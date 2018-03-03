Минтранс: Севморпуть станет эффективнее

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Таллина

Минтранс подготовил проект постановления правительства, которое позволит утвердить правила предоставления субсидии из федерального бюджета на навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Севморпути. Речь идет о субсидиях федеральному государственному унитарному гидрографическому предприятию, сообщило Portnews.ru.

Данный проект постановления направлен на обеспечение выполнения мероприятий по навигационно-гидрографическому обеспечению в акватории Северного морского пути. Ожидаемым результатом его реализации является повышение уровня технической оснащенности водной магистрали до 40,5%. Планируется, что постановление вступит в силу в апреле 2018 года.

Повышение уровня навигационно-гидрографического обеспечения судоходства даст возможность обеспечить высокий уровень безопасности мореплавания в акватории и будет способствовать повышению эффективности функционирования Севморпути.

В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что 2025 году грузопоток Северного морского пути возрастет в десять раз до 80 млн тонн. Президент отметил, что именно Севморпуть станет ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока. Главной задачей является сделать СМП глобальной конкурентной транзитной артерией, считает президент.

Morvesti.ru Северный морской путь

Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Махачкала возвращает нефть

Махачкалинский морской торговый порт завершил первый квартал 2018 года с ростом объемов перевалки на 225%. За этот период в порту было обработано около 670 тысяч тонн различных грузов, сообщило РИА «Дагестан».

Объемы перевалки нефти выросли за указанный период на 218%, что составило 500 тысяч тонн. Возобновлена перевалка цемента, керамической плитки, металлолома и пиломатериалов.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Дагестан рассказали, что рост грузооборота стал возможен благодаря обеспечению достаточного количества портовых мощностей, а также гибкой тарифной политике. Руководство порта смогло создать комфортные условия для грузоотправителей и грузополучателей, сообщили ИА REGNUM в министерстве.

Александр Лещинский. Махачкала. Маяк. 1979

Также среди причин столь высокого роста — низкая база прошлого года. В 2017 год на фоне общего роста грузооборота в портах России морские порты Каспия, в том числе и махачкалинский, теряли объемы грузов. Это было вызвано тем, что грузы (в частности, нефть) из Махачкалы уходят в порт Баку.

В ноябре 2017 года правительство РФ утвердило Стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Согласно стратегии, в Дагестане будет создан Каспийский транспортно-логистический комплекс, который будет иметь большое значение для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа.

Стратегию, подготовленную Минкавказом, планируется реализовать в три этапа: первый (подготовительный) — до 2020 года, второй (основной) — до 2025 года и третий (перспективный) — до 2030 года. Согласно справке к документу, реализация Стратегии и выполнение её показателей позволит к 2030 году обеспечить объемы экспорта зерна через порты Каспийского бассейна до 7 млн тонн, объемы грузопотока по прочим сухим грузам — до 7 млн тонн; привлечь российский туристический поток в Каспийский регион в объеме до 30 тыс. человек в год и создать более 2 тыс. новых рабочих мест.

Elkhan Jafarov Каспий. Порт

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Порту не место в Петербурге?

Большой порт Санкт-Петербург может быть вынесен за пределы города. Об этом заявил вице-губернатор города Игорь Албин, обсуждая планы по развитию транспортной инфраструктуры города, сообщило «РЖД-Партнер».

"Мы думаем над тем, чтобы использовать опыт наших коллег, в частности в Гамбурге, в Сингапуре, по выносу портовых мощностей за черту города», — рассказал вице-губернатор. По его словам, идея выноса порта за пределы Петербурга поможет освободить территорию под создание новой городской среды. Планируется, что порт будет перенесен в Приморск, где глубины позволяют принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн.

Идея перевода портовых мощностей за пределы Санкт-Петербурга поднимается уже далеко не в первый раз. Причиной являются и транспортная загруженность города, и экологические проблемы.

Однако такая мера до сих пор не принята — перевод мощностей не является экономически целесообразным, в частности если речь идет о контейнерных и накатных грузах. Из-за отсутствия развитого дорожного сообщения и больших расстояний перенос порта в Приморск создаст ряд проблем.

Вывода из города требуют «грязные» грузы — нефть, уголь и др. Однако говорить о переводе всего порта за черту города бессмысленно.

