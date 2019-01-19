Информационное поле в мире достаточно сильно насыщено новостями и анализом об американских проектах в области противоракетной обороны (ПРО). Здесь обсуждают возможности стратегической системы ПРО Ground-based Midcourse Defense (GMD) и развёртывание её нового района позиционирования, развитие системы Aegis морского базирования и тактической ПРО THAAD. При этом о российских системах ПРО речь заходит заметно реже, хотя таковые имеются и в последнее время активно развиваются. К примеру, в этом году состоялось два испытания модернизированной противоракеты ПРС-1М (53Т6М) системы ПРО Москвы (последнее 2 апреля), а, по данным американского издания The Diplomat, 26 марта 2018 года состоялись испытания противоракеты / противоспутниковой ракеты комплекса «Нудоль», причем запуск впервые был произведён из мобильной пусковой установки. Попробуем разобраться, о каких системах идёт речь.

Mil.ru Транспортно-перегрузочная машина на шасси МАЗ-547А для противоракет дальнего перехвата 51Т6 в составе комплекса противоракетной обороны А-135 «Амур»

Система А-235 «Самолёт-М» должна заменить ПРО Москвы А-135

Известно, что Россия обладает лишь одним районом позиционирования стратегической системы ПРО, всё ещё действуя в рамках Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Речь идёт о системе А-135, обороняющей Москву от ограниченного применения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Изначально система состояла из двух эшелонов обороны — дальнего, с противоракетами 51Т6 (уничтожение боеголовок на дистанции 600 км), и ближнего, с противоракетами 53Т6 (уничтожение боеголовок на дистанции до 100 км и высоте до 30 км). Уже в 2006 году все ракеты 51Т6 были списаны в связи с завершением срока годности, и по-видимому, невозможностью его продления. Ракеты же 53Т6 до сих пор стоят на боевом дежурстве и пока что их запуски были успешными, в связи с чем их срок службы продлевался. Однако этот процесс не может идти вечно — и эти противоракеты скоро придут в негодность. В связи с этим идут работы по созданию новой модификации ракеты и возобновлению серийного производства. На видеозаписи испытаний обновлённая противоракета ПРС-1М (53Т6М) мало чем отличается от предшественника — тот же стремительный полёт ввысь, которой с большим трудом удаётся проследить (за 4 секунды полёта набирается скорость около 5,5 км/с, а цель перехватывается максимум через 12 секунд с начала полёта противоракеты). Известно, что противоракета получила новый двигатель, и, наверняка, обновлённую электронику. Вероятно, что повысятся характеристики как по точности, так и по дальности перехвата целей, а использование тактических ядерных зарядов больше не понадобится — достаточно будет и боевых частей с шрапнелью. В этом смысле новая противоракета сделает систему ПРО Москвы более безопасной и эффективной и позволит сохранить её потенциал.

Mil.ru Транспортно-установочный агрегат 5Т92 комплекса противоракетной обороны А-135 «Амур»

Что касается противоракеты комплекса «Нудоль» — то здесь намного больше загадок. Практически вся информация об испытаниях этой противоракеты представлена в американских СМИ. Согласно американским данным 26 марта 2018 года состоялся шестой испытательный пуск противоракеты, способной бороться как со спутниками, так и с боеголовками МБР противника. При этом первые два испытания в 2014 и 2015 году были неудачными, а остальные четыре в 2015, 2016 (дважды) и 2018 году — успешными. Остаётся неясным, что за боевая часть используется — идёт ли речь о кинетическом перехватчике (прямое попадание по боеголовке на огромной скорости), как в случае с американскими современными системами ПРО, или же используется высотный ядерный взрыв (менее вероятно) как на 51Т6. Непонятны и характеристики противоракеты. Можно только предположить, что они не уступают таковым у предшественника, имея высоту и дальность поражения не менее 500 км. При этом мобильность пусковых установок очевидно повысит живучесть комплекса.

Судя по всему, именно сочетание противоракет ПРС-1М (53Т6М) и комплекса «Нудоль» с новой радиолокационной станцией 14Ц031 с цифровой адаптивной фазированной антенной решёткой и новым вычислительно-командным комплексом 14П078 и составят новую систему ПРО Москвы — А-235. Такая система должна будет справиться с попыткой нанесения ограниченного ядерного удара по Москве (гипотетический вариант конфликта с одним из «начинающих» ядерных государств, таких как КНДР).

Mil.ru Радар ПРО Москвы

Не стоит забывать и другой факт — если раньше Россия при всём желании не могла развернуть ещё один район позиционирования стратегической ПРО (из-за отсутствия производства новых противоракет), то в будущем это станет возможно. Ведь Договор об ограничении систем противоракетной обороны уже достаточно давно не существует.