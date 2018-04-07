



Палестинский флаг

В эти дни, когда живущие по Юлианскому календарю христиане встречают светлый праздник Пасхи, когда в Иерусалиме ждут очередного схождения благодатного огня, тревожные новости приходят из Палестины. Как сообщают различные средства массовой информации, местное правительство во главе с Рами Хамдаллой приняло решение не делать пасхальное воскресенье, 8 апреля, праздничным днем. Ранее также было отменено празднование Вербного воскресенья. Хотя 1 апреля, когда Светлое воскресенье праздновали католики (и остальные верующие, живущие по Григорианскому календарю), в своем блоге Хамдалла написал: «В славную Пасху и Вербное воскресенье я приветствую христианские общины Палестины. В этой связи мы подчеркиваем наши надежды на свободу, возвращение и независимость в нашем суверенном государстве в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме».

Как отмечает итальянское католическое издание L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa, действия палестинской администрации вызывали «недовольство и озабоченность не только среди православных и католиков, но и среди многих мусульман». И, действительно, Светлое воскресенье стало для палестинцев поистине национальным праздником, а не просто еще одним выходным днем. Торжества начинаются в субботу, когда тысячи местных жителей и паломников выходят на улицы городов, встречая делегатов, которые возвращаются из Иерусалима с благодатным огнем. Люди приветствуют их, размахивая крестами и иконами. Как отмечают некоторые эксперты, такого рода манифестации являются «наглядным подтверждением гордости общины и способствуют укреплению местной самобытности во всей христианской Палестине». А самыми эффектными выглядят парады скаутов-христиан, которые в фирменных нарядах и с музыкой проходят по улицам.

Виа Долороса. Иерусалим

В праздновании Пасхи принимают активное участие власти, не упуская возможность при этом посылать политические месседжи. Так, в 2016 году глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в своем пасхальном послании сделал акцент на важности сохранения религиозного разнообразия на Ближнем Востоке. Он отметил, что «будущее христиан в регионе таит в себе опасность», а «корни их существования на Святой земле, которой более двух тысяч лет, находятся под угрозой». Со своей стороны Аббас «в этот священный день» подтвердил «наш долг и ответственность защищать христианское присутствие в Палестине и на Ближнем Востоке». Вот почему таким неожиданным стало решение палестинского правительства. И больше всего беспокоит то, что пока нет даже официального разъяснения, с чем связана отмена празднования Пасхи. Христианские лидеры встречались на этой неделе с палестинским премьером, но ответа от него не получили. В итоге версии выдвигаются разные.

Ближневосточный портал The Media Line ссылается на мнение высокопоставленного источника из палестинской администрации, который на условиях анонимности предлагает такое объяснение. Для мусульман, что касается напрямую и Палестины, праздником может считаться Рождество, поскольку в исламе Иисус Христос признается в качестве пророка. Но поскольку мусульмане не верят в Его воскресение, то и Пасха для них ничего не значит. Что касается установления Светлого воскресения праздничным днем в прошлом, 2017 году, то это было связано, по словам чиновника, лишь с тем, что даты Пасхи по Юлианскому и Григорианскому календарю совпали, все христианские общины праздновали ее в один и тот же день — «и это было исключением». Другие утверждают, что негоже веселиться во время очередной серьезнейшей эскалации в Палестинской автономии, где ныне объявлен национальный траур из-за беспорядков в секторе Газа. Однако палестинские активисты, исповедующие христианство, в ответ говорят, что никакого противоречия между религиозной и политической ситуацией в Палестине нет, что нельзя запрещать праздники, так как это тоже «является способом сопротивления, а жизнь должна продолжаться».

Easter in Jerusalem Христиане в Иерусалиме

Со своей стороны заметим, что руководство Палестинской автономии нуждается сегодня в международной поддержке, как никогда. После того, как США объявили о переводе своего посольства в Иерусалим, заморозили выделение финансовой помощи Палестине, автономии вряд ли стоит портить собственную репутацию. А это может произойти. Христиан во всем мире совсем не порадует то, что палестинское правительство проявило такую нечуткость в отношении празднования самого главного христианского дня, Светлого воскресенья. В церковной среде выражают опасения, что причиной тому могло стать осознание факта «небольшого числа христиан, живущих в Палестине, пусть они и глубоко укоренились здесь в течение двух тысяч лет». Однако такой арифметический подход ошибочен. Может быть, премьер Хамдалла и заработает очки в глазах ревнителей ислама, но Церкви, присутствующие на Святой земле и постоянно выступающие в защиту прав палестинцев, задумаются.

Как отмечает отец Джамал Хадер, священник латинского прихода Святого семейства в Рамаллахе, «мы опасаемся, что это решение может оказаться первым в длинном списке и может предвещать изменение позиции правительства в его отношениях с христианами». Но с таким подходом Палестинская автономия рискует оказаться в одиночестве. В частности, сомнительно, что российские христиане, среди которых немало представителей властей, воспримут демарш с отменой празднования Пасхи нейтрально и уж тем более положительно.