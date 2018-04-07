Шотландка Линн Рэмси — самый культовый режиссер, точнее, как теперь говорят, режиссерка Великобритании, многолетняя фаворитка Каннского кинофестиваля. Ее короткометражки и последующие полнометражные фильмы — «Крысолов», «Морверн Каллар», «Что-то не так с Кевином» — предмет для истового поклонения или же категорического отторжения критиками и простыми зрителями. Подобная поляризация мнений — верный знак одаренного художника.

Цитата из к/ф «Тебя здесь никогда не было». Реж. Линн Рэмси. 2017. США Кровь

Мне, признаться, авторская манера шотландки понятна и близка. Она не попадается в ловушки нарративной драматургии, ее работы излучают редкостный кинематографический шарм. Рэмси не рассказывает историю, а слушает пульс реальности, рассматривает внутренний мир героя, противопоставляет тексту сложносоставную природу кино. Собственно, в новой — наиболее сильной — работе Линн Рэмси доводит этот принцип до предела. Берет за основу небольшой роман американца Джонатана Эймса «Тебя никогда здесь не было», оставляет лишь завязку и создает импрессионистское полотно. Пересказ по-голливудски банального сюжета спойлером считаться не будет, потому что, повторюсь, не в сюжете счастье. Звук, цвет, монтаж, оптические эффекты — всё это важно не менее актера в кадре, всё вместе превращается в полнокровную картину дивного мира (впрочем, для кого-то не превращается и дико раздражает).

Бывший силовик из ФБР работает наемным убийцей, кружа по Нью-Йорку и заметая следы своих преступлений. Заросший бородой неуклюжий мужик с молотком наперевес, угрюмый грузный Джо хладнокровно крушит всё на своем пути. Но натуралистичность вышибленных мозгов и лениво растекающихся по простыням и телам луж алой жидкости автор отнюдь не смакует. Напротив, мы толком не видим жестокости: камера Томаса Тауненда по-человечески мягко отворачивается или проходит мимо, оставляя лишь обмякшие тела с проломленными головами и мучительную печаль на и без того мрачном лице убийцы.

Цитата из к/ф «Тебя здесь никогда не было». Реж. Линн Рэмси. 2017. США На улице

Хоакин Феникс не зря удостоился за эту главную роль — определенно лучшую в своей карьере — «Пальмовой ветви» в Каннах в прошлом году. Вторую «ветвь» картина Рэмси получила за сценарий, что весьма странно, поскольку диалогов и сюжетных коллизий в ней минимум. Изрядно растолстев и накачавшись специально для роли, Феникс занимает чуть не весь кадр, а его герой — почти весь фильм. Вот он рассматривает свое изуродованное шрамами тело в зеркале в общественной бане — макросъемка сокращает расстояние до интимной дистанции, нещадно заполняя грубой телесностью пространство картины. А вот он приходит к своей престарелой матери, страдающей деменцией, молча носит ее на руках, вытирает в ванной разлитую мыльную пену, имитирует сцену из хичкоковского «Психо». А вот, уединившись, надевает пакет себе на голову и добивается асфиксии… За Джо магнетически любопытно наблюдать, собирая по крупицам из мелочей повседневности, реминисценций неблагополучного детства и службы в Афганистане хоть какой-то стержень надломленного одиночки. Режиссер погружает зрителя в странные визуальные детали, но не особо помогает с биографической конкретикой. Боль героя чувствуешь не благодаря сценарным разъяснениям, а тактильно, буквально собственной кожей.

Рэмси давно занимает вечная тема: откуда берутся насилие и жестокость, где зарождается в человеке зло. Оно коренится в обществе? Или родом из детства, из родительской нелюбви? А может, это и вовсе проклятие с рождения? Вспомним, как героиня Тильды Суинтон в «Что-то не так с Кевином» безрезультатно пытается противостоять психопатичному сыну и неизвестно откуда взявшейся в нем бацилле демонического зверства. Если смерть — апогей зла, то детство — вовсе не оплот невинности, но благодатный гумус для смертоносных семян, говорит из фильма в фильм режиссер.

Вот и Джо встречает девочку, которая в своей жизни видела лишь извращенцев-педофилов, ее истерзанная душа таит в себе неведомый потенциал мщения. Это Нина, малолетняя дочь известного политика. Джо поручено найти и освободить ребенка из заточения насильников. Каким кровавым кошмаром обернется это спасение, трудно предугадать поначалу. Будто Спаситель с крестом, а не убийца с молотком, Джо восходит на голгофу человеческого страдания. Воздействие происходящего усиливается мясистым саундом музыки Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead, отмеченного в этом году номинацией на «Оскар» за лучшую музыку к «Призрачной нити». Вообще сочетание мужественно-страдальческого лица Хоакина Феникса, минималистической музыки Гринвуда и необычных монтажных и операторских приемов превращают фильм в гениальный, только очень длинный клип Radiohead.

Цитата из к/ф «Тебя здесь никогда не было». Реж. Линн Рэмси. 2017. США Ночью

Тонкость внутреннего устройства громилы Джо, недостижимая явь ненасилия, по которой он так тоскует, постепенно проступают на экране, будто пятна крови на одежде его «подопечных». В минуты отчаяния и удушья грубоватый Джо и хрупкая Нина вслух начинают вести обратный отсчет: 40, 39, 38, 37… Презирая опасность и не думая о собственной судьбе, они оба будто стремятся обратно к нулю, к небытию. Прочь отсюда, где лучше бы тебя никогда и не было…