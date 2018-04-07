



Дарья Антонова ИА REGNUM На Параде Победы

9 мая 2018 года по традиции в Москве пройдёт Парад Победы, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Он будет состоять из сухопутной и авиационной составляющей. Помимо символичности и дани памяти участникам Великой Отечественной войны, Парад Победы также является площадкой для демонстрации успехов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Увидим ли мы что-то новое на брусчатке Красной площади в этом году?

Наиболее громкие премьеры состоялись в 2015 году

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, на Параде Победы 2018 в Москве будет впервые продемонстрировано такое вооружение, как зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2», боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», бронеавтомобиль «Тайфун-К» с колёсной формулой 4×4, специальная бронированная машина (СБМ) ВПК-233 136 «Тигр», бронированный армейский грузовик «Урал-432 009» и бронеавтомобиль «Патруль» (в составе расчёта Росгвардии). Вся вышеуказанная боевая техника уже неоднократно демонстрировалась на различных выставках, однако на Красной площади окажется впервые. Последним парадом, оказавшимся действительно сильным в плане премьер, стал Парад Победы 2015 года: тогда мир впервые увидел целую линейку сухопутной военной техники нового поколения — танк Т-14 и боевую машину пехоты (БМП) Т-15 на базе тяжёлой гусеничной платформы «Армата», БМП и БТР на базе средней гусеничной платформы «Курганец-25», БТР на базе колёсной платформы «Бумеранг», самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ» калибром 152-мм.

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В этом году наибольший интерес вызывает БМПТ «Терминатор», представляющий собой боевую машину на основе танка Т-90, однако лишённый 125-мм пушки, вместо которой установлены две 30-мм автоматические пушки и противотанковые управляемые ракеты «Атака» (4 единицы), а также пулемёт калибра 7,62 мм. В такой конфигурации боевая машина создана для участия в городских боях и ведения контртеррористических операций, хотя изначально, когда работы по ней велись ещё в СССР, БМПТ должна была применяться в одном строю с танками и бороться с противотанковыми средствами противника. «Терминатор» уже прошёл боевые испытания в Сирии и заказан Министерством обороны России — пока в количестве 12 единиц. Есть определённые надежды и на его востребованность на мировом рынке вооружения.

Vitaly V. Kuzmin БМПТ «Терминатор»

Интересна и новая модификация ЗРК малого радиуса действия «Тор-М2». Ранее на Парадах Победы демонстрировалась более старая версия Тор-М1−2У, а в 2017 году состоялась премьера арктической модификации «Тор-М2ДТ». Обновлённый «Тор» получил возможность вести огонь в движении, обстреливать до четырёх целей одновременно на дистанции до 15 км, к тому же вдвое вырос боезапас машины — теперь он составляет 16 зенитных ракет. В своём классе «Тор-М2» практически не имеет конкурентов и обеспечивает очень высокий уровень защиты для сухопутных войск, особенно если действует в рамках системы эшелонированной противовоздушной обороны, включающей в себя ЗРК средней и большой дальности.

Что касается ряда новых бронеавтомобилей — то их появление является достаточно регулярной практикой. В целом сейчас имеется тенденция по разработке большого количества новых бронеавтомобилей самого разного класса. Во многом это связано с имевшимся отставанием России в этой области — машинам не хватало защищённости, по сравнению с конкурентами.

Пролетят ли над Красной площадью Су-57?

Что касается авиационной части Парада — важно, чтобы погода не испортила зрелище так, как это случилось в 2017 году (тогда сильная облачность, которую не удалось разогнать, помешала проведению авиационной составляющей). В параде примут участие 73 единицы авиации — соответственно празднику — 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители увидят хорошо знакомые стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, многофункциональные истребители Су-35С, Су-30СМ и МиГ-29, сверхзвуковые перехватчики МиГ-31БМ, штурмовики Су-25, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ан-124 «Руслан» и Ил-76МД. Также пролетят и военные вертолёты — транспортные Ми-26 и Ми-8, а из ударных машин — Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н и Ми-35.

Dmitry Zherdin Истребитель Су-57

Согласно последним данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России в Параде Победы 2018 примут участие два истребителя пятого поколения Су-57 (ранее назывались Т-50 ПАК ФА). Самолёт уже неоднократно демонстрировался, но над Красной площадью пролетит впервые, что символично, учитывая испытания самолёта в Сирии и запланированное начало серийного производства в этом году.

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