Чем ближе момент, когда «Северный поток — 2» начнет функционировать, тем сильнее страх действующей украинской власти и тем труднее им выбирать выражения.

Gazprom.ru Северный поток — 2

В эти выходные Петр Порошенко дал интервью немецкой газете Handelsblatt, в котором заявил, что «СП-2» — «это политическая взятка за лояльность к России». Таким образом, он назвал канцлера Германии Ангелу Меркель взяточницей.

В следующие недели Порошенко, вполне возможно, пойдет и дальше. Ему уже подали пример депутаты Верховной рады, один из которых уподобил газопровод пакту Молотова — Риббентропа. Меркель он, таким образом, назвал Гитлером.

Нет никаких сомнений, что все эти комплименты будут внимательно выслушаны в Берлине, а также и в других европейских столицах — с соответствующими для «всемирной поддержки Украины» последствиями.

И Порошенко, и его вашингтонским начальникам (в данном случае их интересы совпадают) действительно очень страшно. Как только «СП-2» будет запущен, транзит газа через Украину будет сокращен в десять раз. Возможности шантажа резко сократятся.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

С другой стороны, как только Германия начнет получать газ по новой трубе, разговоры о том, что она и другие европейские страны должны из политических соображений закупать не дешевый российский трубопроводный, а дорогой американский сжиженный газ надолго станут бессмысленными.

Против «СП-2» по чудесному совпадению выступают именно те страны, у которых «особые» отношения с Вашингтоном и которые вместе с тем не имеют к конкретному газопроводу никакого отношения. Спикеры парламентов Польши, Латвии и Литвы, неравнодушные люди, подписали совместное обращение против «СП-2».

Еще интереснее ведут себя американские политики. Группа сенаторов призвала Трампа «заблокировать строительство» газопровода, который идет из одной суверенной страны в другую в нескольких тысячах километров от Америки. Возможно, сенаторам нужно подарить карту мира.

И только страны, имеющие непосредственное отношение к газопроводу — Германия, Финляндия, Швеция, Дания — не имеют ничего против него. Германия и Финляндия уже выдали все разрешения, переговоры со Швецией и Данией — в финальной стадии.

Но президент Украины не теряет надежды раскрыть глаза всем этим безумцам — в своем особом стиле. Он уже успел заявить, что «сторонники СП-2 — союзники России в ее гибридной войне». Таким образом Ангела Меркель добавила к своим титулам «взяточницы» и «Гитлера» еще и титул поджигательницы войны.

Bnews.kz Газовые войны

И хотя все страны, имеющие отношение к газопроводу, откровенно презрели в этой истории «украинский интерес», добрый президент Украины не оставляет заботы о них. Ведь он считает, что «СП-2» станет «средством шантажа» против Европы. Одно дело — газ из демократической трубы через Украину, и совсем другое — газ из тоталитарной трубы, которая обходит Украину стороной.

Иногда Россия в рассказах Порошенко становится «ненадежным поставщиком»: видимо, это она крадет газ из трубы на территории Украины. В других ситуациях «СП-2» якобы может стать средством энергетической блокады Украины (Порошенко иногда забывает, что Украина закупает «словацкий», а вовсе не российский газ).

Временами президент Украины начинает беспокоиться даже за благосостояние компании «Газпром» — и рассказывать, что «СП-2» экономически невыгоден. Ему бы радоваться, как он всегда радуется проблемам России. Но тут ему что-то совсем не весело.

Но и это еще не всё. Порошенко с присущим ему экономическим чутьем призвал Германию, отказавшись от «СП-2», вложиться в модернизацию ГТС Украины. То есть чтобы не «Газпром» построил новую хорошую трубу, а сама Германия модернизировала за Украину то, что на Украине все эти 26 лет ржавеет. Заманчивое предложение!

Если же говорить серьезно, то переговоры по «СП-2» должны показать, что для европейских стран нынче важнее — их собственные интересы или интересы США. Германия и Финляндия свой ответ уже дали. Пришла очередь Швеции и Дании.

Kremlin.ru Газпром ЛПУМГ

«СП-2» действительно станет серьезным ударом по экономике Украины. Все граждане страны должны сказать за это большое спасибо майдану. Не вкладывая ни копейки в модернизацию, упражняясь в дрессированной русофобии и воруя газ, они сделали всё, чтобы их стали обходить стороной в самом прямом смысле слова. Как скакали, как скакали! Любишь скакать — люби и без транзита оставаться. При нынешней ситуации в украинской экономике ее может окончательно обрушить любой удар. Например, этот.

И всё-таки Порошенко не стоит расстраиваться. Украинские подразделения американских СМИ уже давно учат граждан страны, что отапливать дровами и кизяками — это экологично, современно, модно и молодежно. Нужно забыть про устаревший советский газопровод и устремиться в светлое дровяно-кизячное будущее.

Что делать с нынешней трубой — тоже понятно. То же, что майданная власть давно уже делает с созданными Советским Союзом заводами — распиливать на металлолом. Работы хватит надолго.

Распил — это то, что майданная власть умеет делать лучше всего.