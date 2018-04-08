Американский президент Дональд Трамп готовится принимать в апреле гостей из Европы — президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель. Оба европейских лидера прибудут в Вашингтон в разном политическом весе. Когда в марте 2017 года Меркель в Белом доме встречал Трамп, канцлер Германии была в зените своего могущества, в то время как новый президент США только начинал осматриваться, находясь под жестким огнем либеральных средств массовой информации и испытывая большие проблемы из-за нелояльности к нему чиновников и спецслужб. Но сейчас ситуация изменилась. Трамп смог взять под свой контроль внутреннюю политику. Его тактика изматывания противника в долгих позиционных боях приносит успех и в так называемом «русском деле». Более того, президент, предупредивший как-то, что он не собирается публично раскрывать свои настоящие планы, нащупал эффективный метод действий во внешней сфере. Он прыгает как слон в посудной лавке мировой политики то вправо, то влево, внимательно прислушиваясь к ответному звону, чтобы потом сделать выводы и скорректировать действия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Поэтому переговоры между Трампом и Меркель обещают быть сложными в первую очередь для канцлера. Предполагается, что американский президент потребует от Берлина (и Парижа) присоединиться к его торговой войне с Китаем. Учитывая, что Трамп отложил введение заградительных пошлин на сталь и алюминий для Европейского союза и ряда других стран лишь до 1 мая, и времени для «торговли» с Белым домом мало, инициатива не на стороне ЕС. Судя по всему, канцлеру и французскому президенту предстоит принятие непопулярных решений, которые могут серьезно отразиться на внутренней политике в Германии и Франции. Как замечает Bloomberg, «Макрон может оказаться в лучшем положении при совершении дипломатического маневра, нежели Меркель», предполагая, что встреча с Трампом состоится по просьбе немецкого канцлера. В свою очередь старший научный сотрудник вашингтонского Совета по международным отношениям Эдвард Олден считает, что «два самых сильных лидера Евросоюза» будут стремиться загнать США обратно в рамки «глобальной торговой системы», в то время как Трамп станет добиваться уступок, действуя по принципу «разделяй и властвуй» с Европой. И в конце концов «Меркель и Макрону может не остаться ничего другого, кроме как сделать это на условиях Трампа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Вопрос в том, до какой степени позволит отойти назад канцлеру «великая коалиция» (GroKo) и немецкое общество. Когда президент США на встрече с лидерами прибалтийских республик публично отчитывал Берлин за то, что он тратит всего лишь 1% на общую оборону в НАТО и собирается платить миллиарды долларов русским за «Северный поток — 2», это вызвало бурное возмущение в Германии. С резкой критикой хозяина Белого дома выступили представители правящей коалиции и от партии канцлера, ХДС, и социал-демократы. Однако этого ситуативного сплочения вокруг Меркель в противостоянии Трампу скорее всего окажется недостаточно для продления ее политического ресурса. Поговаривают, что осенью в стране может появиться новый канцлер на фоне усиливающейся «задумчивости» в отношении Меркель «генералов» от промышленного и оборонного комплексов. По мнению немецкого портала Lokalkompass, «самые опасные противники Меркель находятся в ее собственных рядах — что министр здравоохранения Йенс Шпан, что министр внутренних дел Хорст Зеехофер, а теперь наступает очередь и самопровозглашенного союза консерваторов в ХДС/ХСС».

Речь идет об основанной год назад платформе WerteUnion, объединяющей правоориентированных политиков в ХДС и ХСС. В эту субботу, 7 апреля, они собрались на съезд в Шветцингене (земля Баден-Вюртемберг), где приняли «Консервативный манифест». WerteUnion призывает ХДС/ХСС взять резко вправо за счет уменьшения христианско-социальной и либеральной составляющей в партийной программе в пользу консервативной. Манифест критикует политику Меркель в отношении беженцев, призывает ускорить выдворение из Германии нелегальных иммигрантов, отменить двойное гражданство, возвратить всеобщую воинскую повинность (по последнему вопросу еще идут дискуссии). Во многом это совпадает с концепцией оппозиционной «Альтернативы для Германии» (AfD), хотя в отличие от них WerteUnion не придерживается социалистической ориентации и не отрицает западный вектор Европы. И в этом случае консерваторы из ХДС/ХСС скорее в большей степени дистанцируются от СДПГ, партнера по GroKo, что социал-демократы успели заметить и негативно оценить. Теперь либо Меркель найдет силы восстановить единство в «великой коалиции», либо за нее это попробует сделать кто-то другой, либо партнеры решат, что досрочные выборы — это наименьшее зло.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Какой бы из трех вариантов не был избран, он не снимает главного — дискуссии о внешней политике Германии как суверенного государства, так и одного из лидеров Европейского союза. Трамп не откажется от своей стратегии «разделяй и властвуй» по отношении к Европе и курса экономического национализма, America First, который приносит положительные для него результаты, что, видимо, позволит президенту победить на промежуточных выборах в конгресс в этом году. Оказывая давление на Берлин и другие европейские столицы с требованием согласиться на американские условия пересмотра ядерной сделки с Ираном, Трамп изгоняет европейцев с Ближнего Востока. А организованная Вашингтоном и Лондоном антироссийская провокация с инцидентом в Солсбери способствует углублению пропасти между ЕС и Москвой. Может быть, конечно, уровень доверия Евросоюза и России со временем восстановится, но вряд ли это будет быстро. Пока же всё выглядит так, что Германию продолжает терзать «политическая лихорадка», вылечить от которой ее окажется по силам лишь новому канцлеру и новой политике.