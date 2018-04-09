Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 2—8 апреля 2018 года стали: папа поздравил православных с Пасхой; Московский патриархат укрепляет отношения с Церквями в Ираке; армянская община Турции расколота; знаком ли Макрон с католицизмом; Болтон в Белом доме — это ужасно; христианский взгляд на трагедию в Кемерове и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой, передает Radio Vaticana (Ватикан). «Выражаю самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам Восточных церквей, которые сегодня празднуют праздник Пасхи согласно юлианскому календарю, — говорится в его сообщении. — Пусть же воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, которые живут в особенно трудных обстоятельствах».

Пасха

О «русской Пасхе», благодатном огне и гигантских куличах и пасках — в репортаже AsiaNews (Рим, Италия). Благодатный огонь чудесным образом зажигается каждый год в канун Пасхи и считается чудом, зарезервированным только для православных, даже если он также бывает доступен католикам, особенно участникам скаутского движения. По традиции, повторение чуда гарантирует человечеству, как минимум, еще один год существования до наступления конца света. Делегации из России посещают Иерусалим, чтобы потом вернуться в благодатным огнем в Москву и раздать его столичным церквям и далее по всем российским провинциям, а затем и православным общинам по всему миру, включая Нью-Йорк. Еще одна типичная русская пасхальная традиция — кулич, сладкий хлеб, который благословляют в храмах. Его обычно пекут в Страстную субботу, но в этом году готовили досрочно, потому что она пришлась на 7 апреля, праздник Благовещения. Другой русский пасхальный продукт — творожная паска с изюмом и миндалем пирамидальной формы. В этом году жители Ростова-на-Дону побили все рекорды, отправив в Москву «Царь-паску» весом более тонны, которая будет представлена в храме Христа Спасителя. В Москве праздничные мероприятия в канун Пасхи начинаются с ярмарки «Пасхальные дары», традиция проведения которой сложилась в последние несколько лет. Кульминацией ее станет церемония награждения, в ходе которой патриарх Московский и всея Руси Кирилл выберет лучшее украшенное пасхальное яйцо из более чем 500 работ. На Страстной седмице патриарх активно служил. Во время литургии в Чистый четверг он омыл ноги двенадцати епископам в подражание двенадцати апостолам, которым Христос омыл ноги во время тайной вечери. По этому случаю Кирилл сказал, что евхаристическое общение, учрежденное Христом на святой вечери, «есть духовная сила», которая «вселяется в людей», чтобы стимулировать их совершать «великие дела, противостоять гонениям и преодолеть повреждение греха». Для многих православных христиан пасхальное триденствие (в католической традиции так называют три последних дня Страстной недели, включая сам праздник Пасхи — ред.) дает возможность вернуться к причастию, что не является обычным явлением в восточной практике.

Патриарх Игнатий Иосиф III Юнан, предстоятель Сирийской католической церкви, в интервью National Catholic Register (Айрондэйл, США) выразил надежду на возрождение Ирака после многих лет потрясений. До 2003 года в Ираке насчитывалось около двух миллионов христиан, сегодня — не более 250 тысяч. Во время пятидневного визита в страну патриарх посетил различные провинции. Особый интерес у него вызвали восстановительные работы в Каракоше, городе провинции Ниневия, откуда была полностью изгнана джихадистами местная христианская община, составляющая около 50 тысяч человек. Ремонтные работы в жилых домах, церквях, больницах, предприятиях, школах идут удивительно быстро, отметил Игнатий Иосиф III. Что касается безопасности, то патрулируют улицы и стоят на входах полицейские отряды, состоящие в основном из курсантов-христиан. Верующие говорят о необходимости самоуправления, главным образом в вопросах безопасности и образования, но в рамках единого Ирака, управляемого центральным правительством. Багдад должен понять, что граждане христианского вероисповедания являются коренным населением, они не завезенные откуда-то. И они не хотят числиться «меньшинством» в уничижительном смысле, без справедливого представительства в органах власти, будучи лишенными прав из-за своей веры, отличной от большинства. Международное сообщество, особенно США и страны Запада, подчеркивает глава Сирийской католической церкви, должны помнить, что христиане находятся под угрозой из-за своей веры, но они не нуждаются в защите извне. Их главное и справедливое требование — жить спокойно и достойно на своей земле. Что кается помощи извне, то патриарх напомнил об обещаниях американского правительства, например, заявлении вице-президента США Майка Пенса, который в октябре 2017 года пообещал выделение финансовых средств в обход ООН и непосредственно преследуемым общинам через USAID. «Как мне известно, к сожалению, этого не произошло до сих пор, — подчеркнул Игнатий Иосиф III. — Однако американские католические организации помогают поместным Церквям в Ираке и Сирии… Мы чрезвычайно признательны им за их солидарность и вклад в различные проекты, особенно на равнине Ниневии».