Natalia Semenova Морской порт Санкт-Петербурга

На сегодняшний момент Большой порт Санкт-Петербург обладает значительным запасом пропускной способности, которая оценивается примерно в 80 млн тонн в год.

В портах Балтийского бассейна России объём перевалки грузов за январь-февраль 2018 года снизился на 3,7% до 38,7 млн тонн, согласно данным Ассоциации морских торговых портов. Большой порт Санкт-Петербург показал рост на 11,2% до 9,0 млн тонн.

Латвия просит помощи

Еврокомиссию призвали активнее заботиться об укреплении портов внешней границы Евросоюза и предусмотреть для них программу поддержки, как для других отраслей. Об этом написала в открытом письме президент организации «Балтийская ассоциация — Транспорт и Логистика» (БАТЛ) Инга Антане к латвийским депутатам Европарламента и вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису, сообщило Baltic News Network.

«Программа поддержки могла бы заключаться в направлении грузов из других портов Евросоюза или других видов грузов в Латвию. Подобные программы европейского масштаба введены в других отраслях, чтобы уменьшить безработицу. В случае с Латвией важно обеспечить ее социальную безопасность и снизить зависимость от России», — комментирует Антане.

По ее словам, нельзя допустить, чтобы вызванный Россией кризис в транзите способствовал социальному неравенству в стране, которое при определенных условиях может быть такой же большой угрозой демократии и верховенству права, как военные риски. За последние четыре года объем перевозок железнодорожных грузов сократился на 23%, а грузооборот латвийских портов — на 16%, отметила глава ассоциации, подчеркнув, что, по ее подсчетам, с 2014 года народное хозяйство Латвии потеряло минимум 132 млн евро и эти потери растут с каждым днем.

Андрей Романенко В морском порту Вентспилса

«Это однозначно влияет и на латвийскую экономическую ситуацию, ведь транспорт и логистика — вторая крупнейшая отрасль народного хозяйства, которая ежегодно привносит в госбюджет более миллиарда евро или восьмую часть всего госбюджета и прямо или косвенно дает работу 70—80 тыс. человек», — рассказала Антане.

Также было отмечено, что объемы грузов, проходящих через латвийские порты, зависят главным образом от транзитных грузов из России, Белоруссии и прочих стран СНГ. Это означает, что на поток грузов в Латвию непосредственно влияет экономическая и политическая ситуации в России, Казахстане, Белоруссии и прочих странах СНГ, ведь именно эти страны в большой степени используют латвийские порты для экспорта своих энергоресурсов и сырья и импортируют продукцию из Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ заявили, что Москва не оставит без ответа героизацию нацизма и рассмотрит введение санкций против латвийских депутатов, продвигающих инициативу о том, чтобы сделать 16 марта официальным днём памяти легионеров СС. В том числе одной из мер может быть ограничение поставок грузов транзитом через Латвию.

Pixabay.com Заброшенный причал

Напомним, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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Инвестиции из чужого кармана

Литовские железные дороги (Lietuvos gelizinkeliai) до 2030 года инвестируют в развитие железнодорожной инфраструктуры 7 млрд евро, об этом сообщило The Baltic Course.

«Это фундаментальное изменение в управлении всей группой компаний. Инвестиции, управление ими и установление приоритетов до сих пор не были последовательно реализованы. Внедряя это изменение, мы готовы существенно улучшить управляемую LG инфраструктуру и увеличить ее пропускную способность. Это откроет новые возможности для наших партнеров вместе, укрепит основные связи между портами и международными рынками», — заявил генеральный директор Литовских железных дорог Мантас Бартушка.

Важно понимать, что существенную часть всех запланированных инвестиций компания будет привлекать из внешних источников инвестиций, в частности — из фондов Европейского союза. Одной из основных областей инвестиций является реализация проекта Rail Baltica.

Ruth Hartnup Воровство из чужого кармана

ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект Rail Baltica 1,2 млрд евро. Также 110 млн выделено дополнительно. Еврокомиссия в этой финансовой перспективе выделяет Rail Baltica 85% средств. Общая стоимость проекта до 2026 года — 5,8 млрд евро.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы, как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. На сегодняшний момент уже построен участок длиной 123 километра от границы Литвы с Польшей до Каунаса. Инвестиции составили 364,5 млн евро. Следующим этапом строительства будет прокладка 246 км колеи от Каунаса до границы с Латвией.