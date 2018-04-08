Пасха, или Светлое Воскресение Христово — главный праздник православных христиан, еще более радостный оттого, что приходится на первые весенние дни. Его отмечают всей семьей, в тёплом кругу друзей, поэтому праздник давно стал считаться не только церковным. Подготовка к Пасхе начинается начинается на несколько дней и приносит не меньше удовольствия, чем сам день празднования.

Марина Каширская ИА REGNUM Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Первыми сигнал о приближении Пасхи подают, как ни странно, магазины. Прилавки заполняются искусственными цветами, разноцветными украшениями в форме яиц, новинками для поклонников кулинарии, а затем и главным пасхальным блюдом — разноцветными куличами. Специализированная пасхальная ярмарка в 2018 году разместилась на территории Центрального рынка Воронежа. Там в преддверии главного православного праздника можно было купить куличи в разных вариациях. Кстати, несмотря на обилие готовой пасхальной выпечки, а также «ленивых» наборов для декора яиц, многие воронежцы подошли к вопросу творчески. И у храмов, куда горожане приходили освящать продукты для праздничного стола, и в соцсетях можно было наблюдать шедевры кулинарной и художественной мысли. Причем захватывает процесс подготовки не только воцерковленных верующих, но и всех, кто не может остаться в стороне от всеобщего веселья.

Освящали пасхальную снедь в храмах Воронежа почти весь день. На улицу выносили длинные деревянные столы, куда православные ставили принесенные с собой куличи и яйца. Из-за большого наплыва желающих получить благословение воронежцам приходилось отстаивать целые очереди. Окропленные святой водой продукты надо быстро собрать — люди за столами сменяются каждые 10—15 минут.

Великая суббота 7 апреля совпала с еще одним большим церковным праздником — Благовещением, — поэтому на входе в храмы — особенно небольшие — также образуются очереди. Парковки у церквей забиты автомобилями прихожан.

С Благовещением связана еще одна традиция — выпускать в небо белых голубей, которые являются символом Святого Духа. Однако не так давно возрожденный обычай заставил орнитологов, экологов и зоозащиников забить тревогу: в погоне за легкой наживой браконьеры превратили эту светлую традицию в массовое истребление птиц. Кроме дрессированных голубей, у храмов можно было увидеть щеглов, зябликов, овсянок, зеленушек, снегирей — все эти птицы были выловлены в дикой природе и помещены в тесные клетки.

Областной департамент природных ресурсов заранее предупредил воронежцев: «покупая» птичку, они, скорее всего, обрекают ее на гибель. В тесных клетках птицы в большинстве своем травмированы и истощены, поэтому редко переживают праздничный день. Видимо, призывы не спонсировать уничтожение диких птиц до горожан дошли — по крайней мере, желающих выпустить дикую птичку вокруг торговцев было крайне мало.

Марина Каширская ИА REGNUM Голуби в тесной клетке

Хотя в день главных приготовлений к Пасхе погода была по-весеннему тёплой, в ночь на 8 апреля вернулись морозы. Однако не помешало воронежцам отправиться на праздничные богослужения, которые провели почти 200 храмов на территории региона.

В воскресенье воронежцы отправились в храмы, по гостям и на кладбища. Хотя вокруг обычая отправляться на Пасху на кладбище, чтобы помянуть родственников, в обществе до сих пор идут ожесточенные споры, число его приверженцев год от года не уменьшается.

Отложить посещение кладбищ до праздника Радоницы (в 2018 году отмечается 17 апреля) воронежцам советовали не только священнослужители, но и администрация городских кладбищ. Причиной стал паводок. Левобережное, Буденевское и Березовское кладбища частично затопила вода. Однако, зная, что воронежцы вряд ли откажутся от заранее запланированных поездок, администрация посоветовала хотя бы брать с собой высокие резиновые сапоги.

Марина Каширская ИА REGNUM Благовещенская традиция

В первой половине дня по городу курсируют специально организованные автобусные маршруты до кладбищ. Рядом с городскими погостами также запретили парковку и ограничили движение автотранспорта.

Празднично на Пасху выглядят не только церкви — с каждым годом набирает популярность обычай украшать расписными яйцами, веточками и цветами не только домашний стол, но и даже витрины магазинов. Но самым выдающимся, безусловно, уже который год подряд остается гигантское пасхальное яйцо у Благовещенского собора. Каждый год накануне праздника его заново расписывают и устанавливают в церковном дворе.

Также в Благовещенском кафедральном соборе не забыли о еще одной традиции: всю пасхальную неделю (с 8 по 15 апреля) горожане могут подняться на колокольню и даже самим попробовать себя в роли звонарей.