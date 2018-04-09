В преддверии чемпионата мира по футболу Самаре грозит не только автобусный коллапс, но и социальный взрыв. Муниципальное предприятие (МП) «Пассажиравтотранс», на долю которого приходится 60% автобусных перевозок, доведено до предбанкротного состояния: счета арестованы, долги превышают 600 млн рублей. Похоже, именно о такой деятельности муниципальных органов власти буквально 5 апреля заявил президент страны Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросу развития конкуренции.

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«…Мы считаем, что надо порадеть родному человечку, условно говоря, своим фирмёшкам — ГУПам, МУПам. На самом деле ущерб для экономики страны колоссальный», — сказал президент.

Для бюджета Самары ущерб от того, как «радели» в городской администрации, действительно колоссальный с учетом того, что и сокращение штата — дорогое «удовольствие». Речь идет не только 600 млн рублей долга МП, но и примерно 100 млн рублей, необходимых на выплаты сокращаемым работникам.

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Врио первого заместителя председателя областного правительства Виктор Кудряшов утверждает, что задача обанкротить МП не ставилась. Но компетентные источники утверждают, что огромные долги могли быть созданы искусственно, благодаря тому, что на протяжении последних пяти лет предприятию недоплачивались субсидии на перевозку пассажиров, а лучшие маршруты отдавались частным перевозчикам. После того, как предприятие дошло до банкротного состояния, власти решили консолидировать автобусные перевозки — и рентабельные, и не рентабельные в одних руках. При этом, по замыслу мэрии Самары, инвестор должен не только сохранить движение по всем маршрутам, но и погасить долги МП «Пассажиравтотранс».

На сегодняшний день известно: чтобы спасти ситуацию, мэрия Самары заключила соглашение с компанией-перевозчиком ООО «Самара Авто Газ» (САГ, учредители — предприниматели Артем Базов и Андрей Софронов, директор — Дмитрий Камынин), его условия власти не афишируют. По сообщениям местных СМИ, речь идет о пятилетней аренде МП, включая имеющиеся у него транспортные маршруты, в обмен на которые компания должна погасить долги «Пассажиравтотранса» и трудоустроить у себя большую часть сотрудников. При этом на частного перевозчика возлагаются обязанности сохранения перевозки льготников, приобретения 100 новых автобусов.

От расцвета до заката

МП «Пассажиравтотранс» было создано летом 2007 года на базе оставшихся с советских времен в Самаре автотранспортного предприятия с 80-летней историей. Подвижной состав — более 300 автобусов различных марок, инфраструктура (административно — бытовые корпуса, ремонтные зоны) расположена на двух территориях — на улице Блюхера, 28а и на улице Пугачевской, 73а. Для обеспечения контроля за работой автобусов на линии имеется автостанция «Аврора» и 7 диспетчерских пунктов, расположенных во всех районах города. Численный состав работников предприятия — около 1 500 человек.

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По оценкам экспертов, одна из причин кризисного состояния предприятия — крайне неэффективное управление. Например, раздутый штат. Так, один автобус обслуживали 8 слесарей (в частной компании этим занимаются три специалиста). Отдельная тема — эффективность использования денежных средств. Хочется верить, что этот вопрос заинтересует правоохранительные органы, и они выяснят, в каком направлении «утекали» финансы и почему в мэрии смотрели на это сквозь пальцы.

Итог деятельности МП. По данным департамента транспорта мэрии, предприятие является убыточным с 2012 года из-за многолетнего недофинансирования. По итогам 2013 года убыток оценили в 90,9 млн рублей, в 2014-м — в 131,3 млн, в 2015-м — в 158,4 млн, в 2016-м — в 175,2 млн рублей. Причем в 2016 году балансовая стоимость имущества МП сократилась на 16% и составила 838 млн рублей по причине выплаты краткосрочных кредитов.

«Помимо накопленных искусственно долгов (есть мнение, что МП последние 5 лет «вели» к банкротству, не компенсируя убыточные перевозки), одной из причин кризисного состояния предприятия является крайне неэффективное руководство и раздутый штат», — сообщил источник, близкий к мэрии.

Инвестор

По некоторой информации, в Самару планировал зайти крупный федеральный перевозчик. Однако опыт работы региональных властей с федеральными инвесторами зачастую негативный. Структуры выводят деньги из территории, не несут перед жителями социальных обязательств. В итоге в качестве инвестора, который должен спасти ситуацию с автобусными перевозками в Самаре, властью была выбрана местная компания ООО «Самара Авто Газ» (САГ). Она занимает около 25% рынка транспортных перевозок, имеет на рейсах около 170 новых автобусов. В отличие от других частников, ассоциирующихся с ГАЗелями с надписью «Льгот нет!», возит льготников по социальным картам. По сути дела, частник спасает миллионный город накануне мундиаля если не от остановки автобусного движения, то по крайней мере от того, чтобы пассажиры не почувствовали исчезновения с маршрутов половины автобусов. При этом саму компанию обвиняют в том, что за последние пять лет она через конкурс получила несколько рентабельных маршрутов, в то время как убыточные остались у МП.