Московский патриархат укрепляет отношения с Церквями в Ираке, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). По поручению председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева) Багдад и Иракский Курдистан посетил секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов). Он встретился с халдейским католическим патриархом Луисом Рафаэлем Сако, патриархом Ассирийской церкви Востока Геваргисом III Сливой, председателем Духовного совета езидов шейхом Бабой, христианским парламентарием Юнадамом Канной и представителями правительства Ирака. Монаха из Москвы сопровождал представитель Ассирийской церкви Востока в России хорепископ Самано Одишо. Во время переговоров с Советом христианских церквей в Ираке иеромонах Стефан сказал, что церковные лидеры по-прежнему глубоко обеспокоены страданиями, которые испытывают христиане в Месопотамии вот уже 15 лет. Епископы заверили его, что Ирак глубоко разочарован политикой Запада, и от имени христиан и других религиозных меньшинств выразили надежду на помощь России. В Эрбиле посланник Московского патриархата посетил вместе с Одишо лагерь для беженцев, в котором проживают 1500 семей. Беженцы жаловались, что возвращение на родину из-за отсутствия гарантий безопасности происходит очень медленно, ситуация в Мосуле напряжена. Тем не менее курдский министр религиозных фондов заверил, что Эрбиль сделает все возможное, чтобы беженцы могли вернуться, насколько это касается Иракского Курдистана. Патриарх Геваргис III, ссылаясь на исходящие с XIX века отношения между православными и ассирийскими верующими, поблагодарил Московский патриархат за содействие в открытии прихода Ассирийской церкви Востока в российской столице. Во время разговора с отцом Стефаном были обсуждены новые проекты сотрудничества Русской православной и ассирийской Церквей в Иракском Курдистане и других районах на севере Ирака.

Внутри армянской общины Турции не утихают раздоры и расколы из-за процесса избрания нового армянского константинопольского патриарха, который проходит в Стамбуле, пишет Agenzia Fides (Ватикан). Сообщается о появлении в стамбульских районах анонимных плакатов с критикой архиепископа Арама Атешяна, бывшего местоблюстителя патриаршего престола, который в августе 2016 года был заменен на архиепископа Гарегина Бекчяна, играющего сегодня ключевую роль во внутренних делах патриархата после отмены турецкими властями кампании по избранию преемника тяжело больного с 2008 года патриарха Месропа Мутафяна. Полиция Стамбула начала расследование с целью выявления лиц, ответственных за появление несанкционированной агитации.

Эммануюль Макрон — это президент, знакомый с католицизмом, утверждает La Croix (Париж, Франция). По мнению издания, с момента прихода к власти президент Франции заимствует христианство и стремится построить новые отношения с Католической церковью. Анализ выступлений Макрона, образов, которые он использует, его крещение подростком, обучение у иезуитов, близость к протестантскому философу Полю Рикеру позволяет предположить, что глава государства вдохновлен христианством. Но так ли? Что, если его жесты — это только символы? Как считает католический богослов Хендро Мюнстерман, возможно, Макрона можно было бы назвать «неявным христианином», разделяющим идею персонализма, близкого Эммануэлю Мунье (основатель журнала Esprit, членом редколлегии которого был Макрон). Источники в Елисейском дворце заявляют, что «президента ведет глубокая убежденность — государство светское, но общество — нет». Он осознает, что является гарантом государственного секуляризма и может быть «мостом» между различными религиями в обществе. Макрон проявлял уже желание поддерживать диалог, однако многие католики, вовлеченные в дискуссии на темы биоэтики или мигрантов, иногда с озабоченностью ждут результатов этого диалога, пытаясь понять, что это на самом деле — политическое искусство президента или желание выслушать.

