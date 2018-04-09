По словам одного британского посла, военачальники США — это честные солдаты, продвигаемые по службе, которые стремятся одержать победу в битвах, проявляя безрассудное пренебрежение к истине. Такая практика жива до сих пор, несмотря на огромные человеческие потери и финансовые расходы. Это происходит постольку, поскольку ложь никогда не подвергается наказанию. Конгрессу необходимо немедленно устранить эту проблему, пишет Брюс Фейн в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Читайте также: National Interest: Чего следует ожидать от армии КНР за рубежом?

Председатель объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд является ярчайшим примером подобной практики. Как сообщалось в The Washington Post, Данфорд недавно выразил оптимизм в отношении победы над афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 17-летней войне, которая стоила США триллионы долларов. Данфорд настаивал: «Этот год будет отличаться от того, что мы делали в течение 17 лет. Это принципиально другой подход».

Генерал настойчиво не хочет смотреть правде к глаза. Его заявление напоминает заявление генерала Уильяма Уэстморленда, который заявил 21 ноября 1967 года, что война во Вьетнаме подошла к тому моменту, когда конец войны уже виден. Затем последовало Тетское наступление 1968 года — первое широкомасштабное наступление коммунистических сил. Уэстморленду пришлось запрашивать дополнительную отправку 200 тыс. американских солдат. В документах Пентагона тщательно задокументировано пренебрежение к реальному положению дел во время войны во Вьетнаме.

Пост. Афганистан

Любому глупцу понятно, что продолжение 17-летней войны в Афганистане — это просто безумие. Афганское правительство пронизывает непотизм, коррупция, некомпетентность и беззаконие. Мошенничество и политический склероз достигли невиданных масштабов. Производство и оборот опиума продолжает пополнять казну талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганская национальная армия оказалась бессильной. Нелояльность центральному правительству широко распространена. Американское оружие продают талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Солдаты не будут рисковать своими жизнями за коррумпированное правительство. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор получают убежище в Пакистане. Около 90% американской помощи, предоставляемой Афганистану, расхищают или растрачивают.

Специальный генеральный инспектор по реконструкции Афганистана (SIGAR) Джон Сопко заявил, что SIGAR сталкивался с «мошенничеством и злоупотреблениями практически повсюду, когда проводилась проверка в Афганистане». В частности, самолеты стоимостью в $488 млн были непригодны для полетов.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепляются, правительство, наоборот, отступает и теряет свои позиции», — заявил отставной афганский генерал Абдул Джаббар Кахраман, который был военным посланником афганского правительства в провинции Гильменд до 2016 года. В июне 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис заявил конгрессу, что в настоящий момент американские войска не одерживают победу в Афганистане, добавив, что «мы исправим это как можно скорее».

Читайте также: Foreign Policy: Во всем нужно винить не Россию, а Путина

Прицел

Как верно подметил писатель Аптон Синклер: «Трудно заставить человека понять что-то, если он получает зарплату за то, чтобы ничего не понимать». Таким образом, военачальники США продолжают настаивать на необходимости продолжения бессмысленных войн, чтобы извлечь дополнительные финансовые средства, сохранить свою профессиональную репутацию и авторитет в обществе. Конечно, военачальники не хотят объяснять конгрессу и американскому народу, что астрономические суммы были пущены на ветер, а тысячи американских солдат могли бы остаться в живых.

Для борьбы с таким самообманом генералов нужно, чтобы конгресс принял закон, согласно которому любой генерал останется без пенсии, если выяснится, что он вводит конгресс в заблуждение, требуя выделение денежных средств на ведение бессмысленных войн, пренебрегая реальным положением дел. Такая санкция, возможно, заставила бы генерала Данфорда признать горькую правду: США не знают, как победить в Афганистане.