Daily Sabah: Может ли Россия позволить себе поддерживать Асада и впредь?
Недавняя химическая атака, якобы осуществленная сирийским режимом в городе Дума, вызвала волну ярости и обвинений, а президент США Дональд Трамп даже назвал сирийского лидера Башара Асада «животным». На фоне всего произошедшего актуален вопрос, может ли Россия по-прежнему позволить себе поддерживать «кровавый режим» в Сирии, пишет Ильнур Челик в статье для турецкого издания The Daily Sabah.
Автор отмечает, что и до инцидента в Думе Асад «применял химическое оружие» и «был признан виновным», однако никто не потрудился наказать ни его, ни его «кровавый режим». Напротив, ему сделали предупреждение и отпустили, а химическое оружие «предположительно» уничтожено под руководством США и России. Тем не менее неоднократные химические атаки в прошлом свидетельствуют о том, считает автор, что у «режима» по-прежнему есть запасы отравляющих веществ, и Дамаск «без зазрения совести использует» их.
В США вопиют об отмщении и обещают наказать Дамаск, однако, подчеркивает автор, им сначала следует остановить своих союзников «террористов» из Рабочей партии Курдистана (РПК), которые поддерживают взаимодействие с «режимом» Асада. Так, ни для кого не стало чем-то неожиданным, что РПК призвала сирийские войска взять город Африн, когда они поняли, что Турция уничтожит террористов и захватит город.
Не является также секретом то, что гражданский аэропорт к югу от города Эль-Камышлы, находящийся под контролем РПК, управляется «режимом». Через него ежедневно также проходят рейсы из Дамаска в Бейрут. Поэтому в этих условиях правительство США должно прежде всего сконцентрироваться на том, чтобы «затянуть поводок» на РПК и уже потом кричать о преступности происходящего в Сирии. «Зверства», совершаемые РПК, ничуть не лучше того, что Асад делает по всей стране.
Затем есть также поддержка Асада со стороны России, которой Турция многим обязана за успех операций «Щит Евфрата» в 2016 году и недавней «Оливковой ветви». Это тем не менее не означает, Анкара будет закрывать глаза на тот факт, что Москва и Тегеран выступают в качестве наставника «режима» Асада, который считает, что может и впредь совершать зверства.
Поскольку Россия контролирует воздушное пространство над Сирией, поэтому ей известно все, что Асад делает для борьбы с «террористами». Москва должна приложить особые усилия для того, чтобы «приструнить» Асада. В противном случае режим прекращения огня, проект зон деконфликтации и сам Астанинский процесс потеряют всякий смысл, тогда как вся та громадная работа, которую проделали президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пойдет коту под хвост.
Россия убеждает остальной мир, что химическая атака в Думе была провокацией и не имеет ничего общего с Асадом, однако, задается вопросом автор, разве не является фактом то, что за последние годы такие атаки происходили неоднократно, а «злодеем», ответственным за все эти атаки, был Асад.