Сегодня, 9 апреля, калининградцы празднуют 73-ю годовщину победоносного штурма немецкого города-крепости Кёнигсберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Штурм Кёнигсберга

Этот город был окружён цепью фортов и цитаделей, которые считались гордостью немецкой оборонной фортификационной мысли. Дух немцев был не сломлен даже после ковровой бомбёжки британской авиацией, которая снесла с земли центральную часть Кёнигсберга, но аккуратно обошла ВСЕ форты. На зданиях в городе нацистские пропагандисты выводили аршинными буквами: «Сражаться так, как русские в Сталинграде!»

Когда военному преступнику Гитлеру доложили о взятии русскими «железной двери Германии», он отказывался верить. Последний комендант Кёнигсберга Отто Ляш, капитулировавший на четвёртый день после штурма и заочно приговорённый фюрером к расстрелу, так итожил бесславный конец:

«Более ужасного финала, чем тот, который постиг этот прусский город, служивший местом коронации, замок которого почти за 700 лет до того был основан Тевтонским рыцарским орденом, не испытал, пожалуй, никакой другой немецкий город в этой войне».

По данным «Журнала боевых действий войск фронта за апрель 1945 года», в штурме Кёнигсберга приняло участие 106,6 тыс. красноармейцев. Однако непосредственно участвовали во взятии города-крепости 24,5 тыс. бойцов, из которых создали штурмовые группы. И — внимание! — с 1 по 10 апреля 1945 года (заметьте, сам штурм Кёнигсберга шёл четыре дня — с 6 по 9 апреля) было убито 3506 человек, пропало без вести 215. Гитлеровцы же при сопротивлении нашим войскам потеряли до 42 тысяч военнослужащих.

При оценке этих цифр становится очевидным, что столицу Восточной Пруссии брали ювелирно, ни о каком «пушечном мясе» не может быть и мысли. Перед нами — образец русского полководческого искусства.

ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, КАК БРАЛИ КЁНИГСБЕРГ: Звёздный штурм, в результаты которого отказывался верить Гитлер

Накануне 9 апреля в Центральной детской библиотеки им. С. Михалкова с учениками пяти калининградских школ встретились ветераны Великой Отечественной войны. Дети спросили у участника штурма Кёнигсберга Ивана Дмитриевича Тихонова: «А Вам страшно было на войне?»

«Как не страшно? Страшно! — рассказал фронтовик. — Но это сначала, перед боем. Я всё время думал, что со мной всё будет хорошо. Ведь все беды случаются случайно. Так, однажды, даже когда немецкий снаряд-болванка пролетал между моих ног — полушубок лишь обжег. В другой раз в одном доме под Кёнигсбергом тоже попала болванка. Одного связиста убило, но меня не тронуло. По минному полю я ходил. И ничего! У меня не было ни одного ранения, ни одной контузии. Помню, был такой случай. Один солдат нашей батареи шёл по полю, а тут вдруг рядом с ним разорвался снаряд, то он от страха бросился бежать, забежал в медицинскую палатку и очутился головой под юбкой одной санитарки. Смеха было тогда предостаточно».

Вчера, 8 апреля, в Калининграде отгремел военно-исторический фестиваль, посвящённый 73-летию штурма цитадели. Реконструкция боя прошла на территории пятого форта, за взятие которого 15 солдат и офицеров получили звание Героя Советского Союза.

С праздником, дорогие калининградцы! Штурм Кёнигсберга на вечные времена войдёт в историю Отечества!