



en.wikipedia.org Пьеро делла Франческа. Воскресение Христа. 1458

Завтра, 8 апреля, православные отмечают Пасху — Христово Воскресение. Миссия Христа, как полагали те, кто Его преследовал и казнил, не закончилась с Его смертью. Главным, основным предметом веры стало то, что посвятивший себя целиком исполнению добра и утверждению жизни Человек оказался бессмертен. Для неверующих все это — обман и глупость («соблазн и безумие» 1Кор. 1:23), для некоторых метафора.

Апостол Павел писал, что «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Это не говорит о каком-то обязательном доктринерстве на тему воскресения. Нет, только о том, что если люди верят в окончательную, вселенскую победу добра над злом, в то, что разум, справедливость, честность и неподкупность однажды восторжествуют, то в этом торжестве не может быть какого-либо изъяна. Потому что смерть — это самый серьезный, корневой изъян в мироздании, кажущийся непоправимым, и победу добра над злом нельзя считать полной без победы жизни над смертью. А как она может быть осуществлена? Только ли «сверху», когда Бог решит, что «пора»? Нет, жизнь и добро следует утверждать своей жизнью и исполнением добра. И поскольку и то, и другое есть «природа Бога», то утверждение в жизни соответствия людей этому, очищает мир от зла, лишая тем самым смерть своей основы.

Василий Чекрыгин. Из цикла «Воскрешение мертвых». 1921-1922

Вера, как мы уже говорили, есть двигатель для утверждения в мире доброго основания мироздания, ибо если не веришь в благополучный результат своего дела, за него нечего и браться. Поэтому для Павла «тщетна вера», если результат этого утверждения не явлен при неотступном выполнении этого жизнеутверждающего начала в мире. Если исцеления и воскрешения даже людей Иисусом подтверждали локальное, стороннее, милостивое исполнение Его желания на устранение людского горя и метафизической несправедливости смерти, то вера в Воскресение Христа сообщает о конечной цели, к которой движется мироздание, не одной только милостью как отдельным актом, а жизнью, как его основой. Поэтому Павел говорит, что «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2Кор. 5:19)

Синодальный перевод добавил зачем-то здесь союз «с», хотя буквально: «примирил Самим Собою мир». Бог издавна в представлении людей сделался каким-то «счетоводом проступков». Сидит и считает, кто что не так сделал. Именно проступки, отрицательные действия, как считалось, не следует совершать. «То, что нельзя». А все, что не запрещено, то можно. Закон и есть перечисление того, что нельзя: «Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование; ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления. Итак по вере, чтобы по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону». Нет закона, нет и преступления, это хороший способ толковать закон так, как вздумается, теми, кто ущемляют других людей статьями закона. Все это, понятно, производит гнев, который копится в человеке и сдерживается лишь только опять законом.

Безвыходная ситуация. Но Бог в Сыне показал Себя не тем, кто следит, как не надо, а через исполнение добра. Делая единственно «как надо». Не следя скрупулезно за грешниками, даже часто игнорируя то, что религиозные ревнители считали тяжкими грехами, «исполнение закона» утвердив не через статьи закона, а через служение людям. Поэтому, как считал апостол Павел, миссия Христа была примирительной. Главный же акт примирения состоялся со смертью Сына Божьего. «Бог умер», кратко выразился один философ. Люди убили Его. «Природа Бога» — жизнь и добро — оказалась страдательной и смертной в Человеке. Но как бессмертная основа мироздания она в Нем и вернулась туда, откуда ее «выгнали» убийцы. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни», — говорится в сегодняшнем апостольском чтении. «Крещение в смерть» для апостола означает признание человеком того, что главный изъян мироздания — смерть — не является основанием для отчаяния и преградой для того, чтобы утверждать на земле жизнь.

Гверчино. Воскрешение Лазаря. 1619

В этом году Великая суббота совпала еще с Благовещением. И здесь на Литургии звучит та же мысль апостола: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Смерть есть причина рабства, несправедливости, жестокости, обмана, предательства, царящих в мире, и утверждающихся на страхе перед смертью. Смерть полагает предел, которого на самом деле быть не должно, но который диктует человеку условия существования в постоянной борьбе с себе подобными.

Вера в то, что люди могут своими делами не просто «не огорчать Бога», а прямо содействовать утверждению в мире правды Его — и есть цель миссии Христа, показавшего «Отца в работе». Люди, осязаемо понявшие что другой «бог», которому порою усердно учат «ревнители», им не нужен, сделались учениками Его. Христос показал Отца слишком очевидным, не пафосным, чтобы Его можно было не принять единственно возможным основанием и причиной мироздания. Можно даже сказать, что Иисус явил «слабые стороны» Отца в этом мире. И поэтому предложил людям приложить от себя усилия, чтобы это «слабое» утвердилось как единственно верное: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).