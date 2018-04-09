На прошлой неделе одной из самых обсуждаемых тем в турецкой прессе стала встреча на высшем уровне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани, которая прошла в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Саммит Турция — Россия — Иран в Анкаре

Как сообщает CNN Türk, Эрдоган сделал следующие заявления по поводу саммита:

«Мы со всей серьезностью относимся к той ответственности, которую несет Турция в вопросе уменьшения напряженности в регионе. Я считаю, что мы продемонстрировали нашу решительную позицию по этому вопросу на восьмом контрольном пункте в Идлибе. Во всем мире необходимо учитывать, что территориальная целостность Сирии зависит от одного факта. Все террористические организации должны находиться на одном расстоянии от страны. Очень важно не разделять между собой террористические организации. Турция является одной из самых активных стран, ведущих борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В рамках операции «Оливковая ветвь» в свою очередь мы вступаем в такую же борьбу с другой террористической организацией, «Отрядами народной обороны"/"Демократическим союзом». Мы не просто обеспечиваем безопасность, но и приводим области, над которыми удалось установить контроль, в пригодное состояние, чтобы владельцы этих земель, наши сирийские братья, могли там жить. В регион Джераблус и Эль-Баб вернулись 160 тысяч сирийских братьев. Мы знаем, что сотни тысяч сирийских граждан ждут окончания поисков взрывчатых веществ в Африне и восстановления инфраструктуры для того, чтобы вернуться обратно. Я повторяю, что мы не остановимся до тех пор, пока Манбидж и другие подконтрольные «Отрядам народной самообороны"/"Демократическому союзу» области не станут безопасными для жизни».

Из заявления Рухани:

«Наш регион за последние годы столкнулся с очень важными проблемами; этой проблемой стал терроризм. Этих террористов обучали в некоторых странах, а затем финансировали и снабжали самым современным оружием. Эти террористы начали продавать нефть и природный газ, принадлежащий Сирии. Некоторые из ведущих мировых держав, в частности Америка, хотели, чтобы такие террористические организации, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении долгих лет оставались в нашем регионе, и они бы могли использовать их в качестве посредников. С помощью дружественных стран Сирия и Ирак смогли справиться с этой опасностью. Примерно 15 месяцев назад в Астане было проведено заседание на тему борьбы с терроризмом, и был намечен некий процесс. Этот процесс стал причиной прекращения огня в четырех регионах Сирии и уменьшения кризиса. Турция, Иран и Россия сыграли важную роль в этом процессе. Также прошли переговоры между оппозиционерами и Сирией в Сочи в рамках Конгресса национального диалога. Я убежден, что сегодня у народа Сирии появилось гораздо больше надежд на мирное существование, чем вчера. Сирийский народ надеется вернуться в свои дома. Самым важным моментом для меня стал тот, когда три страны выступили в согласии друг с другом для того, чтобы спасти бедных сирийских людей и уменьшить их страдания. На сегодняшний день мы можем сказать, что американцы и израильтяне не добились больших успехов. Они пытались свергнуть правительство Дамаска и разместить террористов в этом регионе. Но мы не можем сказать, что у них это получилось. Иранское правительство с самого начала событий в Сирии всегда ставило на передний план борьбу с терроризмом. Для того, чтобы сформировать собственное будущее необходимо двигаться в соответствии с желаниями общества. Все наши усилия направлены на то, чтобы террористическая деятельность в регионе не увенчалась успехом. Иран всегда боролся с терроризмом».

Из выступления Путина:

«Наши трехсторонние переговоры прошли очень положительно. Мы заключили важные соглашения. Эти договоренности нашли отражение в принятом совместном заявлении. Мы способствовали тому, чтобы независимость Сирии была зафиксирована в единой декларации. Россия, Иран и Турция твердо намерены содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Республики. Астанинский формат уже много раз доказывал свою эффективность. Уровень насилия в Сирии удалось снизить. Беженцы начали возвращаться в свои страны. Мы постараемся укрепить политический аспект сирийской гражданской войны. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпел серьезное поражение в Сирии. В Восточной Гуте была проведена важная операция для спасения сотен тысяч людей. В регион была доставлена гуманитарная помощь. Турция, Иран и Сирия объединят свои усилия против террора. Мы укрепляем экономическую инфраструктуру Сирии. Наша цель — полностью ликвидировать терроризм. Террористы используют ядовитые материалы».

