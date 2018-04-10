Трудовая миграция

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Трудовые мигранты с Украины играют уже настолько важную роль в экономике Польши, что поляки собрались создавать специальный орган, который занимался бы защитой прав трудовых мигрантов.

«Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и на Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии», — заявил в интервью «Европейской правде» заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

О вакансиях речь заходит неспроста, таким образом польские чиновники хотят убрать с рынка посреднические конторы, продающие вакансии украинцам. Они редко корректно информируют будущих мигрантов об условиях будущей работы, к тому же, как правило, работают без регистрации. Не говоря уж о том, что некоторые такие конторы обвинялись в преступлениях, связанных с торговлей людьми.

Торговля людьми

Буквально на днях Варшавский окружной суд вынес приговор в отношении гражданина Польши и гражданина Украины, которые под видом фирмы по трудоустройству организовали нелегальный бизнес: заманивали украинцев привлекательными условиями работы и проживания, после чего заставляли приехавших работать на положении рабов.

Увеличение количества трудовых мигрантов приводит не только к подъёму экономики Польши, но и к нарастанию социального и межэтнического напряжения, выражающегося в преступлениях против мигрантов.

«Мигранты из Украины, кроме крупных городских центров, появляются в почти каждом польском городе и городке, и то в тех регионах, где, учитывая хотя бы тысячелетнюю историю сосуществования поляков и украинцев, ранее украинцев никогда не было. Такие местные сообщества не готовы к инаковости. С другой стороны, появились такие люди и среды, которые пытаются формировать свой политический капитал на основе, собственно, враждебности к мигрантам из Украины», — рассказал Укринформу председатель Объединения украинцев в Польше Пётр Тима.

Посольство Украины в Польше добавляет, что за 2017 год полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости.

Впрочем, некоторые украинцы решают эту проблему самостоятельно: получают разрешения на работу в Польше, но едут с ними в другие страны Шенгена, оставляя таким образом польских ксенофобов без объекта агрессии. Скажем, по данным Реестра занятости украинцев, в январе — марте этого года работодатели оставили 240 тыс. заявлений о намерении нанять на работу иностранных граждан. Однако на работу вышли только 74 тыс., т. е. менее трети от заявленного количества.

Для самих польских работодателей подача таких заявлений — тоже способ заработка. Подача одного фиктивного заявления о приёме на работу иностранца обходится мигранту в 175 долларов (помножим на 166 тыс. исчезнувших работников и получим 29 млн долл.), говорится в публикации издания Rzeczpospolita. Их затем делят между собой работодатель и одна из контор — посредников в трудоустройстве, с которыми как раз и хотят бороться в польском правительстве.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии для «Голос.ua» предупреждает, что подобная практика может стать основанием для лишения Украины безвиза. Тем более что далеко ходить не нужно — с подобными проблемами сегодня уже сталкивается Грузия. Причём наказать могут не только Украину, но и Польшу — за то, что смотрела на происходящее сквозь пальцы. Последняя же, если вдруг Брюссель прижмёт, разумеется, не станет вступаться за Украину.

77% украинцев, работающих в Польше, заняты физическим трудом — таковы результаты соцопроса, проведённого социологической группой «Рейтинг». При этом среди мужчин этот показатель достигает 89% (у женщин 63%). Ещё 16% работают в сфере услуг, 3% заняты интеллектуальным трудом, 1% — на руководящих должностях.

Илья Ефимович Репин. Бурлаки на Волге. 1873

По видам деятельности распределение таково: 34% работали на с/х работах, 32% — на строительстве или ремонтных работах. 8% выполняли работу по дому, 12% — работали в ресторанном бизнесе и/или гостиничном бизнесе. 4% ухаживали за пожилыми людьми, инвалидами.

Нацбанк Украины также провёл свой опрос — банкиров заинтересовало, на какие цели украинцы тратят деньги, заработанные за рубежом. Согласно ответам опрошенных, 31% уходит на текущее потребление, 19,4% — на ремонт недвижимости или её покупку, 14,6% — на сбережения, 8,7% — на лечение, 7% — на образование детей.

В прошлый раз мы сообщали о том, что Нацбанк Украины пересмотрел методику оценки сумм, которые трудовые мигранты переводят своим родственникам и переправляют иными способами. После этого суммарный показатель значительно вырос: для 2017 года, к примеру, — с 7 до 9,3 млрд долл.

Причина, по которой НБУ был вынужден пойти на пересмотр методики, банальна: украинцы прячут заработанное от бдительного ока государства.

«По мере усиления интереса властей к заработкам населения и финансового мониторинга услугами банков пользуются все меньше людей. Деньги снова передают через родственников или знакомых, все по карманам — возвращается старая тенденция, которую мы имели до всплеска активности на рынке денежных переводов. Человек, который что-то заработал на чужбине и содержит семью, не хочет отчитываться за каждый евро или доллар, ему проще не пользоваться банками. И боюсь, что ситуация будет лишь усугубляться по мере ужесточения финансового мониторинга в нашей банковской системе. По итогам 2018 года можем получить совсем другую динамику поступлений валюты», — пояснил в комментарии для «Страна.ua» председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

В ЕС, как, впрочем, и в США, крайне негативно относятся к практике е-декларирования (электронное декларирование) доходов сотрудниками антикоррупционных органов, созданных на Украине после т.н. евромайдана (Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Нацагентство по вопросам противодействия коррупции и т. п.; судьи антикоррупционных судов, если таковые будут учреждены, также будут обязаны подавать такие декларации).

