. В частности, это коснётся Японии, которая может оказаться в затруднительном положении».

Издание признает, что США и Япония увеличили свой оборонный потенциал, объясняя это необходимостью «противостоять растущей угрозе со стороны Северной Кореи». Причем пропагандисты всерьез сопоставляют огромную военную машину США вкупе с растущей военной мощью ее младшего союзника — Японии — с военным потенциалом маленькой КНДР, напрягающей все силы для своей защиты от военных гигантов.

Американский авианосец и японские корабли во время совместных учений

Звучит опасение, что «оборонительные» усилия японо-американской коалиции «сталкивают интересы США и России не только в Европе, но и в Азии». Да еще Китай осуществляет «движение страны к статусу сверхдержавы». Как тут быть Японии, которая, по утверждению автора статьи, «может столкнуться с еще более серьезными дипломатическими вызовами»? Вот тут и приходится искать запасные варианты.

«Когда речь заходит о будущей стратегии Японии в отношении России, помимо основного сценария укрепления альянса с США, пришло время заблаговременно подумать о запасном плане», — приводит Nikkei Asian Review слова старшего сотрудника Японского банка международного сотрудничества в Москве Тайсукэ Абиру.

Анализируя ситуацию, этот эксперт не исключает вероятность того, что США не смогут сохранять усилия по сдерживанию Китая в Восточной Азии, и в худшем случае это вынудит Японию в одиночку противостоять китайско-российскому союзу. А это, как ни скрывают японские геополитики и стратеги, совершенно неприемлемый для Японии «страшный» вариант, которого надо избежать любой ценой. При этом не исключаются «различные варианты». Наиболее перспективным, по мнению Тайсукэ Абиру, может быть «развитие российско-японских отношений путём укрепления связей между представителями частного сектора». Почему только частного, эксперт не разъясняет. При этом, правда, делается оговорка о том, что Япония-де не обязана действовать в интересах Москвы. Но как можно развивать экономическое сотрудничество, к которому годами призывает Токио президент РФ В. Путин, не учитывая интересы партнера и не стремясь приблизить его к себе?

Все бы хорошо, но господин Абиру тут же, противореча своему призыву развивать отношения, предостерегает Японию от «чрезмерного оптимизма и поспешных шагов в отношениях с Россией». Что-то вроде «шаг вперед, два шага назад», получается. Ну, а в заключение и вовсе, как говорится, «начал за здравие, а закончил за упокой». Вместо того чтобы сближаться с Россией, устраняя искусственные препятствия, вновь муссируется всем давно надоевший «территориальный вопрос». И здесь автор противоречит себе и таинственному «запасному плану», предостерегая японцев от «чрезмерного оптимизма и осуществления поспешных шагов в отношениях с Россией».

И разъясняет: «В частности, это касается вопроса территориального спора двух стран, в котором Япония надеется на скорые подвижки в связи с использованием в 2012 году Путиным слова «хикивакэ» — ничья».

Видя явное противоречие в рассуждениях эксперта, Nikkei Asian Review стремится вернуться на позиции реализма, отмечая: «В Японии полагают, что таким образом президент подчеркнул необходимость поиска компромисса по территориальному спору. При этом находятся и те, кто полагает, будто в России считают, что исключительно Япония должна идти на уступки».

Карта курильских островов и владение ими с течением времени

И призывает на помощь ныне занимающего реалистические позиции специалиста по японо-российским отношениям, профессора Сигэки Хакамада, который, похоже, понял, наконец-то, тщетность надежд на пересмотр итогов Второй мировой войны и предупреждает составителей «запасных планов»: «Возврат этих территорий (Курильских островов — А.К.) — исключительно иллюзия японской стороны».

Вот тут хотелось бы согласиться с Хакамада-сан, одно время моим непримиримым оппонентом на правительственных форумах и симпозиумах по проблемам российско-японских отношений, включая так называемый территориальный вопрос. Чем откровеннее японские специалисты будут разъяснять правительству и народу тщетность применения в отношении Москвы все новых и «запасных» планов, вариантов и схем отъема принадлежащих нашей стране на законных основаниях территорий, тем скорее между нашими странами и народами установятся подлинно добрососедские отношения, тем большую роль сможет играть Россия в обеспечении безопасности народов Северо-Восточной, да и всей Восточной Азии, включая, конечно и японский народ.