Kremlin.ru Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Хасан Рухани

«Впервые в истории Турция — наш друг»

Согласно BBC Türkçe, визит президента России Владимира Путина в Анкару занял важное место на повестке дня российских СМИ. В российской прессе детально рассматривалась поездка Путина в Анкару и переговоры с Эрдоганом, в частности по поводу начала строительства АЭС «Аккую». Телеканал «Россия 1» назвал визит «историческим» и отметил, что эта встреча является самым ярким примером сближения двух стран. В материале Павла Зарубина говорится о том, что несмотря на то, что визит считается официальным и не предусматривает этого, турецкий президент Эрдоган настоял на пышной церемонии приветствия, а также на том, чтобы лимузин Путина сопровождала конница. Зарубин подчеркнул стратегическую важность сотрудничества между двумя странами и отметил разногласия между Турцией и США, назвав покупку у России С-400 «посланием в адрес США». Строительство атомной электростанции Зарубин называет «исполнением полувековой мечты Турции». НТВ отметил, что Путин является «самым привлекательным гостем» в Анкаре, а также то, что это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост президента. Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов сказал, что Турция и Россия были врагами на протяжении веков из-за того, что «так хотели западные страны», и добавил: «Сначала Англия. Потом, в прошлом веке, Германия. Потом США, как хозяин НАТО. И вот теперь впервые в истории Турция — наш друг и ключевой партнер в регионе». Журналист газеты «Московский комсомолец»Екатерина Пичугина в своем материале под заголовком «Любовь пришла, мешают помидоры» рассмотрела под другим углом визит Путина в Турцию, упомянув вопрос с торговлей помидорами. Светлана Бурмистрова из РБК в статье под названием «Атомный старт» уделила внимание тому факту, что российское атомное энергетическое агентство «Росатом» уже сейчас превысило свой бюджет. Андрей Колесников из «Коммерсанта» назвал свой материал «От Турции ждут цепной реакции».

Совместное заявление по Сирии

Как сообщает канал NTV, по вопросу Сирии во время саммита Россия, Иран и Турция подчеркнули, что для защиты целостности сирийских территорий они отклоняют любые попытки «создания новых реалий в регионе под прикрытием борьбы с терроризмом». В заявлении говорится о том, что «единственной эффективной международной инициативой для установления мира и стабильности в Сирии, ускорения женевского процесса, сокращения насилия на всей территории Сирии и поиска прочного политического решения сирийского конфликта является Астанинский процесс». Лидеры подтвердили свою неизменную активную позицию по совместной работе над обеспечением прочного прекращения огня между конфликтующими сторонами и достижения прогресса в политическом процессе, предусмотренном резолюцией 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Они абсолютно четко выступают за сирийский суверенитет, ее независимость, единство, территориальную целостность и цельную структуру.

Россия при необходимости построит «Аккую» сама

Согласно NTV, министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва может завершить строительство атомной электростанции «Аккую» сама в случае, если не найдет других инвесторов. «Уже было проинвестировано порядка трех миллиардов долларов. Если не найдут партнера, значит, станция будет построена «Росатомом», — сказал Новак. «Росатом» ищет турецкого инвестора или инвесторов для 49% доли в проекте. Первый блок турецкой АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Решение США в отношении Сирии

Как передает NTV, президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее выйти из Сирии. Трамп передал свое решение советникам по национальной безопасности. В американской прессе слова президента были интерпретированы, как будто он «хочет выйти из Сирии в течение шести месяцев». Однако во время заседания вывод войск не был привязан к календарю. Пентагон, государственный департамент и ЦРУ не поддерживают это решение. В заявлении Белого дома подчеркивалось, что «цель Вашингтона победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» не изменилась. Вывод войск произойдет, когда в регионе больше не понадобятся военные. Согласно информации, полученной после заседания, Трамп, в свою очередь, хочет как можно скорее выйти из Сирии.

Реакция на операцию разведки в Косово

Согласно Samanyoluhaber, в связи с похищением пяти преподавателей и одного врача в Косово, которая была устроена Национальной разведывательной организацией (MİT) Турции, Анкара была названа «мафиозным государством». Как сообщается, «банда, связанная с турецким правительством», осуществляла свою «незаконную деятельность» в Косово, странах Балканского полуострова и в других европейских странах, «похищая, пытая и жестоко обращаясь» с людьми в столице Турции Анкаре, Измире и других точках внутри страны и за рубежом. MİT и «банда» по торговле людьми, которые были нацелены на слабые структуры таких стран, как Малайзия и Пакистан, с помощью политического влияния и взяток теперь перебрались и в Европу. Косово — это молодая балканская страна, за которой внимательно наблюдают перед возможным вступлением в Европейский союз, имеющая официальное представительство ЕС, ее внутренняя и внешняя политика находится под давлением США. События с похищением преподавателей и врача более или менее раскрыли загадку «банды». Нейт Шенкан из Freedom House описал «похищение» турецкой Партией справедливости и развития (ПСР) шести оппозиционеров, граждан Турции, из Косово в газете The Washington Post. Шенкан отметил, что операции по «похищению людей» правительством Эрдогана превращаются в международную угрозу: «Призывы к депортации постепенно перешли в разряд похищений. Это является примером угроз в реальном времени, примером того, как Анкара вопиюще игнорирует международные нормы. Все страны мира, приютившие у себя турецких граждан, должны иметь в виду, что Анкара находит следы оппозиционеров даже на другом берегу моря и создает угрозу для их внутреннего законодательства».