Американские и мексиканские католические епископы выступили против планов президента США Дональда Трампа отправить силы Национальной гвардии на южную границу, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Конференция католического епископата Мексики выразила озабоченность этим шагом, назвав его «милитаризацией границы» и выразив обеспокоенность тем, что это может поставить под угрозу еще больше латиноамериканцев. Напомним, что Трамп распорядился развернуть части Национальной гвардии на границе США и Мексике в целях предотвращения нелегальной иммиграции. «Очередным бессмысленным действием» и «позором администрации» назвал данные меры архиепископ Сан-Антонио (Техас) Густаво Гарсия-Силлер. Епископ Эль-Пасо (штат Техас) Марк Зейц задается вопросом: «На какую угрозу реагируют гвардейцы нашего могущественного государства? Почему мы размещаем военные силы на границе, когда подавляющее большинство нелегалов находятся в США, потому что они просрочили свою визу?». Монсеньор отметил, что многие из тех, кто въезжает в страну, ищут убежища «в соответствии с международными законами». Епископ призвал президента «прекратить играть на необоснованных страхах людей» и «пересмотреть это опрометчивое и плохо продуманное решение».

Джон Болтон в Белом доме — это на самом деле ужасно. Так считает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США), комментируя назначение политика советником президента США по национальной безопасности. Издания называет Болтона творением вашингтонского болота, которое сейчас пытается осушить Трамп. Новый советник всю жизнь был связан с правым консервативным крылом, служа раннее вице-президентом Института предпринимательства, а затем пребывая на средних позициях в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Его взлетом стала администрация Джорджа Буша-младшего. Болтон занимал пост заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями, шагая в ногу с вице-президентом Диком Чейни и министром обороны Дональдом Рамсфелдом. Он яростно выступал за войну в Ираке и манипулировал разведданными. Одно из самых печально известных его заявлений тех дней было: «Мы уверены, что Саддам Хусейн прячет оружие массового уничтожения». Теперь-то мы знаем, что это неправда. Болтон может назвать себя бывшим послом США при ООН, но важно помнить, что его назначение не прошло через сенат. На этот раз он выиграл, позиция советника по национальной безопасности является одним из высших назначений в Белом доме, но оно не требует ободрения законодателей. Болтон привлек к себе внимание Трампа воинственными комментариями. Он выступает за упреждающий удар по КНДР и официально называет переговоры с северными корейцами бесполезными. Он призывает к атаке на Иран и выходу США из ядерного соглашения с Тегераном. Короче говоря, Болтон уже сделал многое, чтобы нанести ущерб американской внешней политике.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток». Трубоукладчик Solitaire

По «Северному потоку — 2» рассчитывать на европейскую солидарность не стоит, констатирует Polonia Christiana (Краков, Польша). Бизнес диктует немецкой политике, не говоря уже о том, что Берлин сможет увеличить свое влияние в Центральной и Восточной Европе. Какими бы фатальными не были отношения Германии с Польшей или России с Украиной, газ течет без малейших препятствий. А повышения уровня двусторонних немецко-российских отношений снизит политическое значение стран Междуморья. Теоретически в экономическом аспекте Польша может потерять на СП — 2 очень мало — всего лишь 21 млн злотых в год за обслуживание текущего трафика. Однако Варшава считает, что расширение «Северного потока» затруднит реализацию ее собственного проекта, норвежско-датско-польского газопровода Baltic Pipe и будет препятствовать развитию существующего терминала по приему СПГ в Свиноуйсьце. Строительство «Северного потока — 2» означает также укрепление немецкой общественности в мысли о необходимости сотрудничества Германии и России. А это фактор, ослабляющий надежды Польши на получение эффективной поддержки от страны НАТО в случае возможного вооруженного конфликта между Польской Республикой и Российской Федерацией. Масштаб европейской поддержки проекта СП — 2 уже большой и всё время растет. Италия перестала сопротивляться ему. Трудно рассчитывать и на Вышеградскую группу из-за позиции Чехии и Венгрии.

Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти думает, что о «войне в Донбассе забыли все, кроме папы Франциска». Об этом монсеньор заявил в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Нунций рассказал, что Страстную неделю провел в зоне конфликта. «Папа настоятельно рекомендовал мне посещать тех, кто там остался, утешать их, молиться с ними и преподавать свое благословение», — объяснил архиепископ. На Пасху он побывал в селе вблизи Луганска и Донецка, где встретившие его прихожане были «тронуты до слез», так как, по его словам, «радость, когда эти люди узнали, что не забыты — это опыт, который я буду носить с собой всю жизнь». Нунций часто посещает зону военных действий в рамках кампании «Папа для Украины», которая охватила все европейские приходы, что позволило собрать значительную сумму, к которой Франциск папа добавил 5 миллионов евро. Программа помощи рассчитана на 800 тысяч человек.

3 апреля в Санкт-Петербургском государственном музее истории религии открылась выставка «Дары Ватикана», рассказывает Radio Vaticana (Ватикан). На ней представлены новые поступления в коллекцию музея, полученные от папы Франциска и от папы на покое Бенедикта XVI, а также из Ватиканского архива. Среди новых экспонатов — два пилеолуса, принадлежавших двум понтификам, книги Бенедикта XVI на русском и украинском языках и копия конкордата между Ватиканом и Российской империей, заключенного в 1847 году. В открытии выставки принял участие апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре. В настоящее время идет работа по обновлению музейной экспозиции, посвященной Католической церкви. Представленные дары из Ватикана займут свое достойное место в коллекции Государственного музея истории религии.

Как полагает глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук, есть определенная потребность в создании Единой поместной украинской церкви киевского христианства, которая бы донесла до сегодняшнего дня правду про неразделенную Церковь. По его словам, именно киевская Церковь сохранила историческую церковную память о Церкви первого тысячелетия, передает Католицький Оглядач (Львов, Украина). Архиепископ выразил убеждение, что Брестская уния была пророческим актом, ведь «сегодня мы говорим о необходимости создания единой поместной церкви на Украине… Ибо, когда крестился князь Владимир, еще не было разделения. Христова церковь первого тысячелетия была одна, и именно киевская Церковь сохранила эту историческую церковную память».

Рускатолик.рф (Москва, Россия) обращается к теме трагедии в Кемерове. «Я инженер и христианин, — пишет автор статьи. — По роду своей работы занимался разработкой проектной документации и по разделу пожарная безопасность, наблюдал работу своих коллег, и еще являюсь сертифицированный экспертом министерства строительства по проектной документации. Начать хотел бы издалека, с первой предпосылки — это реализм. Трагедии с летальным исходом происходили, происходят и будут происходить. Даже если этот факт вызывает бурю эмоций и протесты, это серьезный факт, который мы не можем обойти. Никакие нормы, никакие решения, улучшения технических моментов жизни никогда не защитят нас и не дадут чувства безопасности. Более того, необдуманные, эмоциональные решения в технических вопросах могут привести к новым катастрофам. Я бы рекомендовал всем, кто берется рассуждать о трагедии в Кемерове, помнить этот факт. Все выводы о том, кто и почему виноват, могут и должны быть сделаны только специалистами и в максимально спокойной обстановке. Сложность, противоречивость, избыточность, абстрактность в нормативной базе и законодательстве Российской Федерации действительно присутствует. Говорить о том, что катастрофы будут всегда, вовсе не значит, что вопросы законодательства не должны рассматриваться, нормативная база не должна усовершенствоваться. При этом у каждого нормального человека перед лицом этой трагедии возникает вопрос о смысле, о ценности человеческой жизни, откуда можно черпать надежду и дальше жить. Подобные трагедии ставят нас перед этими вопросами, как перед стеной, за которую мы не можем убежать, если мы честны с сами собой, конечно. Для меня как для христианина важно ставить такие вопросы перед своей верой, не бояться смотреть на них. Никакой теоретический ответ, рассуждения не могут ответить на эти вопросы. Не потому что «ответы» плохие, но потому что вопросы по своей природе требуют больше, чем слова, рассуждения, эмоции. Такой ответ я как христианин вижу в лицах моих верующих друзей, которые перед вызовами своей повседневной жизни, смерти близких, серьезных испытаний остаются радостными. Только смотря на них, я могу находить каждый день внутри всех вопросов надежду и силы, чтобы просыпаться утром, идти на работу, читать новости, технические регламенты, строительные нормы».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.