«Украинская власть не выполнила своих обязательств. Отказ от отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины… Эта норма также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации). Это играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией», — цитируют еврокомиссара Йоханнеса Хана в представительства ЕС на Украине.

Такой решительный протест объясняется, видимо, тем, что величина доходов антикоррупционеров в декларациях кратно превышает доходы первых лиц государства Так, в прошлом году большой резонанс вызвала новость о зарплате главы НАПК Натальи Корчак — более 100 тыс. грн в месяц. Плюс премии, достигающие 450% оклада (ещё примерно столько же). Это разительно отличается от доходов прочих украинских чиновников, и любопытствующий гражданин очень скоро может узнать, что ФОП этих структур формируется в т. ч. за счёт специальных грантов ЕС.

Е-декларации для антикоррупционеров станут ещё одним поводом (кроме украинцев, пробирающихся работать в ЕС с польскими трудовыми визами) грозить Украине отменой безвиза, считает политолог Андрей Дацюк.

«Из-за одной лишь неотмены электронного декларирования, я думаю, не будет отмены или приостановления безвизового режима для Украины. Но вот все в сумме комплексно — специфика наших реформ, работа НАПК, антикоррупционных органов, вопросы конфликтной ситуации в общественном совете добросовестности — это может быть причиной рассмотрения вопроса о приостановлении безвизового режима. Но я думаю, к таким радикальным действиям все-таки страны ЕС прибегать не будут. Но попугать и надавить этим, конечно же, могут», — говорит он в эфире радио «Голос Столицы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

А вот политической верхушке грозить не станут, сразу будут действовать, предупреждает экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«…Могу вам сказать, что на самом деле в ближайшее время, в течение месяца-двух, со стороны ЕС начнутся серьезные шаги по борьбе с отмыванием денег из Украины. Против людей, которые находятся на верхушке украинской власти, начнутся и серьезные расследования, и закрытие их счетов. Это будут серьезные шаги, и никто из европейских партнеров больше не позволит нашим чиновникам использовать деньги для обогащения и потом на возможных выборах», — поделился Наливайченко информацией в эфире телеканала NewsOne.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, в свою очередь, анонсировала отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Он будет представлен в Европейском парламенте этой осенью. Судя по её заявлению, правительство уже начало работать над документом.

Экономика и экспорт

В январе 2018 года Украина резко нарастила экспорт товаров в ЕС — до 1,707 млрд долл. (+516 млн в сравнении с январём 2017 года). Благодаря этому в январе внешнеторговый баланс в торговле с Европой был для Украины положительным, чего не случалось уже сравнительно давно. Конечно, ответный импорт тоже увеличился, но только до 1,513 млрд долл (+304 млн долл к январю 2017 года). На торговлю с ЕС в январе приходилось 45,8% экспортной выручки.

Структура экспорта вполне традиционна: 31,2% — продукция АПК, чёрные металлы и изделия из них — 23,3%, минеральные продукты — 14,4%. Итого не менее 69% — сырьевой экспорт.

Немалая часть экспорта чёрных металлов приходится на их лом — украинские металлурги жалуются на дефицит металлолома (в феврале в целом по стране недосчитались 20 тыс. тонн, из-за чего прогнозный уровень поставок был выполнен только на 93%). Металлурги оперативно задействовали своё лобби в парламенте, благодаря чему действие пошлины на экспорт металлолома было продлёно ещё на три года. Причём в ассоциации «Укрметаллургпром» настаивают, что это не нарушает ни нормы ВТО, ни соглашение об ассоциации с ЕС, и готовы отстаивать эту позицию даже перед еврочиновниками.

Металлолом

Украинские компании тратят годы и внушительные средства, чтобы сертифицировать производство согласно требованиям и стандартам ЕС, получив тем самым доступ к его рынкам. Однако с обратной стороны наблюдается прямо противоположный процесс.

«В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения… По моему убеждению, когда мы открыли границы и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат», — бьёт тревогу глава Всеукраинской ассоциация по вопросам защиты прав потребителей «Потребительское доверие» Максим Гончар.

Основные претензии к качеству европейских товаров, о которых он рассказал в комментарии для «Голос.ua», — небезопасные добавки, ингредиенты, удешевляющие производство (растительные жиры в сливочном масле), просроченная продукция. К слову, пример с маслом показателен. В 2016 году Украина наладила его поставки в ЕС, а в 2017 году нарастила поставки до 2,5 тыс. тонн (в семь раз), заняв второе место после традиционного лидера — Новой Зеландии. Вряд ли европейские чиновники допустили бы попадание на свои рынки масла с растительными жирами.

А по поставкам казеина Украина смогла даже обойти Новую Зеландию, вырвавшись на 1-е место с 7 тыс. тонн. К слову, в дальнейшем производителям казеина придётся думать, как конкурировать не с Новой Зеландией, а с Белоруссией. Шесть лет назад именно она лидировала на рынке ЕС, однако после полноценного запуска ЕАЭС переориентировала свой экспорт — с 7,17 тыс. тонн в 2012-м до 1,13 тыс. тонн в 2016 году. Теперь же производители получили от руководства республики сигнал к диверсификации экспорта, что неизбежно приведёт к восстановлению позиций белорусского казеина на рынке Европы.

С июля 2017 по февраль 2018 года Украина отправила на внешние рынки 2,072 млн тонн рапса, причём более 80% (1,7 млн тонн) купили потребители в странах ЕС. Для сравнения: в 2016/2017 маркетинговом году в ЕС было поставлено только 0,874 млн тонн украинской сои.

Примерно такими же темпами растут поставки ржи в ЕС. Аналитики «УкрАгроКонсалт» подсчитали, что за восемь месяцев текущего м.г. Украина экспортировала 18,7 тыс. тонн ржи, что на 74% больше, чем за весь 2016/2017 м.г. Впрочем, в сравнении с прошлогодним урожаем (507 тыс. тонн) это не слишком впечатляющее достижение. Согласен с этим и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Вот еще хороший пример по поводу ЕС, они квотируют нам нашу поставку зерна туда. И вот общий объем, сколько мы произвели зерна в прошлом году, это порядка 50 млн тонн. В то же время ЕС увеличил нам нашу квоту на 1 млн тонн в прошлом году. Что такое 1 млн тонн? Это только на слух много кажется. А если ты посмотришь в процентах от того, сколько ты произвел в своей стране собственной — 50 миллионов, то тогда ты понимаешь, что речь идет о 2% от того, что было произведено», — отвечает он на вопрос ведущего радио «Голос Столицы» о перспективах экспорта украинских яблок на рынок ЕС.

Заниматься продвижением украинского экспорта в ЕС отныне будет специальное учреждение — «Офис по продвижению экспорта Украины». Идея его создания принадлежит министерству экономического развития, в бюджет на деятельность офиса заложено 50 млн грн.

Гранты, программы, целевое финансирование

Руководитель фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко жёстко ответил на слова еврокомиссара Хана о нарушении Украиной Соглашения об ассоциации путём введения е-декларирования для антикоррупционеров. Политолог считает, что тем самым Европа стремится поставить их выше законов Украины. Причина же этого стремления, по его мнению, в том, что через грантовые программы на Украине и через местных участников Европа отмывает на грантах немалые средства.

«…Сама схема выделения грантов, будем говорить откровенно, является коррупционной по своей сути. То есть некая организация получает грант в условно 500 тысяч долларов от некоего зарубежного фонда, вроде бы на благие цели. И, соответственно, организация — получатель гранта обязуется фактически пригласить международных экспертов, для того чтобы они провели тренинги, лекции, семинары и так далее. Они приезжают, но при этом четко обозначается, что чуть ли не львиная доля этих средств должна быть уплачена за услуги именно вот этих экспертов. Эксперт, например, получает тысячу — полторы тысячи долларов в день по ведомостям, то есть деньги выводятся обратно и таким образом отмываются», — обозначил он свою позицию в эфире радио «Голос Столицы».

Kasre.ru Коррупция

По словам Бондаренко, те средства, которые оседают на Украине, остаются грантополучателям на то, чтобы они выпустили несколько брошюрок, провели какую-то конференцию-семинар, еще что-то и отчитаются, тоже списав большую часть денег.

«Поэтому крайне невыгодно тем же грантодателям, Соросу и прочим, чтобы в декларациях светились даже суммы, которые остаются в Украине и оседают в карманах так называемых «грантоедов». Именно поэтому международные грантовые организации лоббируют сейчас по всему миру вопрос, что грантополучатели не должны декларировать полученные средства, что это должно быть табу. И сейчас еврокомиссар Хан просто выступает лоббистом этих грантодателей», — подчеркнул украинский эксперт.

Кабинет министров Украины 4 апреля принял проект распоряжения о подписании договора с Европейской комиссией относительно финансирования программы поддержки энергоэффективности на Украине сроком на семь лет.

Согласно тексту документа, ЕС направит средства для повышения энергоэффективности в жилом секторе Украины, уменьшению выбросов CO₂ и предоставление помощи индивидуальным домохозяйствам или группам домохозяйств в осуществлении инвестиций в энергоэффективность своих домов на общую сумму €268 млн. Как отмечается в проекте договора, финансирование из бюджета ЕС будет осуществляется на основании Европейского инструмента соседства, максимальный взнос со стороны ЕС составит €50 млн. При этом софинансирование программы в качестве третьей стороны будет осуществляться со стороны Германии в размере €15 млн сроком на четыре года и Украины на сумму €203 млн ежегодно на протяжении пяти лет.