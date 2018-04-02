



Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. СССР. 1989

Если бы рок-группа «Крематорий» решила снять клип на песню «Мусорный ветер» сейчас, то неизбежно использовала бы кадры из Волоколамска. «Мусорный ветер, дым из трубы. Плач природы, смех сатаны». Почти пророчески. Природа, действительно, плачет, а вместе с ней рыдают — и бунтуют — жители Волоколамска. Смех звучит из чиновничьих кабинетов, давно превратившихся в филиалы ада. Но главный вопрос даже не в том, как спасти Волоколамск (хотя это очень и очень важно), а в том, сколько у нас таких Волоколамсков по всей России?

Этот городок, где всего-то 20 тысяч жителей. Волоколамск — лопнувший нарыв, но сотни мусорных фурункулов уродуют тело России. До этого, напомню, были проблемы в Балашихе. Сейчас бунтуют Дмитров, Коломна, Таруса, Клин, Тучково — перечислять можно долго.

Прецедент же Волоколамска запредельно жуткий. 57 отравившихся детей на 20 тысяч жителей — это непростительно много. И неудивительно, что жители пошли бить сначала городские, а после и областные власти. Те вроде бы согласилась на диалог, но это не помешало им арестовать на 15 суток несколько активистов. Теперь предлагают ждать июня, когда голландцы дегазируют роковой полигон, с которого поднимаются ядовитые испарения. Почему голландцы? И почему июнь? Нужно время. Но жителям Волоколамска от этого не легче. Им что — скупать противогазы и средства химзащиты, как жители Крыма в блэкаут скупали бензиновые генераторы?

Подмосковье: Андрей Колеров. Река Воря. Абрамцево. 1980-е

Справятся ли? С Волоколамском — возможно. С Россией — точно нет. Вся страна — в свалках. Ширь России, её природа отравлены дрянью, которой не сгнить и за миллион лет. Сегодня наша страна — одна из самых загаженных в мире. Ты приходишь в лес: там, под хвойным покровом — ржавые консервные банки и пластик бутылок. Забираешься в горы, и там, в устьях рек — мусор. На улице — свалка, за углом — тоже. Иногда есть ощущение, что вся Россия — это такая себе огромная арт-инсталляция, перформанс актуального искусства, а современные художники очень любят выставлять мусор, обыгрывая его творчески.

И у мусорных бед в России, на самом деле, есть два аспекта — международный и национальный. Международный — это когда человек, впавший в лихорадку потребления, уничтожает природу отходами своей деятельности. Кастанеда учил подходить к природе бережно, как воин: возьми от неё ровно столько, сколько тебе нужно для выживания, не больше. Современный человек берёт всегда больше. На килограмм в супермаркете он возьмёт десяток бесплатных пакетиков.

Фокус в том, что в мире, охваченном войнами, главная война — это война Среды и Капитала. Человек больше не хочет Бога, а, значит, он отрицает и Его творение. Оно не устраивает его. И надо создать своё. А для этого необходимо уничтожить прежний мир: отравить моря, реки, истребить животных, вырубить леса — и всё закатать в асфальт и бетон, на которых будут возвышаться горящие торговые центры, эти новые алтари религии потребления. Человечество хочет присутствовать на планете единолично: оно, точно гигантская грибница, хочет облепить собой землю.

Тим Уайт. Вселенский спрут

Поэтому сколько бы ни говорили об экологических программах, реально они мало кому нужны. Америка, этот гегемон и законодатель современного мира, поняла это первой — и вышла из Киотского соглашения. Между прибылью и сохранением государство и человек всегда выбирают прибыль. Если ты поступаешь наоборот, значит ты странный или, говоря по-нашему, лох.

И аспект второй — национальный. В России совсем плохо с переработкой мусора. Коммунальные службы во многих городах не справляются с вывозом мусора. А если вывозят, то куда? На полигон, на месте которого вырастает мусорный Эверест. Мы не перерабатываем мусор, а бережно складируем его в землю. Безвозвратно у нас теряется 120 миллионов тонн макулатуры, 24 миллиона полимеров, 40 миллионов пищевых отходов и миллион тонн стекла. Это так, для примера. На всю Россию не более полусотни мусоросортировочных станций и мусоросжигательных заводов. 90% отходов складируют в земле-матушке. Через 15−20 лет мы утонем в мусорных кучах, если раньше не отравимся ядом. Это не я сказал, а экологи. Но кто станет их слушать?

И спасибо за это мы должны сказать в том числе и самим себе. Окурок — мимо урны. Мусор, оставленный после шашлыков в лесу. Строительный мусор, выброшенный за ближайшим углом. Это всё про свиней с человеческими лицами. Банальные вещи, но оттого не менее вредные. Не Запад, не террористы, а коррупционеры-чиновники и люди-свиньи — вот главная угроза России.

Тут стоит сказать нечто вроде: человечество должно пересмотреть своё отношение к сохранению планеты, изменить сознание. Но что толку? Если есть Капитал, и под его знамёнами в войне против Среды — миллиарды. Но всё-таки что делать из практических вещей?

Антихрист. Витале де Болонья. Около 1350

Для начала необходимо полностью запретить использование пластика и полиэтилена. Ввести огромные штрафы за мусор в общественных местах. А лучше: не вывез мусор с пикника — 15 суток. В каждом дворе должны быть контейнеры по сортировке мусора (впрочем, я регулярно вижу, как человек выкидывает пластиковую бутылку в общий контейнер, хотя соответствующий стоит в полуметре). Важно тюремными сроками наказывать чиновников за их халатность по мусорным вопросам. Но, кроме того, необходимо воспитывать людей, отучая их от свального образа жизни. Воспитывать разъяснениями и штрафами. Чтобы люди не испускали ядовитый газ свинства.

Кто станет это делать? Станет ли кто-то? Не уверен. Хотя лично я вижу Россию не как страну гигантских заводов и полигонов, оружия и выкачки нефти, а как единый уникальный заповедник — лёгкие планеты, сердце планеты. Огромная территория с чистыми реками, озёрами, зелёными лесами. Собственно, так нашу страну Бог и задумывал. Поэтому и подарил нам Байкал, тайгу, Ангару и прочее. И когда говорят, что Россия — это страна-Богоносец, то подразумевают простую вещь: Россия — это, прежде всего, страна божественной природы (ведь древние говорили, что природа есть первое проявление Бога). И ещё страна людей, единых с этой природой.

Микалоюс Чюрлёнис. Рай. 1909

Архаика? Философия? Возможно. Но прогресс и современные смыслы не дали нам ничего, кроме свалок, отравляющих наших детей. Свалок, с которыми справляемся даже не мы, а голландцы. Они отрава, насмешка над людьми и Богом. И если есть страна, в которой Среда (Природа) может взять верх над Капиталом, то это Россия. А победу в этой схватке должен добыть каждый человек, отложивший средства химзащиты, тупость и равнодушие.