Проблема под названием Эрдоган

Согласно Deutche Welle Türkçe, бывший главный редактор турецкой газеты Cumhuriyet Джан Дюндар прокомментировал свой «заочный арест» и «внесение в красный бюллетень». Дюндар, который призывал Интерпол «серьезно» отнестись к заявкам Турции, добавил, что их «пытались напугать таким образом. Вопрос здесь в Интерполе… Правительство пытается присвоить Интерполу роль полицейской силы, с этим нужно прекращать. Интерпол должен более серьезно относиться к заявкам Турции. В Испании они совершили ошибку, выдали ордер на арест одного журналиста. После этого я думаю, что Интерпол более осторожен». Говоря о беззаконии в Косово, Дюндар добавил следующее: «Сейчас в Турции царит новая мода, проводить в других странах операции и пытаться привезти нужных правительству людей, в Косово они сделали именно это. Здесь должно вмешаться международное право, ведь Турция провела операцию без ведома премьер-министра Косово и властей. Теперь не только у нас, но у всего мира есть проблема под названием турецкое правительство и Эрдоган».

«Здесь правят не султаны»

Согласно материалу Эврен Деде с портала Ahvalnews.com, штаб премьер-министра Греции впервые опровергнул заявление Эрдогана о том, будто бы «премьер-министр Греции Алексис Ципрас дал ему некоторые другие обещания». В заявлении говорится: «Если бы президент Турции хотел что-то сказать о восьми солдатах, он бы мог сказать это премьер-министру Греции лично или сделать так, чтобы этот вопрос был затронут во время последней встречи в Афинах. Господин Эрдоган, объединяя между собой абсолютно разные события, предпочитает продолжать свой путь по скользкой дороге, состоящей из провокационных нападений, которые на сегодняшний день трудно понять. Мы заявляем ему, что Греция является правовым государством, во главе которой стоит не султан, дающий обещания по поводу судебных решений, но премьер-министр, который знает и уважает греческий правовой процесс. Если господин Эрдоган хочет быть лидером, который справедливо управляет государством, единственное, что ему следует сделать, это при рассмотрении дел о незаконных пересечениях границ объяснить, почему двое греческих солдат, которые перешли границу всего на несколько метров, до сих пор содержатся в тюрьме».

Kremlin.ru Алексис Ципрас

ПСР использовало гробницу

Согласно TR724, вице-премьер Турции Фикри Ышик заявил о том, что гробница Сулеймана Шаха будет перенесена на прежнее место. Останки из гробницы Сулеймана Шаха, которые были перевезены при содействии «Демократический союз"/"Отряды народной самообороны», известной как отделение Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, будут возвращены на старое место. Ышик добавил, что кампания «Оливковая ветвь» закончится вместе с окончанием операции в районе Тель-Рифата и ближайших деревень: «Мы ожидаем, что иракское правительство не даст никакой угрозе проникнуть в Турцию, тогда в операции не останется необходимости». Во время правления премьер-министра Ахмета Давутоглу гробница Сулеймана Шаха, деда основателя Османской империи Османа I, в связи с угрозой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была во второй раз перенесена в деревню Эшме в Сирии. 25 февраля 2015 года по приказу Давутоглу и Эрдогана с помощью и поддержкой «Демократического союза"/"Отрядов народной самообороны», ныне объявленной в Турции террористической структурой, связанной с РПК, гробница была перевезена.

Объявление приговора по «делу Резы Зарраба»

Как сообщает Shaber3, прокурор запросил для бывшего заместителя главы банка Halkbank Мехмета Хакана Атиллы, который был задержан в США по обвинению в нарушении эмбарго против Ирана, 15 лет и 8 месяцев лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов. Ожидается, что вердикт по делу основного обвиняемого, Зарраба будет оглашен 11 апреля.