Что нам до того, что в США добровольцами стали 63 млн человек?

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

Они отработали 7,9 млрд часов, а стоимость добровольческого труда превысила 184 млрд долларов США. В Канаде финансовый эквивалент волонтерства выше показателей сельскохозяйственного и автомобильного машиностроения. Около четверти жителей Евросоюза участвуют в волонтерской деятельности.

Эти данные из ежегодного доклада Общественной палаты Российской Федерации. Перепроверить их трудно, так как статистические службы только некоторых стран проводят регулярные обследования волонтеров. Доли населения, вовлеченного в волонтерство, либо вообще неизвестны, либо несопоставимы из-за различия в методике счета.

Для чего нам надо знать эти цифры?

Чтобы мы что — стали сравнивать себя со всем миром не только по социально-экономическим показателям и уровню жизни, но и по гражданским и человеческим качествам?

Или чтобы мы взбодрились и устроили с американцами забег наперегонки, увеличив темпы роста числа российских добровольцев?

Для чего считать добровольцев в нашей стране с точностью до единицы?

В 2016 году — 4 168 228 человек, а в прошлом — 5 283 778. При таких величинах счет до единицы — это стопроцентное вранье.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры Петербурга на митинге

В докладе ОПРФ сообщается, что уже 42% россиян за последний год занимались в тех или иных формах добровольной, неоплачиваемой работой. А по данным Минэкономразвития (на середину 2017 года), свое участие в добровольческой деятельности подтверждали лишь 15% опрошенных взрослых российских граждан. Тоже нестыковочка. Опять проблемы методики счета?

Самотеком цифры о современных добровольцах в порт пяти морей не приплывают. Нужна специальная работа по организации их сбора у тех, кто отвечает за рост числа добровольцев.

Чаще всего за данными стоят разовые события по благоустройству и очистке территории населенных пунктов. Полезная деятельность? Конечно. В прежние времена всесоюзные субботники были привычным делом, но не ставились самим себе в пример или в укор. Как и шефская работа или участие в уборке урожая. И подвигом это не считалось, и к добровольческой деятельности не имело никакого отношения. Скорее — надо, чем хочу.

Действующее законодательство Российской Федерации использует термины «доброволец» и «волонтер», но как юридические понятия — они бездушны.

В памяти поколений слово «доброволец» эмоционально ассоциируется с фильмом «Добровольцы» по одноименному роману в стихах Евгения Долматовского (режиссер Юрий Егоров): «Поднимайся в небесную высь, опускайся в глубины земные…», «Не созданы мы для легких путей…». Прообразы героев фильма реальные. Но не в этом дело. Вопросов не возникало — это правда или легенда.

По жизни и по сюжету фильма на строительство первой очереди Московского метрополитена молодежь приезжала сотнями со всех концов страны. Мелькали дни, ставились рекорды проходки, переживались утраты и наветы. Жизнь продолжалась, далеко разбрасывая друзей — на Дальний Восток, в Испанию для защиты от фашистов испанского неба. В Великой Отечественной войне комсомольцы-добровольцы на самых опасных рубежах. Как и многие наши соотечественники, героически гибнет один из героев фильма. Спустя много лет друзья, оставшиеся в живых, собираются вместе. Но не на пенсионные посиделки, а перед стартом: один — на испытание новых самолетов, другой — на новую стройку.

Архив Метростроя Добровольцы, строители метрополитена

«Лучше нету дороги такой, все что есть испытаем на свете, чтобы дома, над нашей рекой, услыхать соловья на рассвете…»

Язык не поворачивается называть волонтерами (типа добровольцев на зарплате) поколения тех, кто восстанавливал разрушенную войной страну, поколения целины, студенческих строительных отрядов, участников ударных молодежных строек, КамАЗа и БАМа, наших современников, пришедших на помощь пострадавшим во время пожаров 2010 года и во время наводнения в Крымске.

Московский комсомольский отряд, направляющийся на строительство Байкало-Амурской магистрали. Добровольцы. Россия, Москва

Закона о добровольцах не было, а явление было массовым и неисчислимым.

Теперь закон есть, но вековые добровольческие традиции в России не позволяют смешивать добровольцев с общественно значимой полезной активностью ребят, обслуживающих фестивали молодежи и студентов или на каких-либо спортивных состязаниях. Великий русский язык не открыл свои кладовые авторам законодательства для определения этой активности.

Обезличили слова добровольцы, волонтеры, лишив их патриотического содержания и оставив только форму.

Для удобства счета, но не для воодушевления.

Хотя цифры удельного веса добровольцев среди граждан не имеют никакой практической ценности для характеристики гражданского общества. Только для функционеров. Порыв души не посчитаешь.

Каждый отдельный доброволец — это уже гражданский поступок. Вредно и неверно сомневаться в присутствии доброй воли в наших согражданах.

Поэтому неплохо, что 5 декабря стало официальным Днем добровольца (волонтера), а 2018 год официально объявлен Годом добровольца и волонтера.

Этот год не для многочисленных футбольных болельщиков, которые тоже фанатят за своими командами безвозмездно и в свободное время, как и хостес в VIP-зонах стадионов, и черлидеры.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры на ЧМ по футболу

Плохо будет, если это действительно полезное общественное, гражданское, добровольческое явление забюрократизируется, обрастет цифровой отчетностью, форумами, членскими билетами. Если разрастется число некоммерческих общественных организаций по развитию волонтерства и добровольчества, превращению в массовое движение и затем по его консолидации.

Судя по всему, дело направляется именно в эту сторону, к огосударствлению добровольчества.

Росмолодежь и федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр» уже проводят Всероссийский конкурс «Доброволец России».

Есть состязания за звание самой доброй школы России.

Одними из первых включились в Год добрых дел в Республике Коми министерство труда, занятости и социальной защиты и его подведомственные учреждения. В числе наиболее значимых мероприятий (по отчету министерства) — благотворительная помощь ветеранам, пожилым гражданам и людям с инвалидностью. Сотрудники отрасли социальной защиты помогали делать уборку и косметический ремонт в домах, колоть дрова, полоть грядки, собирать урожай и многое другое на безвозмездной основе, в свободное от работы время. А одной из самых масштабных акций стал конкурс красоты в Воркуте для девочек с инвалидностью «Мисс воркутинское лето — 2017».

В проекте федерального закона указано право волонтеров на получение общественного признания и поощрения. Если у кого-то есть право, у государства появится обязанность это право защищать и обеспечивать. Есть право — есть и судебная защита.

Минэкономразвития подготовлен проект правительственной Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. Следовательно, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет еще чем заняться и потом отчитываться.

Летом Госдума «унифицирует» понятия добровольца и волонтера в соответствии с планом мероприятий, утвержденным В. Мутко.

Начиная с августа 2018 года ежегодно в правительство будут направляться доклады о добровольчестве (волонтерстве) в стране. Эти доклады будут готовиться Минэкономразвития, Минобрнауки, Росстатом, Росмолодежью, субъектами Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти.

Шестнадцать страниц в тексте плана мероприятий правительства России по развитию волонтерского движения. Две страницы из них — показатели, по которым в конце года В. Мутко будет отчитываться по итогам Года добровольца и волонтера.

Что в них?

Число субъектов Российской Федерации, чья работа соответствует требованиям модели поддержки волонтерства в регионах.

Эту модель должны успеть разработать в Москве хотя бы к середине отчетного года, чтобы потом отрапортовать, работа какого числа субъектов РФ отмоделирована. В этом году должно быть 55, а в 2019 году — 65, а в 2020 году — 80.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры победы

Всего — семь показателей, пять из которых посвящены оценке субъектов РФ. Так, ни ума, ни фантазии. Поэтому 2018 год можно было бы назвать и по-иному.

Во всяком случае, что даст стране и людям этот год, судя по плановым показателям, неведомо. Чем займутся сами добровольцы — тоже.

Общественная палата Российской Федерации беспокоится о том, что добровольчество — то там, то там — наталкивается на барьеры.

Барьеры барьерам рознь.

В добровольческом движении по сохранению традиционных ценностей — одни. В столице страны и столицах регионов — другие.

В выполнении плана мероприятий по развитию добровольчества в честь Года волонтера — третьи. В ликвидации проблем, требующей авральной работы, четвертые.

Федеральную палату это, возможно, должно беспокоить, но не в первую очередь.

Есть в России места, где ни барьеров, ни дорог, ни денег, ни работы. Одни сплошные трудности в Год добровольца (волонтера).

В 2017 году состоялось 1216 местных референдумов.

Абсолютное большинство референдумов — на тему самообложения граждан, а по сути — о нищенском существовании сел и деревень, вынуждающем, например, наполнять общую кассу поселения даже за счет инвалидов 1-й и 2-й группы, престарелых граждан старше 75 лет, малоимущих граждан, объявленный размер взноса которых лишь наполовину меньше размера взноса остальных жителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

Только один пример: в год московской многомиллиардной реновации с каждого жителя муниципального образования Енисейский сельсовет Бийского района Алтайского края (их, жителей, всего с детьми — 1450 человек) будут брать: на содержание кладбища — 31 руб., на уличное освещение — 40 руб., на содержание свалки — 30 руб., на пожарную дружину — 55 руб., на музей — 10 руб., на проведение праздников — 15 руб., на спортивные мероприятия — 15 рублей. С 1 по 31 августа в этом селе традиционно проводится акция «Соберем детей в школу». Сельская администрация ежегодно просит предпринимателей и всех граждан села, имеющих возможность оказать помощь детям, чьи родители испытывают затруднение в обеспечении детей необходимыми для школы вещами: одеждой, обувью, канцтоварами. Бывшие в употреблении, но находящиеся в хорошем состоянии одежду, обувь, а также денежные средства для приобретения канцелярских принадлежностей можно приносить в школу, Дом культуры, сельсовет.

Россия без сел — это не Россия.

Если в ОПРФ считают муниципалитеты институтами гражданского общества, отчего не осуществить добровольческую заботу о поселениях, граждане которых находятся в сложнейших жизненных ситуациях?

Что мешает общественным палатам агрегировать интересы граждан в муниципалитетах и через эту призму рассматривать законопроекты хоть в нулевом, хоть в ином чтении, в регионах и в Москве?

Особенно сейчас, когда готовится новая редакция Бюджетного кодекса.

Человек рождается, обучается, работает, обзаводится семьей и детьми, умирает на муниципальной земле.

Пусть Год добровольца (волонтера) придет во все поселочки, села и деревеньки нашей страны.