Один из депутатов парламента Грузии, доселе активный сторонник и защитник всех решений и действий «Грузинской мечты», Гедеван Попхадзе покинул ряды большинства. Его решение вызвало волну рассуждений на тему «Большинство распадается», инициаторы которых предсказывали, что Попхадзе в одиночестве не останется и вскоре к нему присоединятся другие депутаты большинства. Назывались и конкретные фамилии, в том числе фамилия нынешнего председателя комитета по юридическим вопросам Эки Беселия, которая, согласно «кулуарным информациям», давно подумывает об «обретении самостоятельности».

Грузия

Побудило Гедевана Попхадзе на такой шаг, казалось бы, рядовое и не «стратегическое» решение грузинского парламента, который избрал членом попечительского совета Общественного телевидения Грузии журналиста Нинию Какабадзе — кандидата, предложенного оппозиционной фракцией «Европейская Грузия», ярого сторонника Михаила Саакашвили и такого же ярого критика действий нынешней власти.

«Это решение для меня неприемлемо. «Грузинская мечта» не должна была принимать его, не должна была поддерживать кандидатуру Нинии Какабадзе, так как те ценности, которыми живет она, прямо контрастируют с тем, за что избиратели поддержали нас в 2012 году. С той командой, которая может поддержать Нинию Какабадзе, я себя представить не могу», — объяснил журналистам причины своего решения Попхадзе и подчеркнул, что своего места в «Грузинской мечте» он больше не видит.

Решение депутата больше всего взволновало оппозиционную нынешним властям телекомпанию «Рустави-2», которая выпустила на эту тему не один сюжет и высказала свои предположения относительно реальных причин ухода Попхадзе из правящего большинства.

Pixabay.com Буря в стакане

А причины эти, по сведениям телекомпании, а также по муссируемым в парламентских «кулуарах» слухам, кроются в той тройке, которая сегодня заправляет всеми делами парламента и фактически решает судьбу всех вопросов. Это молодой председатель парламента Ираклий Кобахидзе, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе и председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Тайну» решения Попхадзе журналистам «раскрыл» еще один депутат парламентского большинства, член фракции «Грузинская мечта — Промышленники» Шота Шалелашвили. По его словам, решения в парламенте принимают председатель, его заместители и лидеры партии, а затем их спускают на уровень депутатов, и такая система вызвала возмущение и недовольство у «старого» состава «Грузинской мечты».

«Главная проблема состоит в том, что в «Грузинской мечте» депутаты большинства остались без функций. Парламентом управляет группировка, которая принимает решения единолично», — пояснил в беседе с «Рустави-2» осмелившийся высказать собственную оценку происходящего депутат и в эфире же телекомпании посоветовал «принимающим решения лицам» больше контактировать с депутатами и распределять функции, чтобы не вызывать обид и не приводить к расколу.

Возможно, что реальная причина ухода депутата из состава большинства — его протест против «засилья» правящей тройки Кобахидзе-Талаквадзе-Мдинарадзе и их «тайного» союза с «Европейской Грузией», как вещает о том продолжающая оставаться рупором идей Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения» телекомпания «Рустави-2». Но возможно, что решение было продиктовано и другими, скорее личными причинами, о которых вслух обычно не говорят.

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Вообще, уход по личным причинам — нередкое явление в грузинской политике. Так, в свое время, из-за перевода с престижной для него должности министра обороны на должность министра экономики, разорвал с командой Михаила Саакашвили Ираклий Окруашвили, который серьезно поплатился за свой «самостоятельный» шаг. Уже потом Окруашвили стал говорить об идейных расхождениях с «Единым национальным движением» и его лидером. Точно так же, из-за обиды в связи с невыделением ее партии квот на предстоящих парламентских выборах покинула команду Саакашвили его доселе ярый соратник Нино Бурджанадзе. Уже позднее она перешла к критике правительства Саакашвили и заявила о несовместимости своих собственных политических взглядов с идеологией «Единого национального движения».

Возможно, после заявления Попхадзе прошло немного времени, и пришлось оно на выходные и праздничные дни, поэтому его примеру никто из коллег пока не последовал и кроме него никто ряды большинства не покинул.

Согласно результатам голосования по кандидатуре Нинии Какабадзе, ее утвердили 55 голосами против 12. Среди тех, кто проголосовал против, были 11 депутатов от «Грузинской мечты», в том числе Гедеван Попхадзе и 1 депутат от «Альянса патриотов» Ада Маршания.

Среди поддержавших Какабадзе были восемь депутатов от «Европейской Грузии», чьим кандидатом она и является, один беспартийный депутат Саломе Зурабишвили, которая у всех ассоциируется с «Грузинской мечтой», а остальные 46 депутатов — представители правящего большинства. Следует отметить, что фракция «Единое национальное движение» в голосовании по кандидатуре Нинии Какабадзе не участвовала.

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Такое единодушие, проявленное в ходе этого голосования ныне правящей партией и ее основной «оппозицией» в парламенте, навело ряд оппозиционных непарламентских политиков и некоторых независимых экспертов на мысль, что правительство Грузии готовится к новой церемонии «передачи власти» и передаст ее никому иному как именно «Европейской Грузии». Наиболее «оптимистичные» прогнозы связаны с предстоящими в этом году президентскими выборами, в результате которых, по мнению оппонентов, должен «победить» кандидат от команды Бокерия-Угулава-Бакрадзе. Менее оптимистичные предположения относятся к передаче власти на следующих парламентских выборах.

Оппоненты правящей партии уверены, что такой шаг Попхадзе был обусловлен именно «тайным» сотрудничеством между «Грузинской мечтой» и «Европейской Грузией» в вопросе будущей передачи власти.

Но пока заявление депутата стало лишь своего рода «бурей в стакане», на короткий период взволновавшей его коллег и уже позабытой. Лишь в отдельных комментариях бывшие соратники с сожалением отмечают, что вернуть Попхадзе в состав большинства уже невозможно.