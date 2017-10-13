На Ямале переезд из аварийного и ветхого жилья в новостройки по госпрограммам похож на русскую рулетку. Вам может подфартить, и среди недоделок подрядчиков строительства окажется вздыбленный линолеум, отходящие от стены обои или тяп-ляписто поставленные блоки пластиковых окон. А может крупно не повезти, когда дом исходит трещинами, и годами нет центрального водоснабжения.

Новостройка

Сбор слёз в жилетку

Общественники ЯНАО на минувшей неделе вызвали на круглый стол органы исполнительной власти Ямала с вопросами о качестве исполнения указа президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Примеров недобросовестной сдачи и приёмки жилья, возведённого по различным госпрограммам, на Ямале множество. Согласно февральскому сообщению пресс-службы прокуратуры ЯНАО, проводится проверка по обращениям жителей села Шурышкары, проживающих в новостройках. В домах отсутствует холодное водоснабжение, и это главное. Люди по четыре года живут с придомовыми резервуарами, куда холодную воду подвозят. Как наглядно было показано в сюжете «Вести-Ямал», приезжает два раза в неделю водовозка, наполняет железную, проржавевшую бочку водой, которая стоит 9 рублей 200 литров. Потом можно вёдрами таскать эту воду в квартиру, чтобы помыться или использовать для стирки, или для канализационных целей. Некоторые додумались насосами из бочки воду качать, спустив шланг из квартиры, а потом в домашнюю бочку перекачивать. Кто-то ездит за водой на прорубь. Люди, которые жили в деревянных развалюхах 70-х годов постройки прошлого века, бесконечно рады были квартирам в новых домах. Они переехали, расписались и даже готовы были год потерпеть без холодной и горячей воды. Им обещали при сдаче дома, что вот-вот, скоро им наладят централизованное водоснабжение. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Прошло четыре года с тех пор, как они вселились, и по сей день таскают на себе воду на второй, третий этаж — хорошо, что не девять этажей в новостройке.

Zauralonline.ru Без воды

Прокуратура также выявила в новых домах села Шурышкары отсутствие детских площадок, контейнеров для сбора мусора, коммунальные отходы на протяжении длительного времени складируются на придомовой территории. Впрочем, и управляющей компании до сих пор нет на этих домах. Зато ЯНАО стал одним из первых регионов, отчитавшихся об исполнении программы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года.

Или вспомним новую девятиэтажку по ул. Крайняя, 5 в Новом Уренгое, о которой рассказывало ИА REGNUM. Дом через год после сдачи пошёл трещинами и стал рушиться. Лишь после петиции жителей новостройки президенту России власти города всерьёз озаботились аварийным состоянием здания и переселением жильцов дома, построенного в 2016 (!) году.

Департамент государственного и жилищного надзора ЯНАО после технической экспертизы признал нарушения, допущенные при производстве строительных работ: «устройство свайного поля производилось с противоречиями проектным документам, фактическая нагрузка на сваи превышает их несущую способность».

В Антипаюте дом был сдан без утепления стен — люди мёрзли. Это на Ямале происходит, напомню, где минус 50 градусов зимой — норма жизни.

Советы ответственных лиц

Круглый стол с чиновниками показал их готовность держать удар народного гнева. Первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных напомнил, что на сайте госкорпорации «Фонд реформирования ЖКХ» есть раздел обращений граждан по вопросам качества новостроек. По факту жалоб с правительства субъектов РФ спрашивают, требуют отчётов о проделанной работе по ликвидации недостатков. Но от Ямала на надзорной площадке было лишь два обращения. С отчётностью на сайте Госсударственного строительного надзора по ЯНАО негусто, но в отчёте с января по сентябрь 2017 года зафиксировано лишь три жалобы на недостатки возведённых объектов.

Кроме того, по словам представителя Госстройнадзора Дмитрия Кореницына, к примеру, ситуацию, возникшую на Крайней, 5 в Новом Уренгое, нельзя отнести к рядовой, обычной, массовой.

«Это вопрос комплексный. Мы понимаем, что сейчас идут определенные изменения, связанные с климатическими особенностями нашего региона. Ученые пришли к выводу, что грунты в северных широтах требуют постоянного мониторинга, для изучения процессов нужно время», — прокомментировал Дмитрий Кореницын «Север-Пресс».

Словом, виной всему энтузиасты-строители, бегущие за графиком сдачи объекта, и рельеф. И к Госжилинспекции ЯНАО большой вопрос, почему масса недоделок вскрывается после сдачи новостроек, а не во время приёмки.

«В процессе эксплуатации нередко выявляются строительные дефекты, однако хочу подчеркнуть, что застройщики не отказываются от своих гарантийных обязательств. На жильё, принятое в рамках указа, распространяется общий срок гарантии, в рамках которого подрядчики устраняют возникшие недочёты за свой счёт», — поясняет первый замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Трещина в стене

Также он напомнил, что при приёмке домов, построенных в рамках жилищных программ, заключения о сдаче объекта даются коллегиально — представителями органов государственного жилищного и строительного надзора, Роспотребнадзора и представителями общественных организаций.

Курс на повышение гражданской ответственности

Ситуация с новым аварийным жильём на Ямале критическая. Но, как говорится, не можешь остановить бунт, тогда возглавь его. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, по сообщению его пресс-службы, 3 апреля заявил о необходимости повышения роли представителей общественности в комиссиях по приёмке жилых помещений.

Правительство ЯНАО в конце 2017 года утвердило основные параметры региональной программы, направленной на расселение аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2018 года. Утверждаться окончательный перечень аварийных домов будет до 1 июня 2018 года. До конца 2025 года в новые квартиры планируется переселить порядка 17 тысяч ямальских семей (расселить людей с 600 тысяч кв. м). Данная программа будет реализовываться исключительно за счёт средств окружного бюджета.

Общественный контроль планируется осуществлять на каждом этапе реализации новой региональной программы. Отличный курс на повышение гражданского самосознания. Другой вопрос, общественники, конечно, в свободное от основной работы время пойдут, проверят, возьмут на себя ответственность, коль пошла такая пляска фундаментов, некачественных строительных работ и материалов. Но почему, кроме как на общественников, и положиться не на кого? Почему они должны проверять проверяющих, извините за тавтологию нашей жизни? Проверять людей, которые состоят на федеральной надзорной службе и получают в Арктическом регионе за это немаленькую зарплату.