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Примечательно, что детали соглашения мэрией и ООО не раскрываются. На запрос депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева в городскую администрацию предоставить тест документа о соглашении ответ не поступил. Но по информации, которую парламентарию сообщили в руководстве САГ, речь идет о пятилетней аренде МП, включая имеющиеся у него транспортные маршруты, в обмен на которые компания должна погасить долги «Пассажиравтотранса» (около 500 млн рублей) и трудоустроить у себя большую часть сотрудников муниципального предприятия (800 человек). На частного перевозчика также возлагаются обязанности сохранения перевозки льготников, приобретения 100 новых автобусов. В правительстве области депутату пояснили, что изменения маршрутов не будет, как и повышения тарифов.

«Главная задача — ликвидация кризиса в МП, обеспечить полную готовность Самары к ЧМ по футболу. Из-за чемпионата действия властей проводятся в ускоренном формате», — полагает Михаил Матвеев.

«При консолидации всех маршрутов — и рентабельных, и нерентабельных — «Самара Авто Газ» сохранит всю маршрутную сеть, а общее количество автобусов, выходящих в рейс, увеличится примерно до 400 с имеющихся 320 у МП и САГ, — пояснил депутат Самарской губернской думы Матвеев ИА REGNUM . — Это будут вместительные новые МАЗы с двигателями «Мерседес», работающие на газовом оборудовании. Перевозка льготников и сохранение маршрутов — одно из главных условий соглашения с САГ, которое поставил врио губернатора Дмитрий Азаров. Накануне проведения в городе чемпионата мира по футболу работа общественного транспорта находится на контроле областных властей. Поэтому ошибки муниципалитета, доведшего муниципальный транспорт до банкротства, приходится исправлять с привлечением частного инвестора».

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Таким образом, аренда САГ имущества МП для пассажиров, скорее всего, не приведёт к негативным последствиям, поскольку людям всё равно, кто их возит — МП или частная компания. Более того, и качество, и количество автобусов на маршрутах только увеличится. Тарифы также будут определяться мэрией. Другое дело — судьба коллектива транспортного предприятия.

Людей — на улицу

Замглавы Самары Владимир Василенко во главе свиты из представителей департамента транспорта, инспекции по труду, профсоюзных деятелей собрал коллектив «Пассажиравтотранс», чтобы объявить о прекращении работы предприятия с 4 апреля. Людям объяснили, что причина — гигантские долги МП, невозможность платить зарплату работникам и ремонтировать автобусы (из 240 в рейс выходят 160), а также оплачивать лизинговые платежи за купленные мэрией автобусы.

«С коллективом муниципального предприятия сейчас проблема. Судя по всему, мэрия Самары решила цинично выбросить на улицу несколько сотен людей (по разным оценкам, до 650), чтобы сэкономить на сокращениях штата. А не желающим увольняться дадут мётлы в руки, чтоб они мели территорию, малейшее нарушение — увольнение по статье. Таким языком чиновники, в течение пяти лет убивавшие муниципальное предприятие, разговаривают с коллективом «Пассажиравтотранса». Это чревато социальным взрывом — как поведут себя люди, можно только гадать», — говорит депутат Матвеев.

По его словам, в нарушение трудового кодекса работникам МП предложили написать заявление по собственному желанию и заявление на приём в САГ. МП формально не прекращает существования, поэтому чиновники мэрии уходят от необходимости сокращать штат предприятия и выплачивать им пособие в размере двух окладов. САГ же закономерно не хочет вешать на себя ещё 100 млн рублей к тем 500 млн, что уже взял. Сотрудники предприятия пишут президенту Путину, губернатору Азарову, в ОНФ, прокуратуру, депутатам.

«Чтобы сократить работников «Пассажиравтотранса» и выплатить им два оклада, мэрии нужно, по моим оценкам, около 100 млн рублей, из них 45 млн — водителям и кондукторам, — пояснил ситуацию политик. — Я разговаривал с руководством «Самара Авто Газ», компания не может трудоустроить всех работников муниципального предприятия, потому что там работает свой административно-хозяйственный механизм. Там говорят, что готовы взять водителей и кондукторов, а по другим специальностям — слесарей, диспетчеров, контрольно-ревизионную службу и так далее — это уже в индивидуальном порядке. Другой момент, в «Самара Авто Газ» действительно готовы выплатить людям два оклада, которые должна была выплатить мэрия при сокращении, но только тем, кто отработает в частной компании не менее шести месяцев. Чтобы не получилось так, что людям заплатят деньги, а они уволятся».

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По словам парламентария, у него находится обращение работников МП «Пассажиравтотранс» с просьбой о помощи. Он направил депутатский запрос губернатору, руководству мэрии, инспекцию по труду. Матвеев заявил, что позиция администрации города не просто «неприличная по отношению к людям», но и незаконная. Если бы не готовность «Самара Авто Газ» взять на себя долги предприятия и трудоустроить большую часть сотрудников, движение автобусов в Самаре сократилось бы вдвое. Накануне мундиаля это могло бы стать для миллионного города большой проблемой.

Как стало известно, ситуацию взяли на контроль в областном правительстве.