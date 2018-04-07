



Mil.ru Флаги России и Ирана

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин отправляется в Иран. Он намерен 8−9 апреля быть в Тегеране. Как сообщил глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, в ходе визита ожидается подписание соглашения между российским и иранским парламентами. Будет обсуждаться роль законодателей двух стран в экономических отношениях, поддержка ими совместных проектов, практическая реализация ранее достигнутых договоренностей Володина с главой Меджлиса Али Лариджани.

Они встречались в Пакистане на XIII Конференции глав парламентов государств — членов Организации исламского сотрудничества. Ранее спикер Госдумы на проходящей в Санкт-Петербурге 137-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза говорил о возможности появления межпарламентской комиссии высокого уровня Россия — Иран. Володина активно поддержал Лариджани, отметив, что это может сблизить две страны «в рамках парламентского измерения и создания новых форм работы». Но все-таки взаимодействие на законодательном уровне между Ираном и Россией пока можно назвать как только «начинающееся». Хотя в течение последнего десятилетия между Москвой и Тегераном шел активный диалог по самым разным направлениям.

Лидеры двух стран наносили взаимные визиты, встречались на международных форумах. Налаживалось экономическое и военно-техническое сотрудничество. Россия внесла весомый вклад в урегулирование ситуации с иранской ядерной программой. Это стало задавать тон во взаимоотношениях двух стран как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Например, особенно с учетом совместного участия в создании транспортных коридоров (включая «Север — Юг»), проектов железных и шоссейных дорог, важных для обеих стран. Все это расширяет объемы двустороннего экономического сотрудничества, растет товарооборот, научно-технический и военно-технический обмен. Налицо совпадение или даже близость позиций двух стран по большинству вопросов мировой и региональной повестки дня, участие в астанинском процессе по сирийскому урегулированию, противодействии новым вызовам и угрозам.

Mahdi Sigari Иранский меджлис

Однако, на наш взгляд, в этом многогранном процессе не хватало более активного сотрудничества между парламентами России и Ирана. Государственная дума все же является институтом, который работает в общей канве внешнеполитического курса России и позволяет достойно отстаивать интересы страны за рубежом как по линии двусторонних контактов, так и международных форматов. Выходя на тесное взаимодействия с парламентом Ирана, российские законодатели будут способствовать совершенствованию правовой базы сотрудничества между двумя государствами, решать вопросы гармонизации законодательства, осуществлять законодательную поддержку принимаемых государствами консолидированных решений. Именно в этом отличие Госдумы от исполнительной власти.

Безусловно, во время переговоров в Тегеране Володин и Лариджани будут обсуждать возможности парламентов двух стран в решении проблем безопасности на Ближнем Востоке, борьбы с международным терроризмом, распространения наркотиков и так далее. В то же время визит спикера российского парламента приходится на тот момент, когда геополитическая ситуация вокруг обеих стран меняется. Вашингтон загоняет Москву и Тегеран в угол, используя санкции. США заявляют о намерении выйти из Венского соглашения 2015 года по иранской ядерной программе, тогда как Россия и (пока еще) некоторые западные столицы выступают против этого. Всё идет к тому, что Москва и Тегеран будут вынуждены еще теснее осуществлять координацию своих действий в выстраивании региональной и мировой политики. В таких условиях уровень взаимоотношений всех ветвей власти двух стран на всех направлениях должен быть более динамичным и эффективным.

Sebastian Zwez Али Лариджани

Но не будем спешить с выставлением завышенных оценок. Обе стороны еще проходят испытания альянсом на сирийском направлении, серьезно размышляют о фундаменте возможного общего противостояния с американцами, что может стать основой для запуска механизма взаимодействия на основе объективных внутренних и внешних факторов. И с этим как раз не все так очевидно. Тем не менее, визит председателя Государственной думы России в Иран будет работать на дальнейшее сближение двух стран, а в некотором смысле может оказаться даже прорывным.