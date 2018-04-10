Недавняя химическая атака, якобы осуществленная сирийским режимом в городе Дума, вызвала волну ярости и обвинений, а президент США Дональд Трамп даже назвал сирийского лидера Башара Асада «животным». На фоне всего произошедшего актуален вопрос, может ли Россия по-прежнему позволить себе поддерживать «кровавый режим» в Сирии, пишет Ильнур Челик в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Автор отмечает, что и до инцидента в Думе Асад «применял химическое оружие» и «был признан виновным», однако никто не потрудился наказать ни его, ни его «кровавый режим». Напротив, ему сделали предупреждение и отпустили, а химическое оружие «предположительно» уничтожено под руководством США и России. Тем не менее неоднократные химические атаки в прошлом свидетельствуют о том, считает автор, что у «режима» по-прежнему есть запасы отравляющих веществ, и Дамаск «без зазрения совести использует» их.

В США вопиют об отмщении и обещают наказать Дамаск, однако, подчеркивает автор, им сначала следует остановить своих союзников «террористов» из Рабочей партии Курдистана (РПК), которые поддерживают взаимодействие с «режимом» Асада. Так, ни для кого не стало чем-то неожиданным, что РПК призвала сирийские войска взять город Африн, когда они поняли, что Турция уничтожит террористов и захватит город.

Не является также секретом то, что гражданский аэропорт к югу от города Эль-Камышлы, находящийся под контролем РПК, управляется «режимом». Через него ежедневно также проходят рейсы из Дамаска в Бейрут. Поэтому в этих условиях правительство США должно прежде всего сконцентрироваться на том, чтобы «затянуть поводок» на РПК и уже потом кричать о преступности происходящего в Сирии. «Зверства», совершаемые РПК, ничуть не лучше того, что Асад делает по всей стране.

Kurdishstruggle Снайпер рабочей партии Курдистана (РПК)

Затем есть также поддержка Асада со стороны России, которой Турция многим обязана за успех операций «Щит Евфрата» в 2016 году и недавней «Оливковой ветви». Это тем не менее не означает, Анкара будет закрывать глаза на тот факт, что Москва и Тегеран выступают в качестве наставника «режима» Асада, который считает, что может и впредь совершать зверства.

Поскольку Россия контролирует воздушное пространство над Сирией, поэтому ей известно все, что Асад делает для борьбы с «террористами». Москва должна приложить особые усилия для того, чтобы «приструнить» Асада. В противном случае режим прекращения огня, проект зон деконфликтации и сам Астанинский процесс потеряют всякий смысл, тогда как вся та громадная работа, которую проделали президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пойдет коту под хвост.

Россия убеждает остальной мир, что химическая атака в Думе была провокацией и не имеет ничего общего с Асадом, однако, задается вопросом автор, разве не является фактом то, что за последние годы такие атаки происходили неоднократно, а «злодеем», ответственным за все эти атаки, был